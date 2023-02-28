Финляндия стала на шаг ближе к вступлению в НАТО

Премьер-министр Санна Марин в парламенте Финляндии 17 мая 2022 года во время голосования по вопросу о членстве в НАТО.

Во вторник Финляндия начнет последние парламентские дебаты о членстве в НАТО, не дожидаясь последних голосов «за» от Турции и Венгрии. На 2 апреля назначены выборы правительства на смену нынешнему, управляемому Санной Марин, покидающей свой пост. В связи с этим официальный Хельсинки стремится избежать любого политического вакуума, связанного со вступлением страны в НАТО.

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Судя по всему, Финляндия решила не дожидаться Швецию, еще одного кандидата на вступление в блок: заявки двух стран были одобрены одновременно, но Швеция по-прежнему сталкивается с вето Турции.

Эдускунта, однопалатный финский парламент, состоящий из 200 членов, начнет обсуждение законопроекта о вступлении в НАТО во вторник, а голосование ожидается в среду.

Дебаты совпадают с визитом в Финляндию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По мнению главы НАТО, для Турции и Венгрии «пришло время» ратифицировать соглашение. «И Финляндия, и Швеция сделали то, что обещали» Турции, — сказал Столтенберг.

Как пишет AFP, исход парламентского голосования очевиден, как и в ходе предварительного голосования в мае прошлого года, когда 188 голосами «за» из 200 финские парламентарии показали почти единодушную поддержку всех партий, включая те, которые еще год назад выступали против НАТО.

После развязанной Россией войны в Украине Финляндия и Швеция решили изменить свою политику военного неприсоединения, подав заявку на вступление в альянс в мае 2022 года.

Двадцать восемь из 30 членов, включая Соединенные Штаты, уже одобрили вступление двух скандинавских стран.

Два члена НАТО, кто до сих пор не ратифицировали заявки — Венгрия, с ее двусмысленной позицией по отношению к России и Турция с ее стремлением решить давние споры со Швецией по вопросу курдских боевиков, проживающих на ее территории.

Не дожидаясь Швеции

Первоначально, Финляндия выражала готовность присоединиться к блоку одновременно со Швецией. Однако, серия дипломатических инцидентов между Анкарой и Стокгольмом в январе вылилась в серьезные трудности, и Финляндия, похоже, решила не ждать.

По словам генсека НАТО, Столтенберга, главное заключается не в том, чтобы вступить в блок вместе, а сделать это как можно скорее.

В понедельник Турция подтвердила, что она может отделить ратификацию Финляндии от ратификации Швеции.

Что касается Венгрии, то до этого момента она не приводила никаких контраргументов своей ратификации, но последняя, ожидаемая в марте, все еще окутана неопределенностью, — пишет агентство France-Presse.

После голосования в парламенте, закон, в случае его принятия, в течение трех месяцев должен подписать президент Финляндии Саули Ниинистё, он уже заявил, что сделает это «как только документ будет принят».

Затем, в соответствии с практикой НАТО, документы о присоединении должны быть отправлены в Вашингтон «максимум в течение нескольких недель», — объяснил канцлер юстиции Туомас Пёйсти.

Согласно опросу, опубликованному в начале февраля, 53% финнов согласны с вступлением страны в НАТО, не дожидаясь Швеции.

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