Венгрия против: правительство Орбана снова угрожает заблокировать санкции ЕС в отношении РФ

Через год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский союз ввел санкции против более чем 1400 человек — в основном российских олигархов. В очередном, десятом, пакете санкций также запланированы ограничения, касающиеся ряда российских бизнесменов и чиновников. Однако помешать новым ограничениям пытается Венгрия, которая убеждает партнеров пересмотреть санкционный список, в частности удалить оттуда четырех человек.

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В противном случае Будапешт угрожает ветировать 10-й санкционный пакет ЕС и выступает категорически против предложения руководства Европейского союза продлевать санкции ежегодно, а не раз в 6 месяцев. Ведь такое новшество, пишет Politico, фактически вдвое уменьшило бы возможности Венгрии срывать решения ЕС.

Эта политика шантажа действует. В частности, два дипломата ЕС, отмечают в издании, заявили, что Европейский Союз может удовлетворить требования Орбана. В противном случае, в дальнейшем Венгрия, пользуясь своим правом вето, будет удалять из санкционного списка всех россиян, против которых уже действуют персональные ограничения. Среди них более 1400 человек — российские олигархи, члены парламента, военные, силовики и представители оккупационных администраций, действующих на территории Украины.

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«Я думаю, что он (Виктор Орбан — ред.) это делал и раньше. Может быть, речь идет о тех же самых людях, может, о других. В прошлый раз это был глава русской православной церкви патриарх Кирилл. А в этот раз может быть какой-то олигарх из окружения Путина, например глава „Газпрома“, или руководители „Роснефти“ и „Росатома“. То есть мы не знаем, что это за люди, это просто выполнение российских прихотей», — считает политолог Константин Батозский.

Политическая коррупция и большая выгода

По словам профессора кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максима Яли, с помощью политической коррупции Кремль уже не раз достигал своей цели. И сейчас Венгрия стала для Москвы опорой этого явления.

«Они (венгерские власти — ред.) и до этого блокировали и сами не присоединялись к санкциям, которые вводились Европейским Союзом против Кремля. В частности, это касается нефтяного и газового эмбарго. Они покупают с огромными скидками газ и нефть, которую продолжают получать по нефтепроводу. И они это отрабатывают. Это наглядный пример политической коррупции. Несмотря на критику со стороны европейских партнеров, они продолжают это делать», — объясняет Максим Яли.

Эксперт по международным отношениям предполагает, что Кремль имеет персональные рычаги влияния на Виктора Орбана. Ведь использовать компромат как на врагов, так и на условных друзей — давняя традиция Москвы.

Блокирование европейских санкций стало для Венгрии своего рода бизнесом, соглашается политолог Константин Батозский. В частности, отмечает он, сейчас Венгрия совместно с РФ реализует огромный экономический проект — сооружает атомную станцию «Пакш-2».

«Работа ведется за счет российского бюджета на российские кредитные средства. И этот канал, собственно, используется для политической коррупции, для накачки деньгами Венгрии, для того чтобы она могла отстаивать те или иные позиции, выгодные России. Ничего в позиции Венгрии, что как-то улучшает ее положение, не существует. Официальная позиция венгерских властей состоит в том, что они хотят и дальше торговать с Россией, получать нефть, через проходящий через Украину нефтепровод „Дружба“, получать российский газ, а также продолжать строить в центре Европы атомную станцию по российскому дизайну. Эта позиция абсолютно открыто диссонирует со всем тем, на чем современный Европейский Союз строит свою политику», — отмечает Константин Батозский.

Следует принимать во внимание и претензии Виктора Орбана к Украине, как между прочим и к другим соседним государствам. Ведь нынешний премьер Венгрии, считает политолог, спит и видит себя еще одним великим собирателем земель. Так же как и его кремлевский партнер, Орбан стремится воскресить давно почившую империю.

«Виктор Орбан почти открыто выступает за пересмотр границ. То есть, это человек, который откровенно говорит, что мы не можем присоединиться к антироссийским санкциям, но лишь потому, что у нас нет выхода к морю. И тем самым он апеллирует ко временам Австро-Венгерской империи, когда соседняя Хорватия была частью империи. Таким образом, он намекает, что если бы ему принадлежала независимая Хорватия, тогда все было бы хорошо. Мы уже не говорим о том, как открыто они раскачивали тему венгерского сепаратизма в Украине», — объясняет политолог Константин Батозский.

«Эта политика Венгрии уже продолжается не один год и началась еще до начала полномасштабного вторжения. С момента принятия Верховной Радой закона о языках, о нацменьшинствах, они начали блокировать сотрудничество Украины с Северо-атлантическим альянсом и с Европейским Союзом», — отмечает профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли.

Вот и сейчас языковой вопрос всплыл в заявлениях представителей венгерской власти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт может разблокировать проведение встреч Комитета Украина — НАТО на уровне министров при условии отмены языкового закона одобренного Украиной в 2014 году.

Десятому пакету санкций быть?

Кроме заявленных в 10-м пакете антироссийских санкций, касающихся конкретных людей, подчеркивает Константин Батозский, для Украины крайне важны те, которые могли бы перекрыть подпитку военной машины РФ.

«Во-первых, это усовершенствование уже имеющихся механизмов санкций. Мы видим, что несмотря на санкции в России действует параллельный импорт. Они могут ввозить к себе критически необходимые европейские товары, в том числе двойного назначения — микросхемы, чипы, которые они используют для производства оружия. Очевидно, эти механизмы нужно усовершенствовать и сделать все возможное, чтоб попадание в Россию европейских компонентов, которые они используют в условиях военной промышленности, было невозможным», — говорит политолог.

Не менее важно отрезать пути, используя которые Россия зарабатывает нефтяные деньги в обход санкций. Кроме того, Украина до сих пор ждет от Европы хоть каких-то шагов в отношении «Росатома».

В 10-м пакете, как и в предыдущих, нет ограничений, касающихся российской атомной корпорации. Правда, сам кремлёвский лидер своими недавними заявлениями и распоряжениями сбросил на руки коллективному Западу несколько козырей.

«Путин на весь мир приказал „Росатому“ готовиться к ядерным испытаниям (об этом шла речь в его обращении к Федеральному собранию — ред.). То есть, он на весь мир, заявил, что Российская атомная корпорация это не про мирный атом, не про развитие атомной энергии, а прежде всего это военная организация, цель которой обеспечить России ядерный щит и модернизировать ее ядерное оружие. На самом деле проекты „Росатома“, которые он реализует за границей, являются просто частью российского агентурного влияния», — поясняет политолог.

Эти аспекты, в частности, могут помочь Евросоюзу приструнить Венгрию, считает Константин Батозский.

«Теперь у противников применения санкций к „Росатому“ не будет аргументов. Та же самая Венгрия не сможет больше говорить, что „видите, мы заботимся о ядерной безопасности“. Когда она покупает реактор у компании, которая сейчас используется режимом Путина для ядерного шантажа всего мира. Это абсолютный нонсенс. Такие аргументы сейчас очень нужно использовать. И украинская сторона, я уверен будет на этом настаивать», — говорит политолог Константин Батозский.

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