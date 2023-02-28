Минск молчит о взорванном российском самолете А-50, оппозиция записала его в свой актив

Беларусь

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 — один из девяти на вооружении России. Атаку под Минском на самолет стоимостью в 330 миллионов долларов не подтверждает ни Россия, ни белорусские власти. Только косвенно: усиленный контроль на выезде из Беларуси, на дорогах страны, задержания активистов и закрытое совещание Лукашенко с силовиками сразу после диверсии.

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Сообщения о двух взрывах на военном аэродроме в Мачулищах в 12 километрах от Минска стали появляться в белорусских чатах днем 26 февраля. Минобороны Беларуси, как и другие ведомства, ничего не сообщали и не сообщают о случившемся. Сообщали правозащитники со ссылкой на очевидцев, но не происшествия, а работы силовиков — в поселке Мачулищи появились вооруженные военные, на всех выездах — экипажи ГАИ, тотально проверяющие все авто, к вечеру 26 февраля по квартирам граждан, попадавших в поле зрения властей в 2020–2021 годах, пошли сотрудники ОМОН.

Правозащитный центр «Весна» сообщил о нескольких задержаниях в Фаниполе — это поселок в тридцати километрах от Мачулищ. Также появились сообщения о проверках на границах — в них участвовали не только пограничники, но и силовики, проверяли авто также на границе Беларуси и России, хотя здесь граница формальная — без КПП и заграждений. По информации объединения экс-силовиков BYPOL, правоохранители стали изучать соцсети с целью выявления авторов комментариев о диверсии в Мачулищах.

Вечером 26 февраля ответственность за диверсию взял на себя BYPOL, руководитель инициативы, член Объединенного переходного кабинета Александр Азаров заявил изданию «Зеркало», что диверсию осуществили «белорусские партизаны, участники плана «Перамога» — «сбросили с дрона два взрывных устройства на самолет А-50». По сообщению Азарова, самолет больше не сможет летать — «пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна». По его словам, белорусские партизаны, осуществившие атаку, уже находятся вне Беларуси.

Еще одно косвенное подтверждение выхода из строя «летающего радара», как называют А-50, привел в эфире «Еврорадио» военно-политический обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его данным, вылет после 26 февраля российских МиГ-31К не сопровождался А-50, хотя обычно этот борт тоже поднимается в воздух в таких случаях. А-50 — основной центр указаний по нанесению ракетных ударов по территории противника.

Мы можем сравнивать его с ракетным крейсером «Москва». Таких кораблей существовало всего три, на сегодня Россия не имеет возможности построить еще один такой корабль. Это необратимые потери,

— сказал Коваленко.

28 февраля белорусский демократический лидер Светлана Тихановская также упомянула российский самолет А-50, выступая в Бельгии перед студентами, преподавателями и слушателями Колледжа Европы в Брюгге (ректор колледжа — Федерика Могерини, бывшая Верховная представительница Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности).

Все эти смелые акты сопротивления — украинский флаг над Минском к годовщине начала войны, подрыв А-50 в Мачулищах, новые действия киберпартизан по взлому баз данных режима — произошли в течение одной недели. Они проводились в де-факто оккупированной стране, под постоянным наблюдением и контролем, несмотря на угрозу многолетнего тюремного заключения или даже смертных приговоров. Если это не героизм, то что тогда героизм?

— сказала Светлана Тихановская.

Власти молчат о диверсии. Государственные СМИ тоже. О Мачулищах сказал только 28 февраля замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич во время своего визита в Женеву на встречу с представителями ООН. По его словам, информация о подрыве российского самолета белорусскими партизанами — это «очередной фейк». «Учитывая отсутствие официальной реакции, я глубоко убежден, что это является очередным фальшивым заявлением, призванным подчеркнуть провалы в нашей национальной безопасности», — заявил он агентству Reuters. Никаких доказательств своих слов Амбразевич не привел.

Москва также не комментирует сообщения о диверсии под Минском.

Белорусская милиция распространила фото некоего Николая Швеца — подозреваемого в совершении особо опасного преступления в Мачулищах. Изданию «Наша Нива» удалось найти сестру Николая Швеца и поговорить с ней. Оказывается, и сестра, и Николай Швец живут в Украине и никуда из страны не выезжали в феврале, тем более украинские мужчины невыездные на время войны, а граница Беларуси и Украины с 24 февраля 2022 года пересекалась только военными России, но не гражданскими лицами. Инициативе BYPOL, по словам Александра Азарова, Николай Швец не знаком.

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