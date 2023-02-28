Сергею Тихановскому увеличили тюремный срок, Светлане Тихановской запросили 19 лет колонии

Беларусь

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская держит фотографию своего мужа – оппозиционера, заключенного в тюрьму блогера Сергея Тихановского – во время выступления в чешском Сенате. Прага, 9 июня 2021 года.

Белорусского политика Сергея Тихановского обвинили в «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения» и добавили полтора года колонии, его супругу Светлану, белорусского демократического лидера, экс-кандидата в президенты — в «заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

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Набравший популярность в период пандемии 2020 года блогер Сергей Тихановский собирался участвовать в президентских выборах в августе 2020-го, но в мае того же года его арестовали — белорусская власть почувствовала серьезную угрозу от непрофессионального политика, ездившего по регионам и разговаривавшего с людьми.

14 декабря 2021 года закрытый суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии.

Новый суд — уже над заключенным Сергеем Тихановским — начался в Жодино 14 февраля. Его обвинили в «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения». 27 февраля судья Иван Гринкевич признал политзаключенного виновным и назначил ему вдобавок к 18 годам колонии еще полтора года лишения свободы. Свою вину Тихановский не признал. «Известно, что в жодинской тюрьме Сергея два месяца непрерывно удерживали в ШИЗО в нечеловеческих условиях», — отмечает правозащитный центр «Весна».

В июле 2022 года Сергея Тихановского этапировали в исправительную колонию № 15, но через месяц за «нарушение режима содержания» усилили наказание и перевели его на тюремный режим в Жодино. Там Тихановский был помещен на два месяца в ШИЗО.

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, вынужденно покинувшая Беларусь после выборов 2020 года, заявила по поводу нового приговора ее мужу:

Ещё полтора года незаконный суд решил «довесить» моему мужу. Свою вину Сергей Тихановский не признал. Потому что он не должен сидеть не только эти полтора года, он не должен находиться в тюрьме в принципе. Работа судей и прокуроров, которые выносили это решение, заключается только в выдумывании новых способов репрессий над белорусами. Никакого отношения к правосудию она не имеет.

Между тем, примерно такой же тюремный срок грозит самой Светлане Тихановской, выигравшей, по мнению сторонников демократических перемен и согласно обнародованным протоколам некоторых избирательных комиссий, президентские выборы в Беларуси в 2020 году.

27 февраля гособвинитель запросил в суде по уголовному делу в отношении экс-кандидата в президенты и ее соратников следующие сроки: Светлане Тихановской и Павлу Латушко — по 19 лет колонии; Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — по 12 лет.

Светлану Тихановскую белорусские власти обвиняют по десяти статьям Уголовного кодекса, в том числе «приготовление к захвату и удержанию зданий и сооружений»; «приготовление к участию в массовых беспорядках»; «заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем» и др.

Светлана Тихановская также прокомментировала через свой телеграм-канал сроки, которые прокурор запросил для нее и других фигурантов дела:

Обвинение от 12 до 19 лет тем, кто сейчас не в Беларуси, — лучший пример того, как на самом деле режим относится к белорусам, выступающим за демократию. Вот насколько искренни намерения любых комиссий, зазывающих белорусов домой. Поэтому я ещё раз хочу повторить: дорогие белорусы, позаботьтесь о своей безопасности, насколько это возможно. (…) Я знаю, что мы обязательно вернёмся домой. И мы вернёмся на своих условиях, благодаря ежедневному труду, а не чьему-то разрешению или приговору.

По состоянию на 28 февраля в Беларуси, по данным правозащитного центра «Весна», политическими заключенными признан 1451 человек.

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