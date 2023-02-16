Прага: акция памяти жертв российского вторжения в Украину

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24 февраля исполнится ровно год с момента российского вторжения в Украину. О трагической годовщине вновь напомнила правозащитная организация Amnesty International, которая провела символическую акцию в центре Праги в среду, 15 февраля.

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Правозащитники и учащиеся из соседней школы разместили десятки пар обуви — детской, женской и мужской — у Марианской колонны на Староместской площади — в знак памяти о погибших мирных жителях Украины, а также о пропавших без вести.

После завершения символической акции собранную для ее проведения обувь благотворительная организация Koridor Ukrajina намерена доставить в Херсонскую область для раздачи жителям, — сообщает «Радио Прага».

Только по подтвержденным данным ООН, с момента российского вторжения 24 февраля прошлого года в Украине погибло 7199 мирных жителей. 11 756 гражданских лиц получили ранения. Среди погибших — 438 детей. Таковы данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на 13 февраля.

УВКПЧ неизменно предупреждает, что фактические цифры жертв среди мирного населения значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

Акция памяти жертв российской агрессии против Украины. Прага, 15/02/2023. DAVID W CERNY - DAVID W CERNY

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