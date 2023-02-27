Евросоюз и Великобритания объявили о новом соглашении о Северной Ирландии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Виндзоре 27 февраля объявили о новом соглашении, которое призвано изменить «североирландский протокол», осложняющий отношения между Лондоном и Брюсселем после Брекзита.

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По словам Риши Сунака, новое «рамочное виндзорское соглашение» устраняет любое подобие границы в Ирландском море, то есть между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного королевства. Он пояснил, что таможенным формальностям будут подвергаться только товары, которые далее пойдут транзитом в Республику Ирландия, то есть на территорию Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что соглашение дает гарантии защиты целостности единого европейского рынка, а также «защищает мир, тяжело достигнутый Соглашением страстной пятницы» 1998 года, которое положило конец тридцатилетнему кровопролитному конфликту между юнионистами (в основном протестантами) и республиканцами (в большинстве своем католиками) в Северной Ирландии.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, соглашение позволило ЕС и Великобритании открыть «новую главу» в отношениях.

Глава британского правительства отметил, что Ассамблея Северной Ирландии будет иметь право голоса относительно действия правил ЕС, хотя у Лондона остается право вето. Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула в свою очередь, что Европейский суд по-прежнему будет иметь последнее слово по коммерческим спорам между Евросоюзом и Великобританией, отмечает Reuters.

Соглашение еще должен утвердить британский парламент.

«Североирландский протокол»

«Виндзорское» соглашение направлено на устранение напряженности, вызванной договоренностями поле Брекзита от 2020 года, регулирующими вопросы о Северной Ирландии и ее открытой границе с Республикой Ирландия. Этот вопрос был одним из самых трудных и запутанных в переговорах по Брекзиту.

🢡ЕС и Британия споткнулись об ирландскую границу

Утвержденный в 2020 году «североирландский протокол» регламентирует перемещение товаров между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства. Он отвечает двум целям: защитить целостность европейского рынка и избежать воссоздания «видимой» границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Возвращение границы в классическом понимании (с КПП, таможней и так далее) на острове Ирландия могло бы поставить под угрозу мир, заключенный в 1998 году.

Протокол 2020 года, сохранив открытую границу между двумя Ирландиями, де-факто создал таможенную границу между двумя частями одного государства — Великобританий и Северной Ирландией. Это создало проблемы практического плана в деле доставки товаров.

Критики видят в нем также угрозу положению Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. Юнионисты требовали его дезавуировать, заявляя о том, что договор привел фактически к разделению страны. Вот уже год юнионисты блокируют работу местных политических институтов.

«Североирландский протокол» также создавал напряженность в отношениях между Лондоном и Брюсселем, оказавшимися недавно на грани торговой войны. В качестве реакции на опасения юнионистов, британское правительство уже дважды в одностороннем порядке пыталось отказать от сделки, что вызвало критику Брюсселя.

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