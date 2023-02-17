«Не время для диалога»: президент Макрон призвал усилить поддержку Украины, выступая на Мюнхенской конференции

«Мы должны ускорить и усилить поддержку Украины», — заявил президент Франции, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что «российская агрессия должна потерпеть поражение». Говоря о перспективе мирных переговоров, Эмманюэль Макрон признал, что «сегодня не время для диалога», и заявил: «Мы готовы к затяжному конфликту». Он призвал Европу к «массированным инвестициям» в оборону, пообещав собрать в Париже «конференцию по противовоздушной обороне Европы» с участием Германии, Италии и Великобритании.

Реклама Читать далее

В своей речи в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Макрон призвал страны Запада активизировать поддержку Украины в ее противостоянии агрессии путинской России, с тем чтобы Украина могла создать условия для «заслуживающих доверия переговоров» о мире на своих условиях.

Мы должны безусловно ускорить и усилить нашу поддержку и наши усилия, чтобы помочь украинскому народу и армии в их сопротивлении и дать им возможность провести контрнаступление, которое одно лишь позволит перейти к заслуживающим доверия переговорам на условиях, выбранных Украиной, ее властями и ее народом,

— заявил Макрон, выступая на Мюнхенской конференции, где в 2007 году Владимир Путин в своей речи обозначил разворот российской политики к конфронтации с Западом.

«Сегодня предельно ясно — не время для диалога», — признал Макрон, который долгое время сохранял контакты и вел регулярные телефонные переговоры с Владимиром Путиным, вызывая резкую критику в Украине и странах Восточной Европы.

Сейчас не время для диалога, потому что мы имеем дело с Россией, которая выбрала войну, которая выбрала эскалацию военных действий и которая решила, что может пойти дальше — до военных преступлений и атак на гражданскую инфраструктуру,

— подчеркнул французский президент, напомнив, что Запад пытался вести диалог с РФ, но Путин выбрал войну и эскалацию.

Россия не может и не должна выиграть эту войну, и российская агрессия должна потерпеть поражение, потому что мы не можем согласиться с тем, чтобы незаконное применение силы стало банальностью. В противном случае под угрозой окажется вся европейская безопасность и в целом мировая стабильность,

— настаивал Эмманюэль Макрон.

Говоря о риске «затяжного» характера войны в Украине, президент Франции призвал союзников к наращиванию совместных усилий в противостоянии Путину, с тем чтобы «продержаться» и заставить его пойти на переговоры.

Мы готовы к затяжному конфликту. Говоря так, я не имею в виду, что этого желаю. Но прежде всего потому, что мы не желаем этого, мы должны все вместе убедительно показать нашу способность поддерживать наши усилия [в долгосрочной перспективе],

— подчеркнул президент Франции, признав: «Это единственный способ заставить его [Путина] вернуться за стол переговоров» на «приемлемых» условиях.

Макрон указал, что его слова о «переговорах» с Москвой «не в духе компромисса, это в духе ответственности» за необходимость установить мир в будущем.

Этот мир будет тем более возможен и прочен, чем сильнее мы будем сегодня и если мы сможем оставаться сильными в долгосрочной перспективе,

— предупредил Эмманюэль Макрон.

Французский президент заявил, что Россия уже потерпела несколько существенных поражений в развязанной ею войне.

Первое поражение — на поле битвы, ведь россияне надеялись, что Украина падет за несколько дней или недель, но храбрость украинского народа, лидеров и ВСУ помогла отбросить российские войска.

Второе поражение — это поражение «колониальной ментальности» Путина и его окружения. РФ пыталась создать мощные сферы влияния в Украине, но эта попытка также провалилась. Москва пытается дестабилизировать не только Украину, но и другие страны, отметил Макрон. В частности, действует в Африке и на Ближнем Востоке, используя группу «Вагнера».

Президент Франции вспомнил, как в феврале 2022 года на встрече в Москве, за несколько дней до войны, Путин заверял его в том, что «ЧВК Вагнера» не только не имеет никакого отношения к российскому государству, но и якобы ему самому доставляет проблемы. «Сейчас мы видим, что эта государственная мафиозная группа является составной частью российской властной силовой структуры», — отметил Эмманюэль Макрон.

Французский лидер также остановился на необходимых усилиях европейской военной промышленности для усиления обороны континента. Он призвал страны ЕС к масштабным инвестициям в ВПК.

Главный призыв — это призыв к новым масштабным инвестициям в нашу оборону, если мы, европейцы, хотим мира,

— подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Он также объявил, что намерен организовать в Париже «конференцию по противовоздушной обороне Европы», в которой примут участие Германия, Италия и Великобритания. Этот саммит позволит рассмотреть вопросы усиления ПВО и ПРО — как «с промышленной точки зрения, с участием всех европейских производителей, которые могут предложить свои решения, но также и со стратегической точки зрения». Эта стратегическая точка зрения, по словам Макрона, должна быть приоритетной и «включать в себя вопрос ядерного сдерживания».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться