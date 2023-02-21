Байден в Варшаве. Путин обратится к Федеральному собранию. 363-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

2 апреля 2022 года. Беженцы на пограничном переходе в Медыке, юго-восточная Польша.

21 февраля — 363-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

10:20 Путин: В Мюнхене Запад лицемерно обвиняет Россию, забыв, что это «они выпустили джина из бутылки» (имеет в виду войны после 2001 года)

10:14 Путин по-прежнему хорошо владеет сленгом из «определенных кругов»:

— Запад играл «краплеными картами»

— Планета утыкана базами НАТО

10:09 Путин начал выступление к Федеральному собранию (вовремя):

— Донбасс ждал что россия придет на помощь,

— Запад поощрял неонацистов и тянул время

— Переговоры с Западом Украина вела еще до войны.

Трансляцию можно (если хотите) посмотреть тут.

09:57 Пригожин заявил, что высшее военное руководство России хочет уничтожить наемническую группировку

Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», заявил во вторник, что министр обороны страны и начальник Генерального штаба лишают его бойцов боеприпасов, обвинив их в попытке уничтожить «Вагнер».

«Идет просто прямое противодействие», — сказал Пригожин в голосовом сообщении, опубликованном в его телеграм-канале. Он сказал, что это «попытка уничтожить «Вагнер».

09:54 Блинкен: Война Путина против Украины является «стратегическим провалом»

Война российского президента Владимира Путина против Украины была стратегическим провалом, — заявил во вторник государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Через год после нападения президента Путина на Украину стало ясно, что его война была стратегическим провалом во всех отношениях», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом в Афинах.

09:51 Песков: Визит Байдена в Украину не был «ничем экстраординарным»

Россия внимательно следила за вчерашним визитом президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев, — заявил Кремль во вторник.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что визит, который Байден совершил без предупреждения, «не был чем-то экстраординарным» для России.

09:48 Беларусь заявляет, что армейские подразделения Украины скопились на границе, угрожая ее безопасности

Беларусь заявила во вторник, что вблизи ее границы сосредоточена значительная группировка украинских войск, и предупредила, что это представляет угрозу для ее безопасности.

«В настоящее время значительная группировка украинской армии сосредоточена в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы», — говорится в сообщении министерства обороны в телеграм-канале.

«Вероятность вооруженных провокаций, которые могут перерасти в пограничные инциденты, остается высокой», — говорится в сообщении.

08:43 Нынешнее послание президента к Федеральному собранию станет первым с начала войны: что ждать от обращения Путина

08:39 ГоворитНеМосква: опубликовано видео из аэропорта Толмачево с предполагаемым грузом 200

08:33 Выступление Путина ожидается после визита Байдена в Киев

Владимир Путин должен выступить сегодня, во вторник, с речью, в которой изложит цели на второй год своего вторжения в Украину.

Вчера, в понедельник, президент США Джозеф Байден прошел по улицам Киева, обещая стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется, а сегодня находится в Польше, в том числе, для переговоров об усилении присутствия НАТО на восточном фланге.

08:27 Расследование: в 2021 году Кремль планировал полностью взять под контроль Беларусь к 2030 году

Группа журналистов получила к внутреннему документу властей РФ под названием «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», согласно которому Кремль планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году, — сообщает центр «Досье».»

Над расследованием также работали журналисты Delfi (Эстония), Центра «Досье», Kyiv Independent (Украина), Belarusian Investigative Center (Беларусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Германия), Westdeutscher Rundfunk (Германия), Norddeutscher Rundfunk (Германия), Expressen (Швеция), Frontstory (Польша), VSquare (Вышеградская группа) и Norddeutscher Rundfunk (Германия).

08:10 Президенты США и Польши обсудят увеличение присутствия НАТО

Президент США Джо Байден и его польский коллега Анджей Дуда во вторник обсудят укрепление безопасности Польши и увеличение присутствия НАТО в стране, — сообщил советник президента Польши по иностранным делам.

«(Мы обсудим) безопасность польского государства и союзническое сотрудничество с США, а также что мы можем сделать в рамках НАТО для усиления безопасности восточного фланга, включая Польшу», — сказал Марчин Пшидач в интервью частной телекомпании TVN 24.

«Не секрет, что мы будем говорить об увеличении присутствия НАТО, в том числе в плане инфраструктуры», — добавил он.

8:00 Президент США Джо Байден прибыл 20 февраля во второй половине дня в Польшу из Киева, столицы государства в состоянии войны с Россией, где он остановился с неожиданным и краткосрочным «визитом поддержки»

В программе трехдневного визита в Варшаву, приуроченного к первой годовщине вторжения России в Украину — переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и встреча с представителями стран Восточной Европы и Балтии, членов НАТО.

► Визит Байдена в Варшаву подтвердил лидирующую роль Польши на восточном фланге НАТО

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться