В Греции прошли акции протеста после ж/д катастрофы, унесшей жизни как минимум 47 человек

Железнодорожное сообщение в Греции 2 марта парализовано из-за 24-часовой забастовки, объявленной греческой федерацией железных дорог (POS). Акция протеста проводится в ответ на катастрофу — столкновение двух поездов, в результате которого погибли по меньшей мере 47 человек.

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Катастрофа произошла вечером во вторник 28 февраля, когда близ города Лариса в центральной части Греции в результате лобового столкновения товарного и пассажирского поездов последний сошел с рельсов.

Пассажирский поезд ехал из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису. Скорость обоих составов составляла около 160 км/ч.

В пассажирском поезде находились 352 человека, в основном молодежь, которая возвращалась в Салоники после каникул. Грузовой состав перевозил морские контейнеры, уточняет Би-би-си.

Столкновение произошло незадолго до полуночи по местному времени, локомотивы и ведущие вагоны обоих составов были разнесены в щепки, а машинисты поездов погибли мгновенно.

Место крушения. 01.03.2023 AFP - STRINGER

Вагон-ресторан пассажирского поезда загорелся сразу после столкновения, температура в нем достигла 1300 градусов, по словам пожарных, которых цитирует France-Presse.

Многие тела были обуглены, а некоторых пассажиров можно будет опознать только по образцам ДНК.

«Это был поезд, полный студентов, молодых людей в возрасте 20 лет, — сказал журналистам Костас Баргиотас, врач больницы Ларисы. — Это действительно шокирует — видеть вагоны, смятые, как бумага».

Сегодня, в четверг 2 марта, греческое правительство (устами своего спикера Янниса Ойконому) признало существование «хронических проблем» в железнодорожной отрасли. При этом указав на вероятного виновника катастрофы.

«Все указывает на то, что трагедия произошла, к сожалению, в основном из-за трагической человеческой ошибки. Правосудие сделает свое дело. Виновные будут привлечены к ответственности», — заявил в среду вечером премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он объявил трехдневный общенациональный траур.

59-летний начальник станции Лариса, который управлял движением столкнувшихся поездов, был арестован в тот же день, в среду, и обвинен в «убийстве по неосторожности» и причинении «телесных повреждений». В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Экс-начальник должен объяснить, как составу с 342 пассажирами и десятью железнодорожными служащими было разрешено использовать тот же путь, что и грузовому поезду. В четверг, как пишет AFP, спикер правительства заявил, что начальник станции «признал свою ошибку».

Новый министр транспорта Гиоргос Герапетритис принес извинения семьям погибших и выступил с «полной самокритикой системы». Бывший министр, Костас Караманлис, подал заявление об отставке в среду.

По сообщению AFP, итальянская государственная компания Ferrovie Di Stato Italiane (FS), которая контролирует греческую железнодорожную компанию Hellenic Train, пока не дала комментариев по поводу катастрофы.

Hellenic Train была приватизирована итальянцами в 2017 году в рамках программы, осуществить которую требовали кредиторы Греции (ЕЦБ, ЕС, МВФ) во время экономического кризиса 2009–2018 гг.

Местные жители вышли на демонстрацию в Ларисе с транспарантами «Приватизация убивает». Протесты прошли и в Афинах, у штаб-квартиры Hellenic Train.

Президент профсоюза машинистов поездов OSE Костас Генидуниас осудил «отсутствие безопасности» на линии, которая связывает два главных города Греции.

«Вся (сигнализация) осуществляется вручную. Системы не работают с 2000 года», — сказал он в эфире греческого государственного телеканала ERT.

С 2000 года власти потратили более 20 млрд евро на современные системы безопасности движения, однако проект так и не был реализован, а оборудование не работало, пишет Би-би-си со ссылкой на заявления железнодорожников.

Призывая к забастовке, конфедерация всех железнодорожных профсоюзов Греции осудила «отсутствие уважения, которое (разные составы) правительства проявляли на протяжении многих лет по отношению к греческим железным дорогам, что и привело» к этой катастрофе.

«К сожалению, наши постоянные требования о предоставлении большего количества постоянного персонала, улучшении обучения, но, прежде всего, о внедрении современных технологий безопасности, были окончательно отвергнуты», — говорится в заявлении профсоюзов.

Работники афинского метро также объявили о приостановке работы в четверг с раннего утра и до вечера.

В своем заявлении профсоюз работников афинского метро (SELMA) подчеркнул, что у них с железнодорожниками «общие проблемы».

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