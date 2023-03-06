В Эстонии на парламентских выборах победила правящая Партия реформ премьера Каи Каллас

После подсчета 100% голосов на прошедших в воскресенье парламентских выборах в Эстонии победу одержала партия премьер-министра Каи Каллас. Это означает, что «реформисты» продолжат возглавлять правительство. Для его формирования они могут сформировать коалицию с Центристской партией, экологической Eesti 200 или социал-демократами.

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Как сообщила утром в понедельник, 6 марта, избирательная комиссия Эстонии, по предварительным данным, Партия реформ получила 31,2%, EKRE – 16,1% и Центристская партия – 15,3%. Далее следуют Eesti 200 (13,3%), Социал-демократическая партия (9,3%) и Isamaa (8,2%).

При таком распределении голосов Партия реформ получает 37 мандатов в Рийгикогу (парламент Эстонии). Это на 3 депутата больше, чем в предыдущем созыве. Партия «реформистов» выступает за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины.

На втором месте – правопопулисты из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которые набирают 17 мест в парламенте. Лидеры этой партии делают упор на внутренних проблемах в стране, вызванных войной в Украине: высокой инфляции и росте цен на электроэнергию.

Как отмечает DW, Консервативная народная партия пользовалась большой популярностью прошлой осенью, но в феврале издание Politico написало, что глава «фабрики троллей» Пригожин планировал вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать местных правопопулистов перед выборами в Европейский парламент. При этом издание ссылалось на попавшие в его распоряжение внутренние документы ЧВК. После этой публикации рейтинг EKRE резко упал.

Одна из крупнейших политических партий Эстонии, Центристская партия, получила 16 мест в парламенте по итогам выборов. Эта партия традиционно пользовалась самой большой поддержкой русскоязычного населения. С самого начала полномасштабного вторжения в Украину центристы резко осудили войну, в том числе это сделали многие их русскоязычные представители. Некоторые сторонники риторики Кремля в партии были из нее изгнаны.

Долгие годы центристы позиционировали себя защитниками интересов русскоязычных жителей, в том числе выступая за сохранение русских школ и возможности обучаться на русском языке. После того, как в конце прошлого года Рийгикогу принял закон, который позволит перейти на эстонский язык обучения, этот вопрос был закрыт. Сейчас на северо-востоке растет поддержка молодой либеральной партии Eesti 200, активно продвигающей идею единой школы, в которой русскоязычные и эстонцы будут учиться вместе.

На прошедших выборах партия Eesti 200 набрала 14 мандатов в парламенте, Социал-демократическая партия – 9 и Isamaa – 8.

Лидер Партии реформ Кая Каллас отметила, что результат выборов означает, что реформисты возглавят следующее правительство. «Судя по этой картине, избиратели ждут, что Партия реформ возьмет на себя ведущую роль в правительстве, это можно сказать с полной уверенностью. Все остальное мы должны будем обсудить между собой. Завтра соберем правление и обсудим все возможные варианты», – цитирует ее слова эстонское издание Err.

По предварительным оценкам, реформисты могли бы сформировать коалицию с Центристской партией (53 мандата на двоих) или с партией Eesti 200 (51 мандат), либо с Eesti 200 и социал-демократами (60 мандатов).

Партия реформ получила настолько высокий результат, что министерские посты в правительстве должны будут распределяться пропорционально числу парламентских мандатов, а не поровну, как в последних правительствах.

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