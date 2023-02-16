Лукашенко на «незапланированной» встрече с иностранными журналистами: Никакого вторжения России в Украину не было

Встреча белорусского правителя с «мощной армией зарубежных журналистов» не анонсировалась. По информации пресс-службы Александра Лукашенко, на «спонтанный разговор» приехали журналисты из Франции, США, России, Великобритании, Австрии, Саудовской Аравии, Катара, Азербайджана и Японии.

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«Искренне и честно — встреча незапланированная. Пресс-секретарь мне доложила, что у нас такая мощная армия, особенно зарубежных журналистов (россиян я не причисляю к этому числу). Я подумал, что будет, наверное, негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы хотя бы на несколько минут с вами не пересечемся», — цитирует Александра Лукашенко государственное информагентство БелТА. Каким образом визит «мощной армии» иностранных журналистов оказался спонтанным в Беларуси, где прибытие любого иностранца сейчас фиксируется и контролируется властями, не уточняется.

В ближайшее время Александр Лукашенко планирует «Большой разговор» — многочасовое мероприятие в том числе с участием журналистов (до 2020 года туда звали и негосударственные медиа). Как сообщает пресс-служба Лукашенко, «Большого разговора» сегодняшняя спонтанная встреча не отменяет: Лукашенко просто «откликнулся на просьбы приехавших зарубежных гостей».

Состав делегации журналистов не называется, известно лишь, что среди приехавших есть представитель BBC.

В основном Лукашенко на встрече почти в годовщину начала войны России против Украины говорит о вине Украины в развязывании агрессии и о необходимости переговоров: дескать, Россию Украине не победить, нужно договариваться.

Что касается возможного вступления Беларуси в войну на стороне России, то «я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей». «Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отрицает вторжение России в Украину: «Вы говорите — «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Вот подобными действиями. Я их только несколько назвал. Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны. Но все было нацелено, начиная в том числе с Минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей».

По мнению Лукашенко, диалог о мире в Украине надо вести с украинскими военными, но не с президентом Зеленским. Напомним, в начале войны с таким же предложением к украинским военным обращался Владимир Путин.

«Если уже абсолютно откровенно, моя точка зрения, всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как бы странно это ни кажется, этот диалог нужно вести — я убежден в этом — с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. (…) Там же бросают людей как пушечное мясо. (…) Военные это понимают. И военные смогут договориться».

«Спонтанная встреча» с иностранными журналистами проводится за день до поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину.

«Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать (...), — сказал Лукашенко. — Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной (военной) группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать».

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