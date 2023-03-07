КГБ Беларуси признал Белорусскую ассоциацию журналистов «экстремистским формированием»

Юридическая ликвидация БАЖ белорусскими властями произошла еще в августе 2021 года. Однако организация продолжила деятельность за пределами Беларуси.

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Решение о признании Белорусской ассоциации журналистов «экстремистским формированием» было принято Комитетом госбезопасности Беларуси, во вторник, 7 марта, о нем стало известно правозащитному центру «Весна».

В Белорусской ассоциации журналистов состоит более 1300 медиаспециалистов страны, большая часть белорусских журналистов сейчас работают вне страны — редакции независимых СМИ релоцировались после начала тотальных репрессий белорусского режима против негосударственных медиа.

Часть членов БАЖ осталась в Беларуси.

«Формально им не может быть предъявлено обвинение в экстремизме, ведь БАЖ юридически не существует в стране», — отметил в комментарии RFI заместитель главы БАЖ Борис Горецкий.

Но гарантий в нынешней Беларуси нет ни у кого. Режим преследует любое инакомыслие, претензии могут возникнуть к любому человеку, ранее проявлявшему свою гражданскую позицию. Конечно, журналисты находятся в группе риска. Мы ожидали такого решения от нынешнего режима — неожиданным оно не стало,

— подчеркнул Борис Горецкий.

По его словам, БАЖ продолжит поддерживать белорусских журналистов, где бы они не находились. Белорусская ассоциация журналистов уже более двух лет работает в изгнании.

27 августа 2021 года Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, основанной в 1995 году.

Белорусская ассоциация журналистов состоит в Международной и Европейской федерациях журналистов, является лауреатом многих международных премий.

По состоянию на 7 марта за решеткой в Беларуси находятся 32 представителя медиа.

Всего в стране, по данным «Весны», сегодня признаны политическими заключенными 1456 человек.

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