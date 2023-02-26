У берегов Италии потерпела крушение лодка с мигрантами. Погибли по меньшей мере 58 человек

Офицеры-карабинеры на пляже, где после кораблекрушения были найдены тела беженцев, Кутро, восточное побережье итальянского региона Калабрия, Италия, 26 февраля 2023 г.

Как минимум 58 человек погибли при крушении деревянной лодки, перевозившей мигрантов, у берегов Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Среди погибших есть дети.

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Трагедия произошла недалеко от Стеккато-Ди-Кутро, курорта на восточном побережье Калабрии. На пляже этого города были обнаружены тела 27 человек, передает агентство Ansa.

По предварительным данным, в результате кораблекрушения погибли как минимум 58 человек. 81 пассажира лодки удалось спасти. 20 из выживших госпитализированы, сообщила агентству Reuters представитель правительства провинции Мануэла Курра.

Одного из выживших арестовали по обвинении в торговле людьми, сообщила итальянская таможенная полиция.

Деревянная лодка, перевозившая мигрантов, разбилась о скалы из-за неблагоприятных погодных условий. Мэр Кутро Антонио Черасо сказал, что лодка «развалилась», и ее обломки были найдены в 300 метрах от берега. По его словам, среди погибших есть дети.

Мануэла Курра отметила, что лодка вышла из турецкого Измира три или четыре дня назад, а на ее борту, по оценкам свидетелей, могли находиться в общей сложности 140–150 человек. По ее словам, выжившие в основном — уроженцы Афганистана. Среди них есть также выходцы из Пакистана и Сомали.

Обломки разбившейся лодки, переводившей мигрантов, на пляже итальянского Кутро, 26 февраля 2023 г. © REUTERS/Giuseppe Pipita

Президент Италии Серджио Маттарелла сказал, что «многие из мигрантов прибыли из Афганистана и Ирана, спасаясь от тяжелых жизненных условий».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в коммюнике выразила «глубокую скорбь» по поводу трагедии, возложив ответственность за нее на торговцев людьми.

Она еще раз подчеркнула, что ее правительство «привержено предотвращению» отправлению мигрантов и будет требовать «максимального сотрудничества» от стран, откуда эти люди родом и от стран, откуда они отправляются на лодках.

Политик крайне правого толка Джорджия Мелони пришла к власти в Италии в прошлом году, используя в том числе жесткую анти-иммигрантскую риторику в своей предвыборной кампании.

На днях ее правительство, куда входят правые и крайне правые министры, приняло новые жесткие законы, ограничивающие деятельность гуманитарных организаций, занимающихся спасением мигрантов в море.

Джорджия Мелони обвиняет НКО в поощрении подобных опасных путешествий. Гуманитарные работники отвергают эти обвинения, указывая, что попытки блокировки и остановки работы спасательных судов, только увеличат количество жертв в Средиземноморье.

В отдельном коммюнике министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедози заявил, что необходимо прекратить морские перевозки, которые, по его словам, дают мигрантам «иллюзорный мираж лучшей жизни» в Европе, обогащают торговцев людьми и вызывают такие трагедии.

Италия — одна из основных стран высадки мигрантов, пытающихся попасть в Европу по морю. Так называемый «центральный средиземноморских маршрут» считается одним из опаснейших в мире морских путей. По данным проекта «Пропавшие без вести мигранты» Международной организации по миграции, с 2014 года в центральном Средиземноморье погибли или пропали без вести более 20 тысяч человек, пытавшихся попасть

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