Стоимость замороженной только в Италии собственности российских олигархов достигла 2 миллиардов евро

САНКЦИИ

Цитируя главу МИД Италии Антонио Таяни, российское агентство ТАСС сообщает, что «с февраля 2022 года на фоне украинского кризиса итальянские власти арестовали различное имущество российских предпринимателей на сумму более 2 млрд евро». Итальянская газета MF-Milano Finanza уточняет, что пострадали не только российские промышленные магнаты, но и близкие к Кремлю музыканты. За год войны в Украине список попавших под санкции предпринимателей значительно пополнился.

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«Процесс новой заморозки имущества находится в начальной стадии, — пишет MF-Milano Finanza, — Италия находится в авангарде стран, использующих меры давления на Россию в ответ на войну против Украины».

В списке попавшего за год под санкции имущества российской элиты — виллы, яхты и предприятия. Власти отслеживают ценные объекты близких к Владимиру Путину олигархов. Уточняется, что половина объявленной суммы в 2 миллиона приходится на стоимость двух арестованных яхт.

MF-Milano Finanza уточняет, что в длинном списке «арестованных» в Италии активов есть имущество, приписываемое певцу Олегу Газманову. Считается, что звезда советской эстрады Газманов, поддержавший СВО и сторонник «Единой России», владеет недвижимостью на 355 тыс. евро в Леричи, в провинции Ла Специя. Решение о её заморозке было принято Комитетом финансовой безопасности, созданным при Министерстве экономики.

В октябре Corriere della Sera сообщала об одной из самых значительных акций, на сумму около 57 млн евро, в отношении имущества российского бизнесмена, владельца Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова. Ему принадлежал ряд объектов недвижимости в Портофино и престижном районе Рима Париоли, а также капитал базирующейся в Портофино компании.

Та же газета писала, что 29 сентября Комитет по финансовой безопасности во главе с Генеральным управлением казначейства заморозил имущество и акции EuroChem Agro, итальянской дочерней компании группы EuroChem, базирующейся в Швейцарии. MF-Milano Finanza напоминала, что EuroChem Agro, производитель сельхозудобрений в 2021 году имела оборот в 127 млн евро.

Её бывший владелец Андрей Мельниченко попал под санкции в марте 2022 года в рамках первого пакета мер ЕС против правительства Владимира Путина. Т. о. Италия арестовала собственность мирового гиганта удобрений в Чезано-Мадерно, недалеко от Милана, несмотря на то, что предприятие было переписано на супругу олигарха.

Но самой ценной собственностью Мельникова в санкционном списке стала его знаменитая яхта «А», самое большое и дорогостоящее судно своего класса стоимостью 530 млн евро. Вместе с 650-миллионной гигантской «Шахерезадой» (которая, как полагают, принадлежит косвенно Владимиру Путину) эти две яхты составляют примерно половину стоимости всех заблокированных в Италии богатств российской олигархии, то есть более миллиарда евро.

В санкционном списке Италии фигурирует также собственность Алишера Усманова, Олега Савченко, Петра Авена, Андрея Мельниченко, Геннадия Тимченко, Дмитрия Мазепина и других богатейших россиян. Как подчеркивается на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, «ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер».

Комитет по финансовой безопасности Италии продолжает расследования, опираясь на данные Банка Италии, Национальной комиссии по компаниям и фондовой бирже, Национального управления по борьбе с мафией, МВД, таможни и других контрольных структур государства.

Сайт Европейского совета объясняет критерии применения санкций против России и напоминает:

«После признания Россией 21 февраля 2022 года неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей и неоправданного и неспровоцированного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ЕС ввел ряд новых санкций против России. Эти санкции дополняют меры, уже введенные в отношении России с 2014 года после аннексии Крыма и невыполнения Минских соглашений».

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