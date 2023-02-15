Точечные удары по системе Путина: в ЕС сообщили детали 10-го пакета санкций

Запрет на продажу в РФ десятков видов электронных компонентов двойного назначения. Расширение санкционного списка российских пропагандистов. Санкции против Ирана за поставку Москве беспилотников. Меры борьбы с обходом санкций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля сообщила о деталях десятого санкционного пакета в отношении Москвы, который, как ожидается, будет принят к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Выступая 15 февраля в Европарламенте, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «уже почти год агрессивная война России сеет смерть и разрушения» в Украине, где «Путин направляет свои жестокие удары на мирных жителей». «Агрессор должен заплатить за это. Сегодня мы усиливаем давление с помощью десятого пакета санкций», — отметила глава Еврокомиссии, представляя новые ограничительные меры, подготовленные для обсуждения и утверждения на Совете ЕС.

Десятый санкционный пакет предполагает следующие меры:

Расширение списка товаров, которые запрещено продавать в РФ. Эти экспортные ограничения оцениваются в €11 миллиардов . Они должны «лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров». Это «промышленные товары, которые необходимы России и которые она не может получить за счет поставок из третьих стран» . Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, деталях машин, запчастях для грузовиков и реактивных двигателей, а также о продукции для строительного сектора, которая может применяться военными (например, антенны и краны);

. Они должны «лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров». Это . Речь идет об электронике, специализированных транспортных средствах, деталях машин, запчастях для грузовиков и реактивных двигателей, а также о продукции для строительного сектора, которая может применяться военными (например, антенны и краны); Новые запреты на экспорт в РФ товаров двойного назначения и передовых технологий. Предлагается запретить поставку в Россию 47 видов электронных компонентов , которые могут использоваться в системах вооружений, в том числе в дронах, ракетах, вертолетах. Глава Еврокомиссии особо отметила, что под запрет попадет все электронные компоненты, «найденные на поле боя» в российских вооружениях. Запрет также коснется редкоземельных металлов и тепловизоров .

, которые могут использоваться в системах вооружений, в том числе в дронах, ракетах, вертолетах. Глава Еврокомиссии особо отметила, что под запрет попадет все электронные компоненты, «найденные на поле боя» в российских вооружениях. Запрет также коснется . ЕС впервые введет санкции против нероссийских структур, имеющих отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения. Речь идет о 7 иранских компаниях, связанных с поставками Москве ударных беспилотников Shahed . Эти структуры связаны с «Корпусом стражей исламской революции», отметила фон дер Ляйен.

. Эти структуры связаны с «Корпусом стражей исламской революции», отметила фон дер Ляйен. Еврокомиссия предложила расширить перечень россиян, в отношении которых действуют персональные санкции (запрет на въезд в ЕС и замораживание авуаров). В «черный список» добавят новых сотрудников российского аппарата пропаганды , политических руководителей и военных. (Фон дер Ляйен особо выделила «войну», которую «Путин ведет в публичном пространстве, используя армию пропагандистов и сети дезинформации, которые распространяют токсичную ложь, для того чтобы поляризовать наше общество»).

, политических руководителей и военных. (Фон дер Ляйен особо выделила «войну», которую «Путин ведет в публичном пространстве, используя армию пропагандистов и сети дезинформации, которые распространяют токсичную ложь, для того чтобы поляризовать наше общество»). Дополнительные меры для предотвращения обхода ранее введенных санкций, которые, в том числе, должны помешать российским бизнесменам скрывать или продавать подсанкционные активы.

Ранее Bloomberg сообщал, что в десятый пакет антироссийских санкций ЕС внесут также ограничения против трех российских банков — «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк». Первые два уже находятся под санкциями США, в отношении «Тинькофф» ограничения до сих пор не вводились.

По данным агентства Reuters (а также Politico), в санкционном списке десятого пакета не три, а четыре банка. Источники Reuters утверждают, что Еврокомиссия предлагает отключить эти банки от системы SWIFT.

Издание Politico также ранее сообщало, что в предложенном Еврокомиссией санкционном списке значатся порядка 130 физических лиц и компаний. В частности, ограничения могут затронуть российского перестраховщика судов, перевозящих нефть, а также компанию из Великобритании, на чьих судах, как предполагается, перевозили украденное украинское зерно.

15 февраля глава Еврокомиссии объявила, что в ЕС составят полный обзор «всех замороженных активов российского Центрального банка» — с их местонахождением и оценкой стоимости. «Это крайне важно в связи с возможным использованием государственных российских активов для финансирования восстановления в Украине», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что европейский спецэмиссар Дэвид О'Салливан активно работает с третьими странами, с тем чтобы обеспечить строгое соблюдение санкций и предотвратить их обход. Проблемы соблюдения ограничительных мер будут обсуждаться на следующей неделе в Европе на Форуме координаторов санкций — с участием представителей стран ЕС и международных партнеров.

Вместе мы все больше и больше закручиваем гайки в отношении России,

— подчеркнула Урсула фон дер Ляйен в завершении своего выступления в Европарламенте 15 февраля.

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