Россияне на митинге в Вильнюсе: Трибунал для Путина, победу Украине, свободу России

Несколько сотен россиян 25 февраля собрались на Кафедральной площади Вильнюса. Рядом с выступавшими установили клетку с куклой Владимира Путина и табличкой «Военный преступник».

Антивоенный митинг солидарности с Украиной «No Putin. No war. Victory for Ukraine. Freedom for Russia» объявлялся как часть акций россиян по всему миру 25 февраля. За день до этого годовщину начала войны России против Украины вспомнили на совместной акции в Вильнюсе украинцы, белорусы и литовцы.

Формат акции — поочередные выступления организаторов и гостей перед несколькими сотнями соотечественников в эмиграции. На пике митинга на Кафедральной площади находилось около 600 человек. Всего в Вильнюсе, по официальным данным, насчитывается 15 тысяч человек с российскими паспортами.

На митинге россиян-противников путинского режима и войны в Вильнюсе, 25 февраля 2023 г. © Григорий Сапежинский, RFI

Со сцены выступили более 20 человек, среди которых руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» Сергей Давидис, депутат городского совета Новосибирска Хельга Пирогова, экс-сопредседатель движения «Голос» Роман Удот, главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, журналистки Нино Росебашвили, Наталья Баранова и другие.

Главные темы выступлений: политзаключенные в России, будущий трибунал за военные преступления над Владимиром Путиным, его соратниками, силовиками и главными пропагандистами.

Марина Скорикова, представляющая пространство Reforum Space в Вильнюсе, менеджер просветительского проекта Sapere Aude и автор проекта «Хроники гражданской жизни», признает, что «сейчас невозможен диалог между гражданским обществом Украины и России», но можно сотрудничать другим способом, «мы можем постараться предотвратить гуманитарную катастрофу в Украине, собирая деньги на печки и генераторы, радары, на фонды, помогающие женщинам, пережившим сексуализированное насилие».

Российский политик, координатор форума «Свободная Россия» Максим Резник назвал войну Украины и России «войной добра со злом, войной демократии против тоталитаризма».

В этом смысле победа Украины — это победа той России, о которой мы мечтаем, той России, где главной ценностью будет человек, его права и свободы. Это не война паспортов и не война гражданств. У меня нет ничего общего с путинскими фашистами, кроме паспорта. Огромное количество людей были вынуждены покинуть нашу родину — и я среди них, но гораздо больше таких людей осталось там, миллионы антифашистов, за которых мы должны говорить. Самое главное, не забывать о людях, которые платят неизмеримо большую цену за право победить зло, право жить в свободной демократической стране — я имею в виду наших политических заключенных, узников путинского фашизма. Я имею в виду Алексея Навального, Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу, Андрея Пивоварова, Лилию Чанышеву, Алексея Горинова, я не могу говорить: и других — среди них нет других. Каждый из них — герой,

— сказал Максим Резник.

Российский политик Максим Резник на антипутинском и антивоенном митинге в Вильнюсе, 25 февраля 2023 г. © Григорий Сапежинский, RFI

По его мнению, сильная диаспора за пределами России поможет победить Путина в самой России, «помогая тем, кто борется внутри России».

Соратник Алексея Навального, бывший замминистра энергетики России политик Владимир Милов говорил о неизбежности победы над Путиным самого российского общества. В интервью RFI после митинга Владимир Милов сказал, что в будущем, после поражения Путина, россияне найдут общий язык с украинцами:

Смотрят с пессимизмом на будущее наших отношений не все, большинство смотрят нормально. Мы с украинцами давно и хорошо взаимодействуем. Обстановка сейчас просто очень токсичная, не очень про это (диалог с россиянами) говорят вслух. Сейчас вы слышите громкую часть украинцев, которая говорит, что все русские — плохие, ну, время сейчас такое — что сделаешь. Мы с ними нормальные регулярные поддерживаем взаимодействия. Мы сможем, уверен, найти с украинцами общий язык в будущем.

Но сначала надо победить систему Путина, а для этого «какого-то одного волшебного рецепта нет».

Есть такая политическая менеджерская схема, называется all of the above — всё надо делать. Ведь мы имеем дело не только с Путиным, а в целом с самыми продвинутыми и очень жестокими диктатурами — Иран, Китай и другие, у которых много денег, они вооружены передовыми технологиями, они пользуются услугами самых продвинутых социальных психологов, которые понимают общество и как им манипулировать. Поэтому простого рецепта, чтобы свалить эти диктатуры и остановить агрессию — нет, когда они уже перешли в открытую атаку на демократический миропорядок. Нужно задействовать все рычаги, конечно же, нужно помогать Украине сопротивляться на поле боя, конечно же, нужно больше санкций — ослаблять эти диктатуры изнутри, конечно же, нужна дипломатия, чтобы изолировать Путина и отрезать ему международную поддержку, в том числе от большого числа третьих стран, которые пока не присоединились к санкциям, а в чем-то Путину даже и помогают. Конечно же, нужно менять общественное мнение в России,

— сказал Владимир Милов.

Соратник Алексея Навального Владимир Милов на митинге против путинского режима и войны в Вильнюсе, 25 февраля 2023 г. © Григорий Сапежинский, RFI

По его словам, опросы команды Навального показывают, что «общественное мнение уже меняется»:

Но Россия такая страна, где никогда ничего не происходит быстро, но потом как произойдет… За последний год тренд в общественном мнении очевидный — поддержка Путина и войны падает. Понятно, что хотелось бы быстрее, но мы работает над этим. Мы совершенно уверены, что вот эти имперские настроения в России являются в главной степени наносными, они привнесены пропагандой. Реально воевать за все эти дурацкие путинские имперские идеи никто не хочет. Можете убедиться в этом, например, до того, как Путин объявил мобилизацию в прошлом сентябре, он несколько месяцев пытался набрать добровольцев на фронт — ничего не вышло, никто не пришел. Поэтому надо различать: квакать, насмотревшись телевизора, это одно, а идти реально воевать — совсем другое. Россию неправильно понимают многие на Западе. Сейчас это абсолютно такое уставшее, ни во что не верящее и очень депрессивное общество, никакого драйва идти кого-то завоевывать там нет. Чтобы вы понимали, кто такие сейчас россияне — это люди, которые хотят закрыться в своей ракушке и повесить на ней: „Не беспокоить, не трогайте нас“. Мы это хорошо понимаем, поэтому сегодня делаем все для того, чтобы работать с миллионами людей в России — и это общественное мнение поменять и раскачать. Еще раз говорю, что не так быстро получается, как хотелось бы, но тренд за год — в нашу пользу, не в пользу Путина. Его поддержка и поддержка того, что он делает, падает. Надо эти усилия удесятерять, каждый человек должен понимать, что он в это готов вложить, всё вместе в итоге сработает. Так было у нас 40 лет назад в 80-е годы — и будет еще.

Российский митинг в Вильнюсе завершился выступлением участницы Pussy Riot Марии Алехиной.

