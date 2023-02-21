Демократия сильнее: Байден подтвердил поддержку Украины в войне против «автократа Путина» с его «трусливой жаждой земель и власти»

Киев выстоял и «остается свободным», «демократия оказалась слишком сильной», а Путин «ошибся» и «никогда не победит Украину». Об этом 21 февраля в своей речи в Варшаве сказал президент США. В программном выступлении перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину Джозеф Байден обратился к россиянам, напомнив им, что «Запад не замышляет нападения на Россию», а путинская «трусливая жажда земель и власти потерпит поражение». Поддержка Украины останется непоколебимой, поскольку «аппетиты автократов невозможно удовлетворить, им нужно только противостоять», — подчеркнул президент США.

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В начале выступления Байден напомнил, что в прошлом году — в марте — так же выступал в Польше, в самом начале российского вторжения, когда «Путин начал свою безжалостную агрессию против Украины». «Начался крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны», — напомнил Байден. Тогда под угрозой оказались принципы, «которые более 75 лет были краеугольным камнем мира, процветания и стабильности на этой планете».

Год назад мир приготовился к тому, что Киев падет. Я только что побывал в Киеве и могу сказать: Киев стоит, Киев держится стойко, гордо, несгибаемо и — что самое главное – он остается свободным,

— заявил президент США.

Байден назвал путинскую войну «проверкой» не только для Украины, но для Европы, Америки, НАТО, всего демократического мира. Перед нами, по его словам, стоял простой вопрос — «сможем ли мы дать ответ» этой агрессии или «отвернемся в сторону», «будем сильными или слабыми», «едиными или расколотыми».

Год спустя мы знаем ответ: мы дали ответ, мы останемся сильными и едиными. И мир не будет выглядеть по-другому,

— подчеркнул Байден. Страны, вставшие на сторону Украины, доказали свою готовность защищать базовые принципы — «суверенитет наций», «право людей жить свободно от неприкрытой агрессии», а также «демократию». «Вчера я имел честь на встрече с президентом Зеленским в Киеве заявить, что мы продолжим отстаивать общие ценности, несмотря ни на что», — указал Джозеф Байден.

Начиная войну, Путин рассчитывал, что Украина и демократические страны сдадутся. «Но он ошибся», — заявил Байден, говоря об «исключительной храбрости украинского народа», а также удивительном «единстве Европы, Америки и коалиции наций от Атлантики до Тихого океана».

«Демократия оказалась слишком сильной», — подчеркнул Байден. Вместо «предполагаемой победы» Путин получил в Украине «сожженные танки» и «войска в беспорядке» от оказанного им сопротивления.

Путин добился обратного поставленным целям. Рассчитывал на раскол НАТО — получил его «невиданное единство». Пустил в ход «энергетическое оружие» — Европа стала избавляться от «российского ископаемого топлива». «Путин считал себя сильным, а демократических лидеров слабыми», — сказал Байден, заявив: «Сегодня Путин столкнулся с тем, что считал невозможным год назад: демократии всего мира стали сильнее, а автократы всего мира слабее». По его словам, «Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции, но он все еще сомневается в нашей убежденности, выдержке, продолжении нашей поддержки Украины, сохранении единства НАТО».

Не должно быть никаких сомнений: наша поддержка Украины останется непоколебимой, НАТО не расколется, и мы не устанем! Путинская трусливая жажда земель и власти потерпит поражение, а любовь украинского народа к своей стране возьмет верх. Демократии мира будут стоять на страже свободы — сегодня, завтра и всегда! Ибо то, что здесь поставлено на карту — это свобода! Д.Байден

По словам Байдена, «аппетиты автократов невозможно удовлетворить, им нужно только противостоять», а «каждый автократ понимает лишь одно слово: нет, нет и нет!»

Я повторю сегодня то, что говорил в прошлом году на этом же месте: Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет искоренить любовь народа к свободе. Жестокость никогда не подавит волю свободных людей. И Украину Россия никогда не победит. Никогда! Д.Байден

Джозеф Байден также обратился к российскому народу, которого Путин и его режим много лет убеждают в том, что западные страны якобы стремятся к ослаблению и и даже уничтожению России. Вновь об этом Путин пространно говорил ранее во вторник в своем послании к Федеральному собранию.

Я еще раз обращаюсь к народу России. Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся контролировать или уничтожить Россию. Запад не замышляет нападения на Россию, как заявил сегодня Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят жить в мире со своими соседями, не являются [нашими] врагами. Д.Байден

Прошедший год войны президент США назвал «исключительным» — в совершенно противоположных смыслах.

Исключительным из-за «необычайной жестокости российских войск и наемников», совершавших «преступления против человечности — без стыда и совести»: удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, изнасилования, похищение украинских детей. «Зверства, которые Россия совершает против украинского народа — отвратительны, отвратительны», — повторил Байден.

Но исключительным и «необычайным» стал и ответ народа Украины и мира на путинскую агрессию.

«Через год после того, как начали падать бомбы и российские танки вошли в Украину, Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова украинские бойцы отвоевали свою землю. На более чем 50 процентах территории, которую Россия удерживала в прошлом году, снова гордо развевается сине-желтый флаг Украины», — заявил Байден.

Джозеф Байден в своей речи в Варшаве настаивал на персональной ответственности Путина за развязанную против Украины войну.

Эта война не была необходимостью. Это трагедия. Выбрал эту войну президент Путин. Каждый день продолжения войны — это его выбор. Он может закончить войну одним лишь словом. Это просто. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, это положило бы конец войне. Если бы Украина перестала защищаться от России, это был бы конец Украины. Д.Байден

Президент США в своей речи снова повторил, что союзники Украины сделают всё, чтобы украинцы могли защитить себя, поставляя — в составе коалиции из более чем 50 стран «критически важные вооружения». Продолжится экономическая, финансовая и гуманитарная поддержка Украины, а также помощь беженцам. Одновременно будет сделано все, чтобы «Россия заплатила» за свои зверства. Останется в силе «масштабный режим санкций, когда-либо введенный против какой-либо страны в истории» (и скоро будет объявлено о новых санкциях против РФ). Продолжится работа над тем, чтобы привлечь к суду за «военные преступления и преступления против человечности, которые продолжают совершать россияне» в Украине.

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