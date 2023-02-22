Кишинев и российские угрозы: президенты США и Молдовы провели встречу в Варшаве

На встрече в польской столице 21 февраля Джозеф Байден подтвердил Майе Санду «твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Молдовы». Президенты двух стран обсудили вопросы американской помощи Кишиневу в сфере экономики, энергетики и реформ в условиях войны РФ против Украины и российской угрозы дестабилизации Молдовы.

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В сообщении американской администрации о переговорах президентов двух стран отмечается, что Байден «подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Молдовы», а также обсудил с Санду вопросы «помощи США, направленной на укрепление политической и экономической устойчивости Молдовы, включая программу демократических реформ и энергетическую безопасность, а также на преодоление последствий войны России против Украины».

В своем твиттере после переговоров Майя Санду выразила «искреннюю благодарность президенту Байдену за его неизменную поддержку Молдовы и солидарность». «Молдова дорожит свободой, мы стремимся оставаться частью свободного мира», — отметила Санду.

It was a privilege to meet & listen to @POTUS historic speech in #Warsaw.#Moldova cherishes freedom & we are committed to remaining part of the free world.



My heartfelt gratitude to President Biden for his unwavering support to Moldova & for standing in solidarity with us. pic.twitter.com/dVKeGPXpsv — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 21, 2023

Президент Молдовы также 21 февраля присутствовала на выступлении президента США в Варшаве по случаю приближающейся годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ней Байден сделал акцент на противостоянии демократий и автократов и ценности свободы.

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Президент США отдельно обратился к народу Молдовы и ее президенту, отметив их «решимость жить в условиях свободы». Благодаря этой решимости молдавские граждане «обрели свою независимость и встали на путь к членству в ЕС», подчеркнул Байден, попросив собравшихся поприветствовать аплодисментами «свободолюбивый народ Молдовы» и ее президента.

Встреча Байдена и Санду прошла на фоне серьезных опасений в Молдове в связи с секретными планами РФ по дестабилизации ситуации в стране и ее сепаратистском регионе — подконтрольном Москве Приднестровье.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Молдовы Майей Санду на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы глубоко обеспокоены определенными заговорами, которые, как мы видели, исходят из России, с целью дестабилизации правительства, и, конечно же, высоко ценим усилия, которые предпринимает Молдова для защиты от них», – заявил глава американской дипломатии.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета глав государств и правительств ЕС в Брюсселе, сообщил, что украинская разведка перехватила план российских спецслужб по дестабилизации политической ситуации в Молдове и установлению лояльного Москве режима. Эту информацию Киев передал Кишиневу.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду сообщила о деталях российского плана «диверсии» и «насильственных действий» с привлечением граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории, а также «внутренних сил», в том числе людей, связанных с беглыми олигархами Иланом Шором и Владом Плахотнюком.

18 февраля новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил в эфире TV8 о том, что Приднестровье нужно демилитаризовать путем вывода российских войск.

19 февраля в интервью итальянскому изданию La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о планах РФ по захвату аэропорт в Кишиневе для переброски солдат и техники для открытия «нового фронта» против Украины. Молдавский премьер Дорин Речан подтвердил, что эта информация также была получена от Киева. «Мы несколько раз говорили о том, что существует еще несколько сценариев дестабилизации, сейчас упомянут только один. Они включают несколько элементов, в том числе те, о которых упомянул президент Зеленский, но наши институты готовы противостоять таким вызовам», — заявил Речан.

В России власти отвергают обвинения в подготовке подрывных действий в отношении Молдовы, а также требуют от Кишинева «осторожнее высказываться» по поводу военного присутствия РФ в Приднестровье.

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