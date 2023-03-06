Белорусского демократического лидера Светлану Тихановскую заочно осудили на 15 лет колонии

6 марта Минский городской суд вынес приговоры по «делу Координационного совета». Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы, Павел Латушко получил 18 лет колонии усиленного режима. Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский — по 12 лет колонии. Все приговоренные сейчас находятся за пределами Беларуси.

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Гособвинитель запрашивал для Светланы Тихановской и Павла Латушко по 19 лет колонии, для Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и Марии Мороз — по 12 лет. Суд над лидерами белорусской оппозиции начался 17 января, из обвиняли по 12 статьям Уголовного кодекса.

«Все обвиняемые признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, в том числе на применение мер ограничительного характера (санкций) в отношении Беларуси, физических и юридических лиц республики, распространении материалов, содержащих такие призывы. Они также признаны виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц», — цитируют решение суда белорусские госСМИ, негосударственных на процессе не было по причине отсутствия таковых в стране.

Тихановская, Ковалькова и Мороз должны отбывать наказание в колонии общего режима, Латушко и Дылевский — в колонии колонии усиленного режима.

Светлана Тихановская прокомментировала приговор: «Сегодня заочный «суд» вынес мне так называемый приговор в 15 лет тюрьмы. Я не думаю о том, что они хотели сказать мне своим «приговором». С ним или без него — я и демократические силы делали и продолжим делать все возможное, чтобы освободить наших политических заключенных и привести нашу страну к демократическим переменам. Сегодня я думаю о том, кому режим дал реальные, а не заочные сроки. 5, 6, или 22 года... И я не хочу думать о режимных чиновниках, судьях, прокурорах. Тех, кто исполняет эти преступления. Пусть они лучше подумают о себе сами: ведь Лукашенко не станет защищать их в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество свидетельств. Он будет спасать только себя и свой ближний круг. Так стоит ли подставлять самих себя ради защиты того, кто и так осужден на провал?».

Напомним, на прошлой неделе суд увеличил тюремный срок политику Сергею Тихановскому, супругу Светланы Тихановской.

► Сергею Тихановскому увеличили тюремный срок, Светлане Тихановской запросили 19 лет колонии

В настоящее время власти также приступили к распродаже имущества семьи Тихановских, конфискованного якобы для погашения ущерба государству. Однако тут наказать соперников режима на последних президентских выборах не получилось: 6 марта аукцион не состоялся по причине отсутствия желающих купить квартиру Сергея Тихановского по цене ниже рыночной. Жилье находится на проспекте Независимости 137/2 в Минске, в нем прописаны и несовершеннолетние дети Сергея и Светланы Тихановских.

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