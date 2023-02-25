Годовщина начала войны: в Вильнюсе акция украинцев, белорусов и литовцев, 14 миллионов евро на радары

Годовщина войны

Акция литовцев, украинцев и белорусов в Вильнюсе в годовщину полномасштабного нападения РФ на Украину, 24 февраля 2022 г.

Акции под общим лозунгом «Пусть Свобода сияет. Пусть Свобода звенит» собрали в Вильнюсе несколько тысяч участников в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. На митинге-концерте солидарности выступили действующий президент Литвы Гитанас Науседа и первый глава государства после обретения независимости Витаутас Ландсбергис.

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Мэрия Вильнюса к годовщине начала войны России против Украины подсветила синим и желтым цветом столичные мосты и гору Трех Крестов. На главной площади Вильнюса — Кафедральной — накануне установили подбитый ВСУ российский танк.

К вечеру 24 февраля у памятника Тарасу Шевченко (подростком крепостной Шевченко жил в Вильно при своем хозяине, российском полковнике Энгельгардте) собрались колонны под пятидесятиметровыми украинским и литовским флагами, белорусская — под множеством национальных бело-красно-белых.

Под сопровождение в виде национальных песен и лозунгов, с плакатами «Перемога!», «Гаага ждет Путина», «Нет войне», «Все россияне виноваты» несколько тысяч человек прошли к Кафедральной площади (движение в центре города власти ограничили), где послы стран Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии сказали лозунг «Слава Украине!» каждый на своем языке, площадь отвечала — «Героям слава!».

Как заявила на митинге на Кафедральной площади премьер-министр Ингрида Шимоните, война Кремля против Украины объединила литовцев — весь народ помогал и помогает Украине. «Мы увидели гражданскую, мужественную и солидарную Литву», — сказала премьер-министр.

На акции в годовщину начала полномасштабной войны РФ против Украины в Вильнюсе, 24 февраля 2023 г. © Григорий Сапежинский, RFI

«Да, и деньги собираем, и грузы возим. Я вот весь год езжу в Украину, — сказал корреспонденту RFI волонтер Арвидас, участник шествия. — Три дня назад вернулся из-под Бахмута, возили плазму. Вообще там слишком горячо, бардака хватает, а не хватает боеприпасов — вот чем украинцам надо помогать. Мы возим только медицинские всякие вещи».

После митинга шествие, возглавляемое фольклорным коллективом «Намисто», литовскими политиками и западными дипломатами, двинулось через весь город на площадь Независимости — на концерт солидарности с Украиной «Свобода светит: RADAROM!».

Сбор средств на радары для Украины

С 30 января в Литве проходит сбор денег на современные радары для мониторинга воздушного пространства Украины. Сбор продолжался и во время концерта, результаты впечатляют: за вечер собранная сумма увеличилась с 8 до 14 миллионов евро. Денег хватит на 14 израильских радаров, которые «могут обнаруживать в небе объекты всех типов, размеров и скоростей». Это не первая такая акция, в марте прошлого года литовцы собрали за три с половиной дня деньги на «Байрактар»

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на этом благотворительном вечере, назвал Россию «колоссом на глиняных ногах, который уже больше не может продолжать борьбу». «Сегодня мы понимаем, что говорить больше не о чем. Нужно идти до конца», — сказал Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа на вечере солидарности с Украиной, 24 февраля 2022 г. © Григорий Сапежинский, RFI

Один из организаторов шествия, литовец под ником Audi («я часто в Украине, не нужно мое имя слишком известным делать») сказал RFI, что акцию готовили месяц:

Война скоро не кончится, надо напоминать миру, людям об этом. Тут и грузины, белорусы, даже японцев видел — здесь люди разных наций, люди, которые верят в свободный мир и демократию. Они собрались вместе, чтобы показать этому Мордору, что у него не прокатит ни с Украиной, ни с нами. В прошлом году, когда ситуация уже нагнеталась, но еще до войны, Литва стала первым государством, которое поставило оружие Украине. „Стингеры“ точно тогда поставили украинцам. Знаете о событиях 13 января 1991 года, когда русские штурмовали наш телецентр, а люди вышли на улицы? Так вот тогда сюда в Вильнюс приезжали украинцы и белорусы помогать нам. Натурально, что то же самое мы делаем для них. И если вспомнить историю, то и Беларусь, и Литва, и Украина были одним государством — Великим княжеством Литовским, были все вместе. Ну вот, наверное, с давних пор так, такая общая историческая память, общность, отсюда и солидарность.

Белорус Глеб уехал из своей страны после задержания на марше во время белорусских протестов осенью 2020 года, о возбуждении против него уголовного дела узнал уже в Литве.

У нас общий враг. Путин оккупировал Беларусь, сделав страну соучастником своего преступления. К счастью, большинство украинцев здесь это понимает — каких-то претензий ко мне и моему — нелукашенковскому флагу — на украинских акциях еще не было. Но вопросы задают, бывает. Вроде: как так получилось, что мы как бы заодно с русскими. Долго рассказывать, но пытаюсь — о том, что нас тихо и постепенно подминала под себя Москва, которая держит у власти Лукашенко все эти годы,

— сказал участник белорусской колонны.

Мария из Харькова, Олександра из Винницы и их подруга из Черновцов, пожелавшая остаться анонимной, приехали в Литву в сентябре.

24 февраля — кровавая дата, она перевернула жизни каждой и каждого в Украине с ног на голову. Мы пришли сегодня сюда, чтобы высказать, показать свою позицию, что мы — за Украину, хотя и в Литве, мы очень благодарны Литве, потому что она нас приняла и литовцы нас поддерживают, поэтому мы здесь. И чтобы не думали, что если мы в Литве, то забыли, что мы из Украины. Мы все — там, каждый день мы следим за всеми новостями, и когда приходится — мы плачем, мы смеемся, мы переживаем за наших военных. Понятно, мы тут не можем сделать то, что они делают там для нас, мы им очень благодарным и помогаем тут, как и чем можем,

— говорит Мария.

По ее словам, «мы тут доучимся, а потом будем помогать отстраивать свою страну, это — моя мечта, думаю, подруги согласятся». «Да, только Украина. Мы вернемся в любом случае. И мы победим», — соглашается Олександра.

Их подруга из Черновцов говорит, что не верит в то, что Россия может измениться, «ее нужно обязательно победить, чтобы не получилось такое снова»:

Россия до сих пор думает, что мы — ее часть, не обращая внимания на независимость Украины. У России так и остались, и даже процветают и сейчас империалистические замашки. Еще от царской России все так и осталось. Я никогда так не скажу, как любят в России повторять, что есть какие-то братские народы — они нам не братья и не сестры, и никому не братья. Это все полная чушь. Для нас, украинцев, все это давно банальные вещи. Мы все прекрасно понимаем, что российская идеология базируется на уничтожении, на пытках, на травмировании — это ее суть. Они просто продолжают делать то, что делали всегда, что делали столетиями. Мы это знаем поколениями. И сейчас мы наконец показываем свою силу. И мы победим.

В Литве сейчас находится почти 100 тысяч украинцев, почти 50 тысяч белорусов и более 15 тысяч россиян.

Россияне намерены провести свой антивоенный и антиимперский митинг во второй половине дня 25 февраля.

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