Цена сопротивления в Беларуси: почти 200 лет тюрьмы, штрафы, избиения и пытки, тысячи задержанных

война в украине

Чтобы понять, чего стоит антивоенное сопротивление в Беларуси, полностью подчиненной силовикам и зависимой сейчас от Москвы, правозащитный центр «Весна» к годовщине нападения России на Украину опубликовал специальный отчет.

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«С началом полномасштабного вторжения России в Украину белорусы активно проявляют антивоенную позицию: проводят марши и пикеты, приводят в негодность железнодорожное оборудование, чтобы замедлить движение российской военной техники, помогают в информационной войне, воюют на стороне Украины», — отмечается в докладе.

За год в Беларуси 12 человек за диверсии на железной дороге приговорены в общей сложности к 191,5 году тюрьмы.

За передачу фото российской военной техники в СМИ осуждено не менее 31 человека.

За желание воевать на стороне Украины за решеткой находятся по меньшей мере 11 человек, восемь из которых осуждены.

Не менее 20 человек подверглись преследованию за публичное осуждение российской агрессии и поддержку Украины.

За первые полтора месяца войны в Беларуси за антивоенные акции было задержано более полутора тысяч человек.

Всего за проявление антивоенной позиции задержано не менее 1575 белорусов и белорусок. Из них 56 человек осуждены по уголовным делам на срок от одного до 23 лет.

Самые массовые антивоенные выступления прошли по всей стране 27 и 28 февраля 2022 года. За два дня в Беларуси было задержано более 1100 человек. Участников антивоенных акций преследовали за одежду и символику желто-голубых цветов, за надпись «Нет войне» на одежде, за возложение цветов возле посольства Украины в Минске. Белорусы протестовали не только в столице, но и в большинстве регионов страны. Задержанные на акциях подвергались пыткам со стороны силовиков. Протестующих сильно избивали в РУВД, откуда некоторые попадали прямо в больницы.

People across Belarus chant "no to war". They don't want to be complicit in Russia's invasion of Ukraine. They don't want missiles launched from Belarus to attack our neighbors. Belarusians #StandWithUkraine. pic.twitter.com/3VAPpKyQNQ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 27, 2022

С началом полномасштабной войны в Украине власти начали активно преследовать белорусов за антивоенные протесты. По данным правозащитников, в общей сложности за 2022 год было задержано не менее 6 381 человек — это минимум 17 человек в день.

Из-за диверсий на железной дороге власти внесли специальные изменения в уголовное законодательство. Теперь высшая мера наказания может грозить не только за акт терроризма, но даже за покушение на совершение акта терроризма.

Другой вид антивоенного сопротивления — так называемая информационная война. Белорусы по всей стране фотографируют колонны российской военной техники и передают информацию в проект мониторинга военной активности «Беларускі Гаюн» или независимым СМИ. В связи с тем, что практически все негосударственные медиа признаны «экстремистскими формированиями», белорусские власти расценивают передачу им данных как «содействие экстремистской деятельности» (ст. 361–4 УК), «участие в экстремистском формировании» (ст. 361–1 УК) или даже «измену государству» (ст. 356 УК). Всем тем, кто сообщает о перемещении российских военнослужащих, грозит по ст. 361–4 от двух до шести лет лишения свободы. За «измену» — от 7 до 15 лет заключения.

В 2022 году силовики придумали новый способ давления и запугивания тех несогласных с властью, которые находятся за границей, — громить квартиры. Силовики снимают видео погромов, а затем выкладывают ролики в своих телеграм-каналах. Сначала они снимают состояние квартиры до обыска, затем показывают ее вид после него: разбросанные вещи и сломанная мебель, выпотрошенные шкафы.

Мы не можем обнародовать все фамилии, но правозащитникам известно, что силовики периодически задерживают и сажают на сутки родственников бойцов полка имени Кастуся Калиновского,

— отмечают в «Весне».

Акция литовцев, украинцев и белорусов в Вильнюсе в годовщину полномасштабного нападения РФ на Украину, 24 февраля 2023 г. RFI

Согласно информации правозащитников, с начала полномасштабной войны не менее 20 человек подверглись преследованию за публичное осуждение российской агрессии и донаты в поддержку Украины.

Задерживают и судят даже за песни и молитвы. Так певицу Мерием Герасименко задержали 4 августа 2022 года после концерта в минском баре «Банки-бутылки», где она исполняла песню «Обійми» группы «Океан Эльзи». За исполнение песни Мерием приговорили к трем годам «домашней химии». Из-за молитвы за воинов и защитников Украины 5 января 2023 года ГУБОПиК задержал минского священника Дионисия Коростелева.

По состоянию на 28 февраля правозащитниками в Беларуси признаны политическими заключенными 1463 человека.

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