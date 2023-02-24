В Евросоюзе зарегистрировали почти миллион просителей убежища в 2022 году

В 2022 году в странах Европейского союза, Швейцарии и Норвегии было зарегистрировано около 966 000 прошений о предоставлении убежища, что на 50% больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с 2016 года и миграционного кризиса, связанного с войной в Сирии, согласно данным, опубликованным в 22 февраля Агентством ЕС по вопросам убежища (AUEA). Заявления на предоставление международной защиты в странах Евросоюза подали, в том числе, 17 тысяч россиян, 5000 граждан Беларуси, а также 28 000 украинцев. В эту статистику не входит почти 5 миллионов беженцев из Украины, зарегистрированных в Европе в рамках особого механизма предоставления временной защиты.

Реклама Читать далее

Агентство ЕС по вопросам убежища (AUEA) в своем предварительном отчете за 2022 год отмечает, что рост числа просителей международной защиты вырос наполовину по сравнению с предыдущим 2021 годом. Этот рост обусловлен «отчасти снятием ограничений, связанных с пандемией ковида», а также вооруженными конфликтами и отсутствием продовольственной безопасности во многих странах мира, отмечает агентство.

В 2015-2016 годах, во время миграционного кризиса и наплыва беженцев в Европу, связанного с войной в Сирии, число просителей убежища в странах ЕС достигало 1,3 млн (2015) и 1,2 млн (2016) человек.

Больше всего в европейских странах было зарегистрировано прошений о защите от беженцев из Сирии (132 тысяч) и Афганистана (129 тысяч). Просьбы о предоставлении убежища подали 55 тысяч выходцев из Турции, 51 тысяча граждан Венесуэлы, 43 тысячи человек, прибывших из Колумбии. За ними в списке следуют просители убежища из Пакистана (37 тысяч), Бангладеш (34 тысячи), Грузии (29 тысяч).

В эту статистику не входит основной поток беженцев из Украины, спасающихся в Европе от полномасштабной российской агрессии. Все они — 4,8 миллиона человек — пользуются другой формой защиты — временной. Этот специальный режим действует до марта 2025 года.

Традиционные же заявки на получение статуса беженца в прошлом году в странах ЕС подали только 28 тысяч украинцев.

За международной защитой в странах свободной Европы в прошлом году обратилось только 17 000 граждан России, где в условиях войны предельно ужесточились репрессии в отношении инакомыслящих, а также была объявлена мобилизация для пополнения рядов воюющей против Украины армии.

Европейское агентство AUEA отмечает, что в прошлом году около 40% решений по прошениям о защите и убежище были положительными при рассмотрении уже в первой инстанции. Это самый высокий показатель за последние пять лет. По сравнению с 2021 годом доля положительных решений подросла примерно на 5 процентных пунктов.

Международная защита предоставляется в двух формах — это дополнительная защита и собственно статус беженца (более высокий уровень). Среди тех, чьи заявки были удовлетворены в прошлом году, 147 тысяч человек получили статус беженца, дополнительную защиту — 106 тысяч (этот статус стали предоставлять гораздо чаще, чем раньше).

Показатель положительных решений по заявлениям особенно высок для сирийцев (94%), граждан Беларуси (88%), выходцев из Украины (86%). Крайне высокие шансы на удовлетворение прошений имеют также беженцы из Эритреи, Йемена (по 84%) и Мали (70%).

Белорусы за прошлый год подали в Евросоюзе 5051 заявку на предоставление международной защиты. Это больше, чем в 2021-м, когда таких заявлений было 3817. Резкий рост числа беженцев из Беларуси начался после 2020 года и массовых протестов против официальных итогов «выборов» президента и начатых правителем страны Лукашенко масштабных репрессий.

С другой стороны, процент положительных решений по прошениям об убежище крайне низок для граждан Индии, Молдовы, Северной Македонии и Вьетнама (1%), Туниса и Боснии-Герцеговины (2%), Венесуэлы, Сербии и Непала (3%).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться