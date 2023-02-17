Мюнхенская конференция по безопасности открылась на фоне ожесточения боёв в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает с заявлением в день Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене, Германия, 17 февраля 2023 г.

В Мюнхене с 17 по 19 февраля проходит 59-я конференция по вопросам безопасности (МКБ). Представители 150 стран обсудят два главных вопроса: длящуюся уже год агрессию России против Украины и обострение напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона.

Реклама Читать далее

В числе гостей канцлера Германии Олафа Шольца в столице Баварии находятся президент Франции Эмманюэль Макрон, глава китайской дипломатии Ван И, вице-президент США Камала Харрис и глава американской дипломатии Энтони Блинкен, а также генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. При том, что встреча 2022 года не помешала России всего через несколько дней напасть на Украину, в этом году ни один российский чиновник не был приглашен на конференцию по безопасности.

Поддержка Украины

В то время, как бои не ослабевают на востоке Украины и, в частности, в Бахмуте, ожидается, что к участникам конференции по безопасности обратится президент Украины Владимир Зеленский.

Агентство France-Presse пишет, что «западные лидеры подтвердят обязательство поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется для отражения российской агрессии, начавшейся 24 февраля 2022 года, как в финансовом, так и в военном отношении»

AFP цитирует в этой связи приглашенного в Мюнхен министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. В интервью медиагруппе Funke он заявил, что исключает на данном этапе любые шансы на урегулирование конфликта дипломатическим путем. Он высказал убеждение, что оставшись в Крыму, Москва может возобновить военное наступление.

Новые санкции к годовщине агрессии

Эти опасения разделяет Евросоюз, США и НАТО, поэтому для сдерживания России предлагается ввести новый пакет санкций. В интервью AFP в четверг глава НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе, это может занять много-много лет». Западные страны поддерживают Киев, в частности, поставками оружия Киеву и экономическими санкциями против России. Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в канун Мюнхенской конференции о работе союзников над «новым большим пакетом санкций», который будет «примерно 24 февраля». По ее словам, эти санкции нацелены на конкретных людей, ужесточат банковские ограничения и затронут третьи страны, которые позволяют России обходить санкции.

Главы дипломатий стран G7 встретятся в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Западные страны ввели радикальные санкции против России сразу после ее вторжения в Украину, нанеся удар по высшим эшелонам российского государства, а также его промышленности, банкам и нефтяному сектору.

Кризис в отношениях Пекина и Вашингтона

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, усугубленная инцидентом с китайским воздушным шаром над американской территорией, станет второй важной темой конференции. Этот эпизод стал причиной отсрочки визита в Пекин Энтони Блинкена, несмотря на уверения Китая, что воздушный шар служил для невоенных целей.

Тогда же Китай тоже обвинил США использовании воздушных шаров над своей территорий. До данным Пекина, американские системы 10 раз нарушали китайское воздушное пространство.

AFP подчеркивает, что обострение отношений происходит в момент, когда европейцы, в частности Германия и Франция, все еще надеются убедить Китай использовать своё влияние в России и добиться от президента Путина окончания войны в Украине. С этой целью в ноябре Олаф Шольц посещал Пекин, где встречался с президентом Си Цзиньпином. А 16 февраля Елисейский дворец подтвердил, что визит Эмманюэля Макрона в Китай «в первом полугодии» действительно «готовится». Кроме того, президент Франции лично принял Ван И днем раньше, в среду. А так как после европейского турне глава дипломатии Китая посетит Москву, он сможет передать Владимиру Путину призыв руководства Франции к России «вернуться за стол переговоров»и «прекратить бомбардировки» мирных жителей — указала AFP администрация президента Франции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться