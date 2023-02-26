У берегов Италии потерпела крушение лодка с мигрантами. Погибли по меньшей мере 58 человек
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Как минимум 58 человек погибли при крушении деревянной лодки, перевозившей мигрантов, у берегов Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Среди погибших есть дети.
Трагедия произошла недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, курорта на восточном побережье Калабрии. На пляже этого города были обнаружены тела 27 человек, передает агентство Ansa.
По предварительным данным, в результате кораблекрушения погибли как минимум 58 человек. 81 пассажира лодки удалось спасти. 20 из выживших госпитализированы, сообщила агентству Reuters представитель правительства провинции Мануэла Курра.
Одного из выживших арестовали по обвинении в торговле людьми, сообщила итальянская таможенная полиция.
Деревянная лодка, перевозившая мигрантов, разбилась о скалы из-за неблагоприятных погодных условий. Мэр Кутро Антонио Черасо сказал, что лодка «развалилась», и ее обломки были найдены в 300 метрах от берега. По его словам, среди погибших есть дети.
Мануэла Курра отметила, что лодка вышла из турецкого Измира три или четыре дня назад, а на ее борту, по оценкам свидетелей, могли находиться в общей сложности 140–150 человек. По ее словам, выжившие в основном — уроженцы Афганистана. Среди них есть также выходцы из Пакистана и Сомали.
Президент Италии Серджио Маттарелла сказал, что «многие из мигрантов прибыли из Афганистана и Ирана, спасаясь от тяжелых жизненных условий».
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в коммюнике выразила «глубокую скорбь» по поводу трагедии, возложив ответственность за нее на торговцев людьми.
Она еще раз подчеркнула, что ее правительство «привержено предотвращению» отправлению мигрантов и будет требовать «максимального сотрудничества» от стран, откуда эти люди родом и от стран, откуда они отправляются на лодках.
Политик крайне правого толка Джорджия Мелони пришла к власти в Италии в прошлом году, используя в том числе жесткую анти-иммигрантскую риторику в своей предвыборной кампании.
На днях ее правительство, куда входят правые и крайне правые министры, приняло новые жесткие законы, ограничивающие деятельность гуманитарных организаций, занимающихся спасением мигрантов в море.
Джорджия Мелони обвиняет НКО в поощрении подобных опасных путешествий. Гуманитарные работники отвергают эти обвинения, указывая, что попытки блокировки и остановки работы спасательных судов, только увеличат количество жертв в Средиземноморье.
В отдельном коммюнике министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози заявил, что необходимо прекратить морские перевозки, которые, по его словам, дают мигрантам «иллюзорный мираж лучшей жизни» в Европе, обогащают торговцев людьми и вызывают такие трагедии.
Италия — одна из основных стран высадки мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю. Так называемый «центральный средиземноморских маршрут» считается одним из опаснейших в мире морских путей. По данным проекта «Пропавшие без вести мигранты» Международной организации по миграции, с 2014 года в центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести более 20 тысяч человек, пытавшихся попасть
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