ЕС ввел санкции за насилие в отношении женщин: в черный список попали полицейские и военные из РФ

ЕС впервые в своей истории объявил о санкциях за сексуальное насилие женщин.

7 марта, накануне Международного женского дня, Европейский союз ввел санкции против официальных лиц из шести стран за насилие и нарушение прав женщин. Под ограничительные меры попали физические и юридические лица из России, Афганистана, Южного Судана, Бирмы (Мьянмы), Ирана и Сирии. В «черном списке» ЕС — командиры двух российских дивизий, чьи подчиненные «систематически» применяли насилие к мирным жительницам Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, а также офицеры полиции Москвы, пытавшие участниц антивоенных протестов весны 2022 года.

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Согласно решению ЕС, девять физических лиц и три официальных организации были внесены в санкционные списки – им запрещен въезд на территорию Евросоюза и заморожены все активы, находящиеся в ЕС. В рамках своего Глобального режима санкций за нарушения прав человека, созданного два года назад, Евросоюз впервые ввел ограничительные меры в отношении причастных к актам насилия в отношении женщин.

В «черном списке» ЕС — четверо высокопоставленных российских силовиков.

Двое из них — это командиры российских дивизий, «принимавших участие в незаконном вторжении России в Украину». В решении ЕС подчеркивается, что «масштаб и тяжесть актов сексуального и гендерного насилия» на оккупированных РФ украинских территориях свидетельствуют о «систематическом» и даже «запланированном» характере применения такого метода устрашения мирного населения. ЕС указывает, что «российские командиры были осведомлены» о том, что их подчиненные применяют сексуальное насилие, а «в некоторых случаях, «поощряли» такие действия или «даже отдавали приказы» о совершении подобных преступлений.

Внесенных в санкционный список российских командиров ЕС считает «ответственными» за серьезные нарушения прав человека в Украине, включая систематическое сексуальное и гендерное насилие».

Николай Кузнецов — генерал-майор, командир отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского . Это соединение Росгвардии участвовало в полномасштабном вторжении в Украину. Как отмечается в решении ЕС, бойцы дивизии совершали «изнасилования и акты сексуального насилия в Украине в марте-апреле 2022 года».

— . Это соединение Росгвардии участвовало в полномасштабном вторжении в Украину. Как отмечается в решении ЕС, бойцы дивизии совершали «изнасилования и акты сексуального насилия в Украине в марте-апреле 2022 года». Рамиль Ибатуллин — ныне генерал-майор, который весной прошлого года в звании полковника командовал 90-й гвардейской танковой дивизией. Как отмечает ЕС, в марте 2022 года эта дивизия «приняла участие в наступлении в направлении Чернигова и Киева». Подчиненные Ибатуллина «совершали акты сексуального и гендерного насилия в отношении украинского гражданского населения». Против некоторых из них следственные органы Украины выдвинули официальные обвинения. Как напоминает ЕС, речь идет о «групповых изнасилования», «изнасиловании беременной женщины» под Киевом, «убийстве мирного жителя после неоднократного изнасилования его жены в присутствии их маленького ребенка». В европейском решении особо отмечается, что — после того как эти преступления стали достоянием гласности — Ибатуллину было присвоено генеральское звание.

До генерал-майора Ибатуллин был повышен указом Путина от 7 декабря 2022 года. Тогда же сообщалось, что с июня месяца он занимал должность заместителя командующего 41-ой общевойсковой армией Центрального военного округа РФ.

Еще двое россиян в санкционном списке ЕС — это офицеры полиции, подполковник Александр Федоринов и его подчиненный Иван Рябов.

Они причастны к «произвольным арестам и содержанию под стражей, а также к пыткам женщин», принимавших участие в антивоенных акциях протеста в Москве в марте 2022 года. В решении ЕС Федоринов лаконично назван начальником одного из отделов полиции Москвы, Рябов — его подчиненным офицером.

В прошлом году независимые российские СМИ, в том числе «Новая газета», «Медиазона» и «Холод», а также The Guardian и Radio Free Europe писали об избиениях и пытках, которым подверглись задержанные на антивоенной акции 6 марта в московском ОВД в районе Братеево. Публиковались аудиодоказательства. В сентябре Русская служба «Би-би-си» опубликовала расследование, выяснив личности пытавших активисток полицейских: подполковника Александра Федоринова (в тот момент он занимал должность исполняющего обязанности начальника отделения) и Ивана Рябова, сотрудника Братеевского ОВД.

►"Человек в черном". Как участницы антивоенной акции вычислили полицейского, который пытал их в московском ОВД

От Афганистана под санкции ЕС попали министр высшего образования в правительстве талибов Неда Мохаммад Надим и министр по пропаганде добродетели и подавлению порока Мухаммад Халид Ханафи. Первого обвиняют в лишении женщин образования, а второго — в ограничении их свободы слова и самовыражения, а также в применении суровых наказаний и насилия к тем, кто не соблюдает указы талибов.

В Южном Судане комиссары округа Майяндит Гатлуак Ньянг Хот и округа Коч Гордон Коанг Биль «систематически использовали сексуальное насилие в качестве военной тактики», – говорится в тексте ЕС.

В Бирме (Мьянме) заместитель министра внутренних дел Тое Уи разрешил агентам военной службы безопасности «использовать принудительное обнажение, изнасилование, электрошок, сжигание гениталий и чрезмерное насилие во время произвольного задержания и допроса мужчин, женщин и членов сообщества ЛГБТ». Уи является бывшим главой Управления начальника отдела военной безопасности (OCMSA), которое указано отдельно как агентство, ответственное за «систематическое и широко распространенное сексуальное и гендерное насилие».

Иранская тюрьма «Карчак» в провинции Тегеран указана как место, где женщины подвергаются сексуальному насилию со стороны охранников и угрозам изнасилования для получения ложных признаний.

В Сирии Республиканская гвардия, как сообщается, по приказу правительства «использует сексуальное и гендерное насилие для подавления и запугивания сирийского народа, особенно женщин и девочек».

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