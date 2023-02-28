Cуд во Франции отклонил иск НПО о приостановке нефтяного мегапроекта TotalEnergies в Уганде

Процесс

28 февраля TotalEnergies суд в Нантерре признал «неприемлемым к рассмотрению» иск неправительственных организаций о приостановке нефтяного мегапроекта TotalEnergies в Уганде и Танзании.

Во вторник, 28 февраля 2023 г., суд в Нантерре признал «неприемлемым к рассмотрению» иск неправительственных организаций о приостановке нефтяного мегапроекта TotalEnergies в охранных природных зонах Уганды и Танзании. Проект «Tilenga» французского гиганта энергетики стоимостью в 10 млрд долларов, включающий бурение скважин и строительство трансграничного нефтепровода, находится в завершающей стадии строительства. Шесть НПО обвиняют TotalEnergies в неуважении европейского принципа «бдительности» в сохранении окружающей среды и прав населения.

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Как сообщает агентство France-Presse, суд постановил, что экологические ассоциации нарушили этапы процедуры, представив на слушаниях в декабре 2022 года иск с запросами и жалобами «существенно отличающимися» от сформулированных при подаче первоначальной жалобы против TotalEnergies в 2019 году. Процесс по проекту «Tilenga» был инициирован шестью ассоциациями.

Интерес процесса заключался в том, что суд впервые рассматривал вопрос о соблюдении принятого в 2017 году во Франции закона, требующего от предприятий-гигантов «проявлять бдительность» в соблюдении принципов «защиты окружающей среды и прав человека как в ЕС, так и за его пределами».

Деловые круги и юристы ждали решения судей с особенным вниманием. В частности потому, что контуры французского законодательства, положенного в основу европейской директивы декабря 2022 года во остаются размытыми. В интервью RFI 27 февраля юрист кабинета Bryan Cave Leighton Paisner Элоди Валетт сказала, что пока ни один суд не может сказать в чем заключается требуемая от предприятий норма, «стандарт ожидаемой бдительности». Юрист напомнила также, что парижский суд в декабре был вынужден обратиться к Французской академии за помочью для определения контуров понятия «долга бдительности». Судьи пока не имеют юридически закрепленного содержания этого понятия.

Предполагалось, что суд имеет несколько опций. Он мог отсрочить решение, передать дело на оперативный досмотр по существу. Он мог также частично или полностью вынести решение в пользу НПО. Но суд отклонил иск неправительственных организаций, ссылаясь на несоблюдение ассоциациями формальных требований. судопроизводства.

Ассоциация Amis de la Terre пишет в Твиттере, что «иск ассоциаций был отклонен по спорным соображениям процедуры», но «суд не высказался по сути» вопроса.

Процесс TotalEnergies был первым, но не остался исключением. В 2020 году был подан иск против EDF в связи с проектом строительства парка ветряков в Мексике, в 2021 - иск против Suez в Чили, где жители одного из городов были продолжительное время лишены доступа к питьевой воде. В том же году тоговый шишант Casino был обвинен в суде в причастности к уничтожению лесов Амазонки.

Аналитики предсказывают дальнейший рост в Евросоюзе числа процессов против предприятий-гигантов самого разного профиля и их филиалов после принятия 1 декабря 2022 Европейским советом уже упоминавшейся директивы CSDDD (Corporate sustainability due diligence directive).

На сайте TotalEnergies уточняет, что «проект разработки нефтяных ресурсов в районе озера Альберт и строительство трансграничного трубопровода являются частью чувствительного социального и экологического контекста, который требует принятия конкретных мер с точки зрения окружающей среды и уважения прав сообществ».

Десятимиллиардный проект осуществляется в партнерстве с нефтяным гигантом CNOOC.

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