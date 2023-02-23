Российские силы, возможно, готовят наступление на Угледар. Триста шестьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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23 февраля — 365-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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08:34 Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским накануне годичной годовщины вторжения России

По прибытии в Киев Санчес был принят заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Мадриде и послом Испании в Украине, — говорится в заявлении офиса испанского премьер-министра.

08:15 Британская разведка: Россия, возможно, готовит наступление на Угледар

Согласно данным британской разведки за четверг, российские силы, возможно, готовятся к новому наступлению на город Угледар на востоке Донбасса, город подвергается интенсивному обстрелу. В бюллетене добавляется, что в Бахмуте в последние два дня также продолжались бои.

08:07 Прошел год с момента полномасштабного российского вторжения в Украину

Весь этот год Франция оказывала украинцам гуманитарную, военную, финансовую, дипломатическую и юридическую поддержку. Французские гаубицы Caesar успешно уничтожают технику и живую силу захватчиков; французские судебные эксперты в Буче, Изюме и других освобожденных городах Украины помогают собирать улики российских военных преступлений; французская дипломатия много сделала для предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза; более ста тысяч украинских беженцев получили приют во французских городах… Что еще успела за этот год сделать Франция для Украины, и может ли эта помощь стать гораздо более значительной?

► Франция за Украину: сколько всего Париж дал Киеву в первый год войны

08:03 Объявленная президентом России приостановка участия в ядерном договоре СНВ воспринимается на Западе как «удар по архитектуре глобальной безопасности»

Москва, таким образом, «продолжает оказывать давление на Запад, не увеличивая реальную перспективу применения ядерной бомбы», — пишет, тем не менее, агентство France-Presse.

► Приостановка участия Москвы в СНВ-3: этапы размежевания России и Запада

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