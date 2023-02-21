Визит Байдена в Варшаву подтвердил лидирующую роль Польши на восточном фланге НАТО

Президент США Джо Байден прибыл 20 февраля во второй половине дня в Польшу из Киева, столицы государства в состоянии войны с Россией, где он остановился с неожиданным и краткосрочным «визитом поддержки». В программе трехдневного визита в Варшаву, приуроченного к первой годовщине вторжения России в Украину — переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и встреча с представителями стран Восточной Европы и Балтии, членов НАТО.

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Для Джо Байдена этот визит в Варшаву — второй с начала конфликта. Польша стала для Вашингтона ключевой страной ЕС в системе военной помощи Украине, координируемой из США.

Несмотря на многолетние усилия стран Евросоюза, желающего создать европейскую оборонную систему, Польша продолжает отдавать предпочтение американским вооружениям. В этой связи важно замечание La Croix о том, что «Варшава, предпочитающая покупать у Америки, в этом году выделит более 4% своего ВВП на военные расходы». До начала войны страна выделяла на оборону 2%.

Польша — новая опора США в Европе

Газета напоминает: «Джо Байден посетил впервые Варшаву 25 и 26 марта 2022 года. Совершая повторный визит, с 20 по 22 февраля, он подтвердил статус Польши как лидера восточного фланга НАТО». А Le Figaro подчеркивает, что никогда раньше глава государства США не посещал страны так часто».

Польско-американское партнерство «никогда не было таким тесным» — приводит Le Figaro, заявление посла США в Варшаве, сделанное незадолго до прибытия Джо Байдена.

А в комментарии La Croix координатор службы безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул: «Польша — ярый союзник, грозный сторонник Украины и щедрая принимающая сторона не только для американских войск, но и для миллионов украинских беженцев, которые смогли туда добраться». К этому, отмечает газета, «добавляется совпадение взглядов [Польши и США] на стратегические цели: отражение натиска российских войск вплоть до их поражения и постоянное ослабление Москвы, чтобы она больше не представляла угрозы для безопасности в Европе».

Детали программы Байдена

В программе визита Джо Байдена — переговоры с президентом Анджеем Дудой. Во вторник американский президент снова выступит с речью, обращаясь к полякам и украинцам. Выступление назначено на 21 февраля, когда Владимир Путин должен обратиться к Федеральному собранию. Ожидается, что президент России обозначит стратегию страны на нынешнем этапе войны.

В среду Джо Байден встретится с так называемой группой «девятки из Бухареста» — входящих в НАТО стран Восточной Европы и Балтии (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия). Группа была сформирована в 2015 году, через год после аннексии Крыма Россией, для укрепления их безопасности.

Le Figaro уточняет: «все указывает на то, что на встречу в Польше соберутся главы этих государств».

Белый дом информировал Кремль о визите Байдена в Киев

Визит Джо Байдена в Украину и Польшу проходит при максимальных мерах безопасности и при полной секретности. Но, Le Monde сообщает, что руководство службы безопасности Белого дома предупредило Россию о визите президента США Джо Байдена в Украину перед его отъездом.

«Мы, конечно же, предупредили российскую сторону о том, что президент Байден поедет в Киев. Мы сделали это за несколько часов до его отъезда. По причине деликатного характера контактов, не буду вдаваться в то, как они отреагировали или каков был точный характер нашего сообщения» — цитирует газета Джейка Салливана, советника по безопасности президента Байдена.

Решающий момент

Сайт Europe1 пишет, что «Соединенные Штаты, безусловно, являются ведущими сторонниками Украины: военная, экономическая и гуманитарная помощь, которую они уже предоставили или одобрили с начала конфликта, превышает 100 миллиардов долларов».

За этими головокружительными цифрами стоит развернутая американцами военная помощь, укомплектованная более тяжелой и сложной техникой. «Если раньше в Украину поставляли противотанковые ракеты, потом высокоточные артиллерийские батареи, легкой бронетехники, а затем и тяжелых танков» - продолжает Europe1 и, ссылаясь на представителя Белого дома, подчеркивает, что «Вашингтон знает, что конфликт находится в „решающем“ моменте, поскольку приближается конец зимы».

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