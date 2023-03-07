Лукашенко объявил «жесточайшую зачистку» Беларуси от своих оппонентов

Казалось бы, куда дальше с репрессиями в Беларуси. Но инцидент с российским самолетом А-50 под Минском, как следует из сегодняшних заявлений белорусского правителя, делает всех несогласных с режимом «пособниками террористов».

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Вообще 7 марта Александр Лукашенко решил поздравить женщин из силовых ведомств с 8 марта и вручить госнаграды им, а также мужчинам из «различных сфер и генеральские погоны представителям высшего офицерского и начальствующего состава». После церемонии начался рассказ о спецоперации против Беларуси и ответных мерах — речь шла о подрыве ценного российского самолета под Минском, причем все девять дней до откровений Лукашенко белорусская пропаганда отрицала факт диверсии и насмехалась над «беглыми из ByPol» — объединения бывших силовиков, которое взяло на себя ответственность за акцию.

Версия Лукашенко

Все началось, по словам белорусского правителя, «восемь месяцев или полгода назад». Разрабатывала операцию «Служба безопасности Украины и руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной». Террорист, по версии Лукашенко, — «россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт, родился в Кривом Роге, жил в Крыму», для его подготовки «использовались самые высокие технологии, то, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное». Отметим, что ByPol указывает в качестве технологических средств совершения диверсии маленькие китайские дроны, доступные любому покупателю. И, как отмечают в организации бывших силовиков, вылеты этих дронов на военный аэродром в Мачулищах совершались неоднократно.

Маршрут был таков, по информации Лукашенко: «Варшава — Брест, Варшава — Лодзь — Рига — Псков. А затем Минск».

О деталях операции против Беларуси и контроперации «мы расскажем вам потом».

Что касается военного самолета, который стоит 330 миллионов долларов и которых у России только 9 единиц, то он «не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности». «Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло», — сказал Лукашенко.

Между тем, как выяснило несколько дней назад издание Zerkalo.io, просто позвонив в Таганрог, самолет находится на ремонте в местном авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева. Но, по словам Лукашенко, даже после диверсии А-50 смог подняться в воздух, чтобы встретить белорусского правителя из Пекина. Зачем самолет для дальнего радиолокационного обнаружения, используемый для наведения ракет на украинские объекты, использовать в качестве эскорта — не поясняется.

«Президент Зеленский — просто гнида!»

Александр Лукашенко также поведал о своем главном выводе после случившегося: «Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим».

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: „Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем“. На что я говорил: „Мы не собираемся нападать“. — „Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете“. Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил Александр Лукашенко, признанный мировым сообществом соучастником агрессии России против Украины с начала войны.

Угрозы инакомыслящим

Александр Лукашенко не признает диверсию делом рук инициативы ByPol, но подчеркивает «пособничество» украинским спецслужбам. При этом «пособничество» трактуется им чрезвычайно широко, как можно понять, все его оппоненты в белорусском обществе подходят под это определение.

«Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей. А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать», — заявил Лукашенко.

Задержания в Мачулищах и поселках вблизи начались сразу после диверсии, как и тотальная проверка выезжающих за пределы Беларуси. По данным правозащитного центра «Весна», 4 и 5 марта в деревнях у Мачулищей задерживали всех, кто преследовался по политическим статьям в 2020–2023 годах. Задержано, как минимум, 20 человек. Эту же цифру назвал и Лукашенко, говоря о «белорусских пособниках украинского террориста».

«Чтобы не было разговоров, все должны понимать, и я этого не отрицаю, — я распорядился несколько дней назад (еще до этой операции) по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 1941 году, чего там скрывать: когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайсер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти, — угрожает Лукашенко. — А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге, пусть готовятся. Лучший вариант — если они придут сами: руки вверх, придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Мы их вычислим всех. Вычистим просто из нашего общества».

Лукашенко пожаловался, что «они за эти два с половиной года так ничего и не поняли, они не поняли, что мы к ним по-человечески: если вы одумались — возвращайтесь». Напомним, недавно в Беларуси создали комиссию во главе с генпрокурором и одиозными пропагандистами, которая будет оценивать степень раскаяния вернувшихся политэмигрантов. Официально в комиссию поступило 23 заявления, правда, сами силовики отмечают, что эти заявления «не соответствуют критериям».

СБУ: «Поговорим после нашей победы»

Издание «Українська правда» приводит ответ СБУ на обвинения Лукашенко: «Служба безопасности Украины не имеет намерений комментировать слова человека, который называет себя президентом Беларуси. Что касается каких-либо случаев „бавовни“ (так в Украине называют диверсии из-за российского эвфемизма „хлопок“ вместо „взрыв“ — RFI), то о них сможем поговорить после нашей победы».

Глава ByPol Александр Азаров заявил изданию «Наша Ніва», что задержанные «под пытками говорят то, что от них требуют». «Участники этой акции выехали и находятся в безопасности. Это участники плана „Перамога“, белорусские партизаны, их мы показывать не будет в целях безопасности», — сказал он.

«Они все сделали и уехали. А сказки эти про украинцев, ЦРУ, нанотехнологии… Что там еще? Ну, что ему (Лукашенко) выгодно, то он и несет. Я ему лично давно не верю и верить не собираюсь», — добавил Александр Азаров.

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