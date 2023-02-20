Лукашенко грозит народным ополчением «западному гегемону»

По возвращении из Москвы белорусский правитель 20 февраля созвал Совет безопасности. Беларусь ждет новый подход к национальной безопасности и создание народного ополчения при каждом сельском совете.

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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина за неделю до годовщины вторжения России в Украину преподносилась белорусскими государственными СМИ как чрезвычайно важная, но информации о ее итогах — до сих пор ноль.

Публике представили лишь несколько протокольных заявлений в первый день встречи 17 февраля. Так, Путин сообщил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко для иностранных журналистов, хотя она не транслировалась по ТВ — телевизионную версию «спонтанной встречи» белорусского правителя и представителей зарубежных медиа показали по белорусскому ТВ уже после визита Лукашенко в Москву. А в ответ на благодарность Путина за приезд Лукашенко сказал: «Как будто я мог не согласиться».

Лукашенко также заявил, что Беларусь выполняет 100% договоренностей с Россией в сфере обороны и безопасности и что Минск готов «выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо в Украине показывает — штурмовик, рабочая лошадка».

Больше публичной иформации не было. Зато отслеживающий маршруты авиации ресурс flightaware.com, как заметил Reform.by, показал, что самолет Лукашенко после Москвы направился в Тверскую область России. В воскресенье Boeing Лукашенко вернулся в Минск.

Против «западного гегемона» и за «электоральный суверенитет»

В понедельник же Александр Лукашенко созвал Совет безопасности для обсуждения новой Концепции национальной безопасности, который затем утвердит Всебелорусское народное собрание.

По словам Лукашенко, новая концепция понадобилась из-за перемен в мировой повестке: для него «очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления», «риски распространения наркотиков, торговли людьми, нелегальной миграции, которые также используются для достижения политических целей», а «тенденция к глобальной культурной унификации, в том числе под нетрадиционные явления, ставит под угрозу основу основ национального государства — наши моральные принципы, исконные ценности, историческую память».

Главная угроза для Беларуси, по словам Лукашенко, это «западный гегемон», который столетиями имел «геополитический интерес к Беларуси».

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сообщил, что в концепции нацбезопасности появился новый термин — «электоральный суверенитет». «Это неотъемлемое право независимого, суверенного государства самостоятельно, без вмешательства извне проводить выборы и референдумы», — цитирует главу Совбеза госагентство БелТА.

Отдельным блоком в концепции закреплена биологическая безопасность, что объясняется «в том числе пандемией и ее влиянием на политическую систему и экономику, учитывалось также проведение (Россией) специальной военной операции и выявление биолабораторий, организованных под эгидой США, на территории Украины и других постсоветских стран».

Автоматы, гранатометы и пистолеты в каждый сельсовет

На заседании Совбеза также обсуждался закон о народном ополчении. Поясняя необходимость его принятия Александр Лукашенко сказал, что «это не просто от балды сделано, это все — от земли».

«Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают», — рассказал он.

«Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения — они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом», — поведал Александр Лукашенко. А в случае войны, как он считает, народное ополчение трансформируется в партизанское движение.

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, численность белорусского народного ополчения может составить 100–150 тысяч человек. «У нас достаточно мобилизационного ресурса, который состоит на учете в наших военных комиссариатах. Мы провели проверку и видим, что они не все будут задействованы по мобилизационному плану. Это прежде всего те люди, которые уже обучены и умеют владеть оружием, — сказал Виктор Хренин. — Но мы не исключаем, что добровольцами могут стать и те люди, которые не прошли военную подготовку, в том числе и женщины».

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Тем временем Евросоюз готовится к новым санкциям против Беларуси. Представители стран ЕС при Евросовете рассмотрят «ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси и причастность Беларуси к российской агрессии против Украины». Это один из пунктов повестки дня Евросовета на 22 февраля.

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