«Давайте поговорим об этой войне!»: к столетию со дня рождения Елены Боннэр

In memoriam

15 февраля исполнилось сто лет со дня рождения Елены Боннэр. Знаменитая правозащитница, соучредитель Московской Хельсинкской группы, жена и соратница Андрея Сахарова ушла из жизни в 2011 году, став свидетельницей реставрации в России авторитарного режима, который в итоге вернул страну в самые темные времена ее жестокого прошлого и развязал войну против соседней Украины. К столетнему юбилею Елены Боннэр RFI публикует авторскую колонку французского историка Лаши Отхмезури, который вспоминает о своих беседах со знаменитой правозащитницей при работе над книгой о Второй мировой войне и о ее пророческих словах, сказанных более десятилетия назад о Путине и его роли в судьбе России.

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Лаша Отхмезури

5 января я получил письмо от Татьяны Янкелевич, дочери Елены Боннэр. Она писала, что собирает документы к предстоящему 100-летию, и просила прислать ей аудиозаписи моих бесед с Еленой Георгиевной. Я имел большую честь знать эту необыкновенную женщину. 2010 году я работал над книгой о ветеранах Второй мировой войны, и наша беседа о ее военных годах вошла в этот труд с названием «Блеск и нищета Красной Армии» (Grandeur et Misère de l'Armée rouge, издательство Seuil).

«Когда Ленин задумал и основал, а Сталин развил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, все было ими предусмотрено и осуществлено, чтоб эта система могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вождей, чтоб не мог раздаться свободный голос и не могло родиться противотечение. Предусмотрели все, кроме одного — чуда, иррационального явления, причин которого нельзя предвидеть, предсказать и перерезать. Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова».

Эти слова (из книги «Бодался телёнок с Дубом») принадлежат Александру Солженицыну, человеку, у которого были непростые отношения с Андреем Сахаровым и, мягко говоря, никаких с Еленой Боннэр. (В этом автобиографическом произведении, Солженицыну удалось ни разу не упомянуть имя Елены Боннэр, если не считать несколько негативных аллюзий). Однако, если Солженицын прав, и Сахаров и вправду вырвал несколько кирпичей из фундамента Советского Союза, то он, несомненно, сделал это вместе с Еленой Боннэр.

Елена Боннэр родилась 15 февраля 1923 года, ровно через 47 дней после образования Советского Союза. Ее отец был высокопоставленным чиновником Коминтерна, а мать — ярой партийной активисткой. Во время Большого террора отца расстреляли, а мать приговорили к восьми годам ГУЛАГа.

Елена Боннэр участвовала во Второй мировой войне в качестве медсестры. Несколько раз раненная, она едва не потеряла зрение, оставшись инвалидом на всю жизнь. После войны, окончив мединститут, стала педиатром. В это время началась ее личная борьба с несправедливостью советской власти. Эта борьба стала публичной 24 августа 1971 года, когда началась совместная жизнь Елены Боннэр со всемирно известным физиком Андреем Сахаровым. Они поженились в начале января 1972 года, их медовый месяц начался... с присутствия на суде над Владимиром Буковским. Вся последующая советская жизнь Елены Боннэр прошла между судами, голодовками и посещением политзаключенных в лагерях. Квартира Боннэр-Сахарова на улице Чкалова (Земляной Вал) стала центром защиты угнетенных и униженных. Эта квартира была также местом, где получали информацию иностранные журналисты, аккредитованные в Советском Союзе.

Если советская власть воздерживалась от применения привычных жестоких методов в отношении Андрея Сахарова, то в действиях против Елены Боннэр она ничем себя не ограничивала. Допросы, физические угрозы двум ее детям и даже внукам стали для нее повседневным делом. Был и случай, когда мнимые (хотя откуда было ей знать, что они «мнимые») члены палестинской террористической организации «Черный сентябрь» ворвались к ней в квартиру с угрозами убить ее новорожденного внука.

Боннэр — которая самозабвенно защищала крымских татар, поволжских немцев, евреев, членов «неортодоксальных» религиозных групп — постоянно обливали грязью. Как только ее ни обзывали — то агентом сионизма, то представительницей армянского лобби... «По паспорту я была армянкой, а по красноармейской книжке — еврейкой. На самом деле я чувствовала себя интернационалисткой. А стала я еврейкой, наслушавшись антисемитских историй в Красной Армии. Раньше я и не знала, что такое быть еврейкой», — рассказывала она мне в 2010 году.

Елена Боннэр иногда, наверно, и ошибалась, но главное — всегда оставалась честной и искренней. И как же не ошибиться, когда ты вынужден однозначно высказывать свое мнение о накопившихся за десятилетия проблемах, которые были не черно-белыми, а «серыми».

В 1974 году она основала фонд поддержки детей политзаключенных. В 1976 году вместе с Юрием Орловым и другими единомышленниками — Хельсинкскую группу, которая сыграла ведущую роль в борьбе против коммунистической диктатуры. Елена Боннэр также была соучредительницей «Мемориала» — организации, которую Путин уничтожил, но которая сегодня нужна России как кислород. Именно «Мемориал» мог бы стать той структурой, которая смогла бы сегодня организовать антивоенные протесты. (Напомню читателю, что Кремль больше всего раздражали акции «Мемориала» «Возвращение имен», во время которых, граждане России собирались и зачитывали имена не только жертв советского террора, но и современных российских и украинских политзаключенных, запертых в российских тюрьмах).

►«Молчание уже становится подлостью». Последнее интервью Елены Боннэр (2011).

Скольким агентам КГБ она дала пощечину и назвала фашистами! Елена Боннэр была «амазонкой», настоящим воином, всегда очень прямым и очень искренним. Но она была амазонкой хрупкой и легко ранимой. Эта хрупкость особенно чувствовалась, когда она читала вслух стихи. Страсть к поэзии никогда не покидала ее. Она знала наизусть тысячи стихов Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама... Когда я брал у нее интервью, она цитировала стихи своей первой любви, Севы Багрицкого, романтичного подростка и талантливого поэта, погибшего на фронте в 1942 году.

И ей было всегда очень больно, когда, вслед за Солженицыным и некоторыми другими диссидентами, люди утверждали, что она «плохо влияла» на «отца советской водородной бомбы». На самом деле, подоплекой этого обвинения, вероятно, была смесь антисемитизма и мачизма, пронизывавшего советское общество.

В 1975 году она отправилась в Стокгольм, чтобы получить Нобелевскую премию мира, присужденную ее мужу, который мог присутствовать на церемонии. «Я была просто статисткой», — скажет она. В 2009 году эта «статистка» не преминула раскритиковать Нобелевский комитет за присуждение премии Бараку Обаме. Она напомнила, что крайний срок подачи номинаций — 1 февраля года, и со свойственной ей прямотой поинтересовалась, что такого экстраординарного мог сделать новый американский президент за 10 дней после инаугурации. (Первая инаугурация Барака Обамы состоялась 20 января 2009 года). Западная пресса в то время, не обратила особого внимания на эту критику Нобелевского комитета, хотя кто знает, как предопределила эта Нобелевка, которая тогда была дана Обаме «авансом», политику американской администрации на следующие восемь лет. В первую очередь, речь идет о таких «бесхребетных» решениях обамовской администрации, как отказ президента от своих же «красных линий» в Сирии или отказ передать Киеву вооружения после аннексии Крыма Россией и ее агрессии на востоке Украины.

Пророческим оказалось и ее предостережение, адресованное Солженицыну в 90-х годах по вопросу о Крыме: «Замолчите, Солженицын! Замолчите, потому что это может привести к югославскому варианту».

В 2000-е годы она неоднократно призывала различных президентов США и других западных лидеров исключить Россию из G8, критикуя Запад за непоследовательность: «Слободан Милошевич находится в тюрьме в Гааге, а Владимир Путин, по вине которого погибло гораздо больше людей, остается другом западных лидеров».

В 2010 году во время наших бесед она не хотела рассказывать о «своей»Второй мировой войне: «Кому какое дело до той войны. Она кончилась! Давайте поговорим об этой войне! Сегодня Путин — настоящий фашист!».

Сегодня, когда в Европе идет эта страшная война, совсем по-другому звучит этот упрек тринадцатилетней давности...

Лаша Отхмезури (Lasha Otkhmezuri) — французский историк, писатель, журналист, бывший дипломат. Соавтор монументальной биографии маршала Георгия Жукова — «Жуков. Человек, который победил Гитлера» (Joukov. L’homme qui a vaincu Hitler, 2013), а также книг «Блеск и нищета Красной Армии» (Grandeur et Misère de l'Armée rouge, 2011), «Барбаросса: 1941» (Barbarossa : 1941. La guerre absolue, 2019), «Маршалы Сталина» (Les maréchaux de Staline, 2021). Эти труды написаны в соавторстве с историком Жаном Лопезом, главным редактором французского журнала «Войны и история».

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