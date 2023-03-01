Греция: как минимум 36 человек погибли в лобовом столкновении двух поездов

Кран, пожарные и спасатели работают после столкновения в Темпе недалеко от города Лариса, Греция, в среду, 1 марта 2023 года. Поезд с сотнями пассажиров столкнулся со встречным грузовым поездом на севере Греции, в результате чего десятки пассажиров погибли и получили ранения. (AP Photo/Vaggelis Kousioras)

Число погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в центральной части Греции возросло, по разным источникам, до 36-38 человек. Близ Ларисы, крупнейшего города Фессалии, работают спасатели и ведется следствие по причинам катастрофы.

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В лобовом столкновении двух поездов в Темпе, близ крупнейшего административного центра Фессалии Ларисы, около 36 человек погибли, не менее 85 человек были ранены, — сообщают спасатели и пожарные. В больницах находится 66 пострадавших, шестеро из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Сообщается, что пропавшими без вести на настоящий момент считаются шесть человек.

Лобовое столкновение поездов произошло поздно вечером во вторник. Пассажирский поезд, направлявшийся в Салоники, столкнулся с товарным поездом на выходе из туннеля близ Ларисы. Греческие СМИ пишут сегодня о «самой страшной железнодорожной аварии, которую когда-либо знала Греция» — уточняет France-Presse.

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов. Два первых загорелись и были почти полностью уничтожены при столкновении.

«На данном этапе, — пишет AFP, — не сообщается, почему произошло столкновение двух поездов. Но от силы удара локомотивы и ведущие вагоны были превращены в пыль, а машинисты двух поездов погибли мгновенно».

Не пострадавшие в аварии пассажиры (коло 250 из 350) были эвакуированы автобусом в Салоники.

По обстоятельствам трагедии ведется следствие. Начальник железнодорожной станции Лариса уже допрашивался следователями.

Reuters напоминает, что подобная трагедия уже имела место в районе административного центра Лариса в Фессалии. В 1972 году в результате столкновения двух поездов погибли 19 человек.

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