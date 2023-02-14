Белорусская оппозиция: У нас есть специальный план на случай вступления Лукашенко в войну

БЕЛАРУСЬ

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская и представители Объединенного переходного кабинет рассказали о сложностях в отношениях с Киевом — временных, как надеются в команде Тихановской. «Мы понимаем, что украинская сторона сейчас, наверное, немного осторожничает в силу того, что у них идет война», — отметила Тихановская на пресс-конференции 14 февраля.

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Объединенный переходный кабинет во главе с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской работает уже полгода — это и стало поводом для пресс-конференции 14 февраля. Но главные вопросы касались в той или иной степени Украины — скоро год с начала агрессии России, белорусское государство стало соагрессором, отношения белорусской оппозиции с официальным Киевом не выстраиваются. С другой стороны, на стороне Украины воюет белорусский полк имени Кастуся Калиновского и еще несколько добровольческих структур.

► Переходный кабинет Тихановской как ответ на внутренний кризис в оппозиции

В Беларуси постоянно присутствуют российские войска, постоянно проходят совместные учения, в том числе у границы с Украиной. Не исключается прямое вступление в войну белорусской армии — Украина усилила северную границу, в том числе противотанковыми рвами и заграждениями, минированием большой по протяженности территории вдоль границы с Беларусью.

Что будет делать Объединенный переходный кабинет (ОПК) в случае прямого вступления Александра Лукашенко в войну на стороне России? Экс-командир 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, член Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности, подполковник Валерий Сахащик говорит, что план противодействия режиму и его войскам есть, но «успех нашего плана обратно пропорционален количеству информации о нем, прошу понять меня, но есть много вещей, о которых надо или молчать, или говорить неправду, потому что очень трудно будет реализовать это».

По словам самой Светланы Тихановской, работа по координации действий белорусов и за рубежом, и внутри страны в случае вступления Беларуси в войну ведется, «она не останавливалась (…), мы к этому моменту (прямому вступлению в войну), конечно, готовимся».

Александр Азаров, в прошлом подполковник милиции, а сейчас руководитель инициативы бывших силовиков ByPol, сообщил, что силовой блок ОПК не просто ожидает часа X: «Мы не ждем, когда Лукашенко вступит в сухопутную операцию. Мы уже работаем в этом направлении, чтобы он не вступил (в войну). Мы работаем уже с ноября вместе с украинцами, у нас разработан специальный план и мы идем по этому плану. Я не буду рассказывать детали этого плана, это информация секретная, не для Тертеля (глава белорусского КГБ — RFI), только для нас. Также мы работаем с активистами, которые записались в план „Перамога“ в Беларуси и готовим их. (…) Хотя Лукашенко уже подготовился к войне. Летные учения (недавние совместные учения белорусских и российских ВВС — RFI) это показали — они отрабатывали как раз ликвидацию украинской обороны. Лукашенко готов (вступить в войну), только время покажет, когда именно».

О создании плана «Перамога» было объявлено в годовщину президентских выборов в Беларуси — 9 августа 2021 года. Его цель, как заявлял ByPol, «восстановление законности и правопорядка в Беларуси, а также возвращение власти в стране ее народу». Это нечто вроде партизанского народного ополчения, регистрация в котором проходила через чат-бот в Telegram. План «Перамога» и ByPol белорусские власти признали экстремистскими формированиями.

По словам Александра Азарова, «план изначально разрабатывался под другие условия, когда не было войны в Украине, поэтому сейчас мы занимаемся переформатированием плана, убираем некоторые специальные операции, некоторые переделываем, добавляем новые».

«Многие говорят: „Почему вы не запустили план?“ Он не запускается под определенные даты, он может быть запущен только под определенные события. (…) Мы должны воспользоваться ситуацией, когда люди захотят снова выходить на улицы, захотят протестовать и будут просить план. Поэтому мы должны быть готовы к этому моменту. Мы ждем этого момента. Конечно, можно еще искусственно немного помочь, чтобы он произошел. У нас разработаны такие моменты. Но сейчас, при наличии российских войск, при наличии того, что Лукашенко планирует вступить в сухопутную военную операцию в Украине, запускать план — это самоубийство. Поэтому мы ждем определенного благоприятного момента и готовимся к нему. Мы занимались боевой подготовкой белорусов, которые находятся за границей. Сейчас мы уже отправили часть тех, кто прошел подготовку, в Украину для получения боевого опыта. То есть мы продолжаем работать в этом направлении», — рассказал глава ByPol.

«Мы с пониманием относимся к осторожной позиции Украины»

Накануне пресс-конференции Светланы Тихановской об отношениях Киева с белорусской оппозицией в интервью литовскому порталу Delfi рассказал Михаил Подоляк, представитель офиса Владимира Зеленского: «Мы не видим смысла особого развивать эти отношения, потому что не видим внятной антивоенной активности со стороны оппозиции. Что такое активность? Это какие-то масштабные манифестации, даже не в самой Беларуси, а возле белорусских посольств в других странах. О встрече с Тихановской, при всем уважении, а какова ценность этой встречи? Зеленский формирует глобальную повестку дня, но он не может формировать локальные, региональные повестки в каждой стране». Что касается белорусского правителя, то, по мнению Подоляка, «у Лукашенко видим понимание того, как эта война развивается, для него максимально опасно в этой войне принимать еще более деятельное участие, чем он принимает сейчас».

«Такие заявления от представителей администрации (Зеленского) и отсутствие контактов на высоком политическом уровне демотивируют белорусов в первую очередь. Мы понимаем, что судьбы наших стран взаимосвязаны и, конечно, нам хотелось бы больше работать вместе», — отметила Светлана Тихановская.

«Мы будем поддерживать украинцев и Украину в их борьбе, в нашей общей борьбе против российской агрессии независимо от того, как будет выстраиваться наш политический диалог. Уверена, что вместе мы бы смогли сделать значительно больше, уверена, что мы обязательно к этому придем. Сейчас имеем, что имеем. У нас идет определенная работа в Киеве. Состоялось уже много встреч и с представителями Верховной Рады, и с представителями администрации. Многие из них — непубличные», — сказала лидер белорусской оппозиции.

По словам Валерия Ковалевского, дипломата, представителя ОПК по внешней политике, с марта 2022 года представители Офиса Тихановской постоянно посещали Украину: «И для встреч с диаспорой, и для выстраивания отношений с белорусскими добровольцами в Украине. Было много встреч политических, экспертных, в том числе с Михаилом Подоляком. Конечно, мы не можем сказать, что мы удовлетворены тем уровнем отношений, который есть на сегодняшний день в политической сфере. Но мы также понимаем логику, которой руководствуются наши украинские партнеры. Мы видим, в каких сложных условиях им приходится преодолевать это нашествие, эту смертельную угрозу для Украины. Поэтому для нас первичным приоритетом будет поддержка Украины. Политический диалог будет следовать за этим. Мы не остановим свои усилия по выстраиванию отношений».

По словам Светланы Тихановской, она готова посетить Украину, в том числе для встречи с командованием полка белорусских добровольцев, но «для того, чтобы въехать на территорию другого государства, мне нужно официальное приглашение от МИДа, пока украинская сторона не готова нам такое приглашение обеспечить».

«Мы с пониманием относимся к этому решению. Мы понимаем, что украинская сторона сейчас, наверное, немного осторожничает в силу того, что у них идет война, и открытие второго фронта — это очень критически в случае Украины. Поэтому я могу это объяснить только осторожной позицией», - заключила Светлана Тихановская.

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