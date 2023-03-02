Эксперт: Лукашенко ищет в Китае противовес Кремлю

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Белорусский правитель провел в Китае четыре дня — встретился с «давним другом» Си Цзиньпином, подписал 27 соглашений и 8 контрактов. Лукашенко также всецело поддержал китайский «мирный план».

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Александр Лукашенко и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху. «Подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, порядка 8 коммерческих контрактов в различных областях — промышленной и сельскохозяйственной деятельности. И это еще не предел. Потому что работа продолжается. И мы рассчитываем, что этот пакет будет увеличен», — цитирует госагентство БелТА главу МИД Беларуси Сергея Алейника.

Особый предмет гордости белорусских государственных СМИ в дни визита белорусского правителя в Китай — это уровень приема. Поездок за рубеж сейчас у Лукашенко немного — разве что регулярно в Москву, поэтому масштаб встречи подчеркивался постоянно. Четыре часа разговора Лукашенко и Цзиньпина вместо запланированных двух, почетный караул на площади Тяньаньмэнь, эскорт из машин и мотоциклов и т. д.

В это же время американский Институт изучения войны ISW высказывал сомнения в истинных целях визита, аналитики института полагали и полагают, что подписанные в Пекине документы смогут помочь обходу западных санкций против Российской Федерации «путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь».

Китайская делегация приветствует Александра Лукашенко в пекинском аэропроту. 28 февраля 2023. via REUTERS - BELTA

Что ищет Лукашенко в Китае и чем белорусский правитель, зависимый от Москвы, может быть интересен Пекину? Об этом в разговоре с корреспондентом RFI рассуждает Павел Мацукевич, старший исследователь Центра новых идей, белорусский дипломат, ушедший из МИД после событий августа 2020 года в Беларуси.

Этот визит точно важен для Лукашенко, потому что его многие в последнее время не без оснований считают марионеткой Кремля. А тут целый руководитель ядерной державы, одного из главных мировых игроков принимает Лукашенко с государственным визитом. Ну вряд ли бы Си Цзиньпин ручкался бы и тратил время на директора филиала Кремля. Это в любом случае для Лукашенко очень знаковое событие — его принимают как суверенного руководителя независимого государства. То есть этот визит играет на руку и белорусскому суверенитету в том числе,

— отмечает Павел Мацукевич.

Кроме того,

Лукашенко тешит свое президентское эго, ему чрезвычайно важно, что его признают и принимают как президента, его называют другом, на его месте сегодня в Пекине хотели бы оказаться многие главы государств.

Для обхода санкций против России есть более близкие пути?

Что касается предполагаемой помощи Лукашенко совместно с Китаем в обходе санкций против России, то, «тут больше спекуляций, чем достоверной аналитики».

«Для того, чтобы договориться о том, в чем подозревают Китай и Лукашенко американские аналитики, вовсе не обязательно устраивать государственный визит, — сказал Павел Мацукевич. — И какой смысл тянуть в Беларусь какое-то китайское вооружение, комплектующие, если все пути, связывающие Китай с Беларусью, идут через Россию? Где логика? Никаких обходных каналов ведь не существует — в этом же, кстати, и кроется ключевой вызов для белорусской торговли с Китаем. Беларусь, лишившись доступа к портам Литвы, Латвии, Польши, Украины, фактически привязала внешнюю торговлю к настроению Кремля. Вот придет что-то в голову Владимира Путина, перекроет он белорусский транзит — и все, и будет сидеть Александр Григорьевич на рисе и воде в тот же день».

По мнению эксперта, военная поддержка России вряд ли могла быть «на повестке дня встречи Си Цзиньпина и Александра Лукашенко:

Разве Москве нужен какой-то посредник? Не думаю. Все пути ведут через Россию, тем более, сейчас к Беларуси и так приковано слишком пристальное внимание Запада. Есть ряд стран в непосредственной близости от России и Китая — вся Центральная Азия, которые можно использовать в качестве канала для доставки чего угодно санкционного в Россию. Нет смысла в таком канале, как Беларусь.

Беларусь может стать льготным коридором Китая в Россию

Вернуть себе образ регионального донора безопасности, которым Лукашенко вовсю пользовался в период разморозки отношений с Европой в 2014–2020 годах, уже не получится — после соучастия в агрессии России против Украины. А вот поучаствовать в реализации мирных инициатив Китая хочется, но у Китая свои планы, в которых вряд ли есть серьезное место для Беларуси.

Во-первых, эти китайские мирные инициативы так или иначе льют воду на мельницу Кремля. Во-вторых, я просто уверен в том, что если вдруг у Кремля закончится бензин и энергия для агрессии, то китайцы обязательно подзаправят российский бак. У Китая точно нет интереса к ядерной войне, это для всех угроза, и для Китая в том числе, но у Китая есть интерес, чтобы этот конфликт в том или ином виде продолжался. Он подтачивает силы Запада, по крайней мере, Европейского союза, и, может быть, в диалоге Китай-ЕС это приведет к тому, что эта война собьет немножко, как это видят в Пекине, «правозащитную спесь» с ЕС, и Евросоюз станет сговорчивее — например, по теме Тайваня,

— полагает экс-дипломат.

«А вот интерес Китая к Беларуси и Лукашенко — это еще тот вопрос. Беларусь какое-то время позиционировалась как „ворота в Европу“ — под Минском создан китайско-белорусский индустриальный парк „Великий камень“, но все равно белорусский маршрут не играл и не мог играть критически важной роли, ведь основные торговые пути идут по морю, а не по суше. По суше — это один-два процента от всей торговли Китая. Но Китай, конечно, может себе позволить подождать, так сказать, пусть те ворота пока и ржавеют», — отмечает Павел Мацукевич.

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко в Пекине. 1 марта 2023. via REUTERS - BELTA

«Думаю, Китай рассматривает сейчас „Великий камень“ уже как ворота или дополнительный коридор из Китая в Россию. Это облегчит попадание китайских компаний в программу импортозамещения в России. Китайские компании-резиденты „Великого камня“ с точки зрения Союзного государства Беларуси и России рассматриваются как белорусские со всеми правами и льготами на российском рынке. То есть китайские товары и услуги, вся возможная продукция теоретически могут попадать в Россию наравне с белорусскими».

Конечно, Минск заинтересован и экономически, в минувшем году Китай стал вторым внешним торговым партнером Беларуси после России.

В сравнении с китайскими объемами два миллиарда белорусского экспорта за год — не очень большая цифра. Но нельзя не отметить именно рост экспорта — в два раза увеличить белорусский экспорт на китайский рынок, где все ниши заняты, это надо постараться. Китай — это не Россия, с рынка которой в 2022-м ушли западные компании, и туда белорусский экспорт просто улетает на ура,

— сказал Павел Мацукевич.

Китай как козырь в борьбе против Кремля за сохранение независимости

«Главный же интерес, по моему мнению, для Лукашенко в Китае — это создание противовеса Кремлю. С помощью этой опоры он рассчитывает отползти от опасно близкого Кремля. Да, Лукашенко сейчас находится в очень деликатной, рискованной для себя ситуации, сильно активничать он не может — для России его потуги не являются секретом или загадкой. Путин просто понимает свои силу и возможности в Беларуси сегодня, понимает, что в любой момент может прихлопнуть его, перекрыть торговые пути и все — крышка», — считает Павел Мацукевич.

А Китаю Лукашенко может быть полезен для продвижения своих интересов. Беларусь в этом году станет полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества — а это китайская площадка. Лукашенко — потенциальный игрок в китайской команде, в российской и индийской тоже, возможно, но в китайской — точно.

Кроме того, Лукашенко «может поработать глазами и ушами Си Цзиньпина в Кремле, ведь Лукашенко из всех зарубежных лидеров на сегодняшний день чаще всех бывает в Кремле и общается там с Путиным просто часами с глазу на глаз — это самый информированный человек сегодня о ситуации в Кремле и о планах Кремля, он может стать Китаю полезным

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