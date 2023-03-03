Нобелевский лауреат, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам колонии

Беларусь

Судья Марина Запасник сочла вину правозащитников из запрещенного белорусским режимом центра «Весна» полностью доказанной. Глава «Весны» Алесь Беляцкий получил 10 лет колонии, его заместитель Валентин Стефанович — 9 лет колонии, координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович — 7 лет колонии, правозащитник Дмитрий Соловьев — 8 лет колонии заочно.

Реклама Читать далее

Суд Ленинского района рассматривал дело «Весны» два месяца, правозащитники признаны виновными в «контрабанде организованной группой» и в «финансировании групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок». На оглашение приговора в принудительном порядке привели курсантов МВД — свободных мест для желающих попасть в судебный зал не осталось. Обвиняемые находились в железной клетке, с руками за спиной в наручниках.

Накануне вынесения приговора 21 международная правозащитная организация выступила с заявлением, в котором требовала освободить правозащитников и снять с них все обвинения.

Дело в открытом режиме с 5 января рассматривала судья Марина Запасник.

В Минск не смог попасть сопредседатель российского «Мемориала» Олег Орлов, который собирался присутствовать на оглашении приговора фигурантам дела «Весны». 3 марта в 7:45, во время регистрации на рейс Москва-Минск, представитель «Аэрофлота» заявил Олегу Орлову, что решением властей Беларуси ему запрещен въезд в страну.

Преступления желательно совершать без свидетелей. Режим Лукашенко готовится сегодня совершить преступление — вынести жестокий, несправедливый обвинительный приговор моим коллегам-правозащитникам и друзьям из центра «Вясна». За что? Исключительно за их правозащитную работу. Поэтому не удивился, когда при посадке в самолет узнал, что мне запрещен въезд в лукашенковскую Беларусь. Надеюсь приехать в послелукашенковскую Беларусь и обнять вясновцев на свободе,

— прокомментировал Орлов пресс-службе «Мемориала».

В чем обвинили Алеся Беляцкого и его соратников

Согласно версии обвинения, правозащитники, «действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года, с целью использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования центра „Весна“ и других организаций обналичивали деньги, полученные от различных структур и фондов на банковские счета подконтрольной им иностранной организации. Затем с помощью других лиц, действуя с единым умыслом, обеспечили незаконное перемещение наличных денег в крупном размере с территории Литвы через таможенную границу ЕАЭС на общую сумму не менее 201 тысячи евро и 54 000 долларов путем их поэтапного перемещения через границу без декларирования».

Согласно материалам дела, «в указанном составе и с иными лицами готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ „Весна“, незарегистрированного фонда BY_HELP, в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года».

Говоря человеческим языком, белорусские власти возмутились помощью центра «Весна» (оплата штрафов, оплата счетов за питание в изоляторах, оплата работы адвокатов) пострадавшим от репрессий белорусского режима, которые накрыли Беларусь с лета 2020 года.

Нобелевский лауреат премии мира и уже дважды политзаключенный Алесь Беляцкий, его соратники Валентин Стефанович и Владимир Лабкович не признали вину. На суде ни одно ходатайство правозащитников — о ведении процесса на белорусском языке, о снятии наручников, о предоставлении времени для ознакомления с делом и др. — не было удовлетворено судьей Запасник.

13 января политзаключенные правозащитники выступили с последним словом на белорусском языке. Алесь Беляцкий в слове не обращался с просьбами к суду, но призвал белорусские власти к диалогу, прекращению гражданской войны и национальному примирению.

Под стражей правозащитники «Весны» находятся с 14 июля 2021 года.

Вечером 2 марта и в день вынесения приговора 3 марта в городах Польши, Литвы, Латвии прошли акции солидарности с правозащитниками белорусской «Весны».

У Варшаве прайшла акцыя ў падтрымку праваабаронцаў «Вясны», якім пагражаюць вялікія тэрміны.



Беларусы Варшавы сабраліся каля будынка Беларускай амбасады ў Варшаве, каб выказаць сваю нязгоду з запланаваным прысудам і салідарнасць з усімі палітвязнямі ў Беларусі. pic.twitter.com/qtw3OwHU6U — Viasna (@viasna96) March 2, 2023

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться