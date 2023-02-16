61% европейцев уверены в победе Украины в войне с Россией

Опубликованный 16 февраля 2023 года фондом Бертельсмана статопрос показал, что большинство европейцев сильно обеспокоены фактом нападения России на Украину и уверены в победе Киева.

Через год после российского вторжения в Украину европейцы широко поддерживают Киев и верят в его победу. К такому заключению пришел немецкий независимый фонд Бертельсмана, основываясь на результаты опроса почти 13 300 граждан из 27 стран Евросоюза.

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Представленные фондом Бертельсмана статистические данные были собраны в декабре 2022 года. Аналитики держат в фокусе результаты семи стран: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании.

Статопрос, опубликованный 16 февраля 2023 года на сайте Europinions показал, что большинство европейцев сильно обеспокоены фактом нападения России на Украину. Они считают, что украинцы защищают общие для Европы ценности и интересы По мнению большинства участников опроса, украинцы сами должны решать, когда воевать с Россией, а когда вести переговоры. Большинство респондентов также возложило вину за войну на Россию. Но в вопросе эффективности экономических и финансовых санкций против России, мнения европейцев разделились.

В победу Украины верит большинство европейцев

По данным аналитиков фонда Бертельсмана, в победу Украины верит большинство европейцев (61%). При этом наибольший процент уверенных в победе зафиксирован в Польше (81%), а наименьший — в Италии (51%) и Германии (55%). Что составляет, тем не менее, больше половины опрошенных. В большинстве стран-членов ЕС уверенность в способности Украины одержать победу высказали от 60% до 68% (Бельгия 60%, Испания 62%, Франция 65% и Нидерланды 68%).

Нападение России на Украину — это нападение на Европу

Уверенность в победе Киева опирается на уверенность в том, что «нападение России на Украину — это нападение на всю Европу». Такое мнение разделяет 68% опрошенных европейцев. Их доля, в зависимости от страны, колеблется от 64% (Бельгия) до 79% (Польша). В большинстве стран уверенность, что нападение на Украину — синоним агрессии против Европы в целом, высказали 60% опрошенных (Бельгия 64%, Франция и Германия 65% и Италия 66%). У голландцев, испанцев и поляков чувство причастности к трагедии сильнее (Нидерланды 70%, Испания 78% и Польша 79%).

Большинство европейцев считает, что «украинцы защищают не только свою свободу и благополучие, но свободу всей Европы»

В большинстве стран такое мнение разделяют около 60% (Бельгия 61%, Франция 62% и Нидерланды 66%). Германия и Италия являются исключениями в этом отношении: уверенность в том, что Украина — защитница для стран Европы высказали 59% опрошенных. В двух странах такое мнение пользуется большей поддержкой: в Испании в этом уверен 71%, а в Польше — 72%.

Большинство европейцев считает, что «только украинцы могут решать, когда воевать, а когда вести переговоры»

75% европейцев согласны с тем, что только украинцы могут решать, когда вести переговоры с Москвой. Потому, что это «украинцы подверглись нападению и должны защищаться». Доля тех, кто согласен с этим утверждением в странах ЕС колеблется от 65% (Италия) до 87% (Польша). В большинстве стран этот тезис поддерживает 70% опрошенных (Германия 73%, Бельгия и Нидерланды 75% и Испания 77%).

Франция относится к странам с наибольшим уровнем уверенности в праве украинцев решать этот вопрос по своему усмотрению (81%).

Неуверенность в эффективности санкций

Что же касается мнения об эффективности введенных после нападения России на Украину экономических и финансовых санкций, статопрос показал, что только 40% европейцев считают санкции эффективными. Другие 40% считают их неэффективными и 20% опрошенных ответили «не знаю».

Число уверенных в эффективности мер колеблется от 35% (Франция) до 59% (Польша). Среди тех, кто считает санкции неэффективным инструментом, лидируют немцы (48%). Доля критически настроенных в Польше составила только 25%.

Большинство европейцев возлагает ответственность за войну в Украине на Россию

На вопрос «кто несет основную ответственность за войну в Украине», 66% европейцев ответили, что виновата Россия. Доля тех, кто считает, что Россия несет главную ответственность, колеблется от 54% (Италия) до 88% (Польша).

Около 13% не знают ответа. 11% обвиняют США, 5% указывают на НАТО, а еще 5% считают виновной Украину.

Аналитики отмечают: «Те, кто не знает, кого винить, составляют вторую по величине группу в ЕС (Италия –18%, Польша – 6%). В среднем, в ЕС и в странах-членах ЕС в отдельности, число обвиняющих в развязывании войны США, НАТО или Украину составило около 20%. Самая большая группа с таким мнением находится в Италии (28%), а самая маленькая в Польше (6%)».

Подавляющее большинство граждан ЕС сильно обеспокоены фактом начала войны в Европе

Проведенный опрос показал, что к числу «встревоженных» и «очень встревоженных» началом войны на Европейском континенте относится 94%. И только 6% вообще не обеспокоены нарушением мирного периода.

При высокой тревожности по поводу нового противостояния в мире, число сильно обеспокоенных превалирует в Испании (75%), в других же странах составляет около 60%. Но при этом большинство из них (61%) считают, что Украина, тем не менее, войну выиграет. В Польше, несмотря на крайнюю обеспокоенность, в победе украинцев уверены 83% опрошенных.

Ностальгия и тревога эксплуатируются популистами

В этом контексте аналитики фонда Бертельсмана констатируют, что ностальгия по миру в Европе и тревога из-за продолжающегося противостояния остаются сегодня «мощными политическими инструментами». Потому, что люди, испытывающие ностальгию и тревогу, реагируют на многие аргументы иначе, чем широкая публика.

Кризисные ситуации эксплуатируются политиками-популистами, чье видение будущего «пропитано ревизионистским прошлым». Однако, по мере того, как первоначальный шок от кризиса ослабевает, а сам кризис углубляется и расширяется, политики, в большинстве своем, понимают опасность радикализации настроений в обществе и влияния политических оппонентов-популистов. Так как такие позиции могут помешать «принятию решений, необходимых в критические моменты».

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