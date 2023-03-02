Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в Бундестаге с правительственным заявлением, посвященным годовщине полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию. Канцлер рассказал о разработке гарантий безопасности для Украины, а также оценил перспективы «мирных переговоров» с российским президентом Путиным. «Когда к горлу приставлен нож, переговоры не ведутся — разве только о собственном порабощении», — заявил Шольц.

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Заявление главы германского правительства цитирует DW.

«Мир не может быть заключен за спиной Украины. (…) Стремление к миру не означает порабощение более крупным соседом.

Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины», — сказал Шольц,

добавив: «Стремиться к миру — также означает противостоять агрессии. Это именно то, что делают более 40 миллионов украинцев уже больше года. Это то, что делаем и мы, (решив) поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется».

Немецкий канцлер также отверг «требования» о прекращении поставок оружия Украине, звучавшие на многих крупных митингах в Германии. «Мира не достичь, если здесь в Берлине кричать „Нет войне!“ и одновременно призывать прекратить военную помощь Украине»,

— сказал канцлер, напомнив о российских зверствах в Изюме, Мариуполе, о бомбардировке мирных жителей в Краматорске…

Более того, накануне глава правительства ФРГ рассказал, что страна намерена значительно увеличить свои производственные мощности по выпуску военных боеприпасов и оборудования для решения проблем безопасности, вызванных агрессией России в Украине.

Правительство обсуждает с оборонной промышленностью «реальное изменение курса — в сторону быстрых, плановых и эффективных закупок военного оборудования для Бундесвера и других европейских армий», — сказал канцлер (цитата по AFP).

«Я могу заверить вас, что правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно», — заверил он, объяснив, что необходимо поддержать Украину «для защиты европейского мирного порядка», но одновременно сделать это так, чтобы «НАТО не стало воюющей стороной».

Канцлер также рассказал, что Германия и «другие партнеры» ведут переговоры с Киевом о «будущих обязательствах по безопасности Украины». Готов ли «Путин к переговорам о возвращении к принципам и справедливому миру? На данный момент ничто не указывает на это», — подчеркнул Шольц,

выразив сожаление, что российский президент «вместо этого полагается на угрожающие жесты, такие как недавняя „приостановка“ соглашения „Новый старт“ с США».

«Совершенно ясно, что мы поможем Украине достичь мира», — заявил немецкий лидер, пояснив: «Именно поэтому мы обсуждаем с Киевом и другими партнерами будущие обязательства по безопасности для Украины». «Но обещания безопасности предполагают, что Украина успешно защитит себя в этой войне», — подчеркнул канцлер, пообещав, что Германия продолжит помогать Украине.

(24 февраля газета Wall Street Journal сообщила, что Берлин, Париж и Лондон якобы «сомневаются» в способности украинцев полностью вытеснить россиян со своей территории и готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, включая поставки современного оружия и более тесные связи с НАТО).

Шольц также призвал Китай отказаться от поставок вооружений России, призвав, наоборот, оказать давление на Кремль с тем, чтобы там отдали приказ о выводе своих войск из Украины.

«Мое послание Пекину ясно: используйте свое влияние в Москве, чтобы потребовать вывода российских войск. И не поставляйте оружие российскому агрессору», — предупредил Шольц.

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