Бельгия и Нидерланды расследуют деятельность «российского шпионского корабля» в Северном море

Бельгия начала расследование деятельности российского корабля, замеченного в ноябре в районах с ветряными электростанциями, подводными газопроводами и кабелями связи, заявил 22 февраля министр по делам Северного моря Винсент Ван Куикенборн. Этот корабль был обнаружен и «сопровождался голландской береговой охраной и военно-морскими силами», заявлял ранее глава службы военной разведки Нидерландов. В свою очередь, Дания, Германия и Швеция сообщили 21 февраля, что проводимое ими расследование прошлогодних взрывов на газопроводах «Северный поток» еще не завершено.

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Бельгия начала расследование деятельности российского корабля, замеченного в ноябре в районах с ветряными электростанциями, подводными газопроводами и кабелями связи, заявил в среду, 22 февраля, бельгийский министр по делам Северного моря Винсент Ван Куикенборн.

«Мы не знаем точных мотивов этого российского судна, но не будем наивными. Особенно, если оно ведет себя подозрительно рядом с нашими ветряными электростанциями, подводными газопроводами и кабелями передачи данных и другой критической инфраструктурой», — говорится в заявлении министра. «Мы принимаем необходимые меры для их лучшей защиты», — сказал он. «Проход этого корабля, несомненно, является частью более широкого контекста войны в Украине», — отметил министр. «Учитывая подозрительное поведение корабля, который шел без АИС (автоматической идентификационной системы), обязательной системы безопасности, которая автоматически идентифицирует суда, Морской информационный центр начал расследование», — добавил Винсент Ван Куикенборн.

Этот корабль был обнаружен и «сопровождался голландской береговой охраной и военно-морскими силами», заявлял в понедельник Ян Свилленс, глава службы военной разведки Нидерландов (MIVD). «В последние месяцы мы видели, как российские субъекты пытаются выяснить, как организовано энергоснабжение Северного моря, с намерением нарушить его», — добавил Свилленс. «Попытка не удалась», — сказал он, не уточнив подробностей. Инцидент не имеет никакой связи с объявленной Нидерландами в субботу высылкой российских дипломатов и закрытием коммерческого отдела посольства России в Амстердаме, заявили Свилленс и Эрик Акербум, глава службы Dutch secrets (AIVD).

НАТО и ЕС объявили 11 января о создании совместной рабочей группы по усилению защиты своей критической инфраструктуры в Европе от угроз со стороны России. Эта группа была создана после взрывов подводных газопроводов «Северный поток» в прошлом году и является иллюстрацией укрепления сотрудничества между двумя организациями по реагированию на последствия вторжения Москвы в Украину.

Расследования Данией, Германией и Швецией взрывов на газопроводах «Северный поток» еще не завершены, заявили три страны во вторник, 21 февраля, когда Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) собрался для обсуждения инцидента. В совместном письме Копенгаген, Берлин и Стокгольм пояснили, что «российские власти проинформированы о продолжающихся расследованиях», в результате которых на сегодняшний день установлено, что повреждения трубопроводов вызваны «мощными взрывами в результате диверсий».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил: «Расследования, проводимые скандинавскими государствами и Германией, не только непрозрачны, но, как уже совершенно очевидно, имеют целью лишь замести следы и защитить американского старшего брата. Россия хочет, чтобы Совет Безопасности ООН провел независимое расследование взрывов, повлекших за собой повреждение газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море в сентябре.

Москва поддерживает выводы скандальной статьи, опубликованной американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем. В этом тексте, опубликованном в его собственном блоге и основанном на одном анонимном источнике, он утверждает, что водолазы ВМС США при поддержке Норвегии еще в июне заложили взрывчатку на этих газопроводах, соединяющих Россию с Германией по дну Балтийского моря, взрывные устройства были приведены в действие через три месяца. Согласно журналисту, это было сделано по приказу Джо Байдена, чтобы лишить Москву доходов от продажи газа в Европу. США категорически опровергли эту публикацию, назвав ее «чистой выдумкой». Норвегия также отрицает свою причастность.

85-летний Сеймур Херш является одним из самых известных американских журналистов-расследователей. В частности, он раскрыл резню, устроенную американскими солдатами в деревне Май Лай во время войны во Вьетнаме. Но в последние годы он публиковал статьи, основанные на «теориях заговора». В 2015 году он заявил, что рейд, в ходе которого был убит лидер «Аль-Каиды», был всего лишь фарсом, срежиссированным Пакистаном и США.

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