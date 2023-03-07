Совет Европы обеспокоен ведущейся против журналистики «войной»

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов осудила «войну», ведущуюся против журналистики «в определенных частях Европы», в частности, после начала российского вторжения в Украину.

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов осудила «войну», ведущуюся против журналистики «в определенных частях Европы», в частности, после начала российского вторжения в Украину.

Реклама Читать далее

Эта «агрессивная война», развязанная Россией против своего соседа, «произошла на фоне постоянного ухудшения ситуации со свободой прессы в Европе, отмеченного значительным увеличением числа задержанных журналистов», указывает Платформа безопасности журналистов в опубликованном 7 марта отчете, озаглавленном «Война в Европе и борьба за право на информацию».

В Украине в 2022 году при освещении конфликта было убито «по меньшей мере 12 работников СМИ» и «еще 21 человек получил ранения», продолжают авторы отчета.

В целом, говорится в отчете, в 2022 году в 37 странах было зарегистрировано 289 случаев «угроз или серьезных нарушений свободы СМИ» в отношении журналистов, «убитых, заключенных в тюрьму, подвергшихся нападению, преследуемых по закону и ставших жертвами клеветнических кампаний». В эту цифру входит и Россия: несмотря на ее исключение из Совета Европы в марте 2022 года, Платформа решила продолжить мониторинг в этой стране.

«В последние годы мы стали свидетелями тревожного роста числа нападений и угроз в отношении журналистов, — заявила Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич. И она сожалеет, что «многие из этих нападений остаются безнаказанными».

«Я призываю государства-члены серьезно отнестись к этому вопросу и полностью уважать и защищать права журналистов, обеспечивать их безопасность, защищать их источники и предотвращать цензуру и другие формы вмешательства в их работу», — добавила она.

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов была создана в 2015 году Советом Европы в сотрудничестве с примерно пятнадцатью международными организации (Международная федерация журналистов, «Репортеры без границ» и др.) в целях усиления защиты журналистов. Основными задачами Платформы являются документирование и отчетность о случаях насилия и угроз в отношении журналистов, а также содействие диалогу с государствами-членами о мерах реагирования на эти угрозы.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться