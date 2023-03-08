Почему суд ЕС снял санкции с матери хозяина «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина

Суд Европейского союза 8 марта отменил введенные ЕС ограничительные меры в отношении Виолетты Пригожиной, матери бизнесмена, основателя и хозяина российской военизированной группировки «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. Агентство France-Presse называет этот вердикт первым в ожидаемой серии решений по искам россиян, попавших под санкции в связи с войной РФ против Украины. Виолетту Пригожину внесли в санкционный список ЕС сразу после после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Суд ЕС в своем решении отмечает, что сам Евгений Пригожин, попавший под европейские санкции, «несет ответственность за действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Однако основания, по которым ЕС внес в санкционные списки также его мать Виолетту Пригожину, суд назвал «недостаточными» для применения ограничительных мер.

Год назад 83-летняя Виолетта Пригожина была включена Евросоюзом в санкционный список лиц, причастных к действиям, подрывающим территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Совет ЕС обосновал свое решение ее причастностью к предпринимательской деятельности Пригожина и к работе его бизнес-империи «Конкорд». Совет заявлял, что она являлась совладелицей фирмы Concord Management and Consulting (материнская структура кейтеринговой компании «Конкорд»), а также других предприятий, связанных с хозяином «ЧВК Вагнер».

Виолетта Пригожина обратилась в суд ЕС с просьбой аннулировать решение о введении против нее санкций, оспорив утверждения Брюсселя о бизнес-связях с сыном.

В судебном решении по ее иску указано, что с 2017 года Виолетта Пригожина не является владелицей Concord Management and Consulting (хотя ей и принадлежали акции этой компании). Суд также отметил, что Совету ЕС не удалось доказать, что на момент включения в санкционный список Пригожина владела другими активами, связанными с ее сыном. Таким образом, как подчеркивает суд, на момент принятия европейского решения очевидными были лишь «только родственные связи» двух лиц, их деловые связи и отношения не были установлены и доказаны. Одни лишь родственные связи суд назвал «недостаточными для того, чтобы обосновать включение в [санкционные] списки».

Евгений Пригожин прокомментировал европейское судебное решение.

Сам Евгений Пригожин находится под санкциями Евросоюза с 2020 года. В 2016-м он попал под санкции США за вмешательство в выборы американского президента (ФБР также объявляло Пригожина в розыск).

Агентство France-Presse отмечает, что в суд ЕС в 2022 году было подано внушительное число исков от людей, оспаривающих индивидуальные санкции, введенные Евросоюзом в ответ на агрессию России против Украины. Суду предстоит рассмотреть порядка ста подобных дел, указывает AFP. Среди истцов, например, «олигархи», тесно связанные с путинским режимом (Роман Абрамович, Михаил Фридман или Петр Авен).

Отмена санкций по иску Виолетты Пригожиной — это первое решение по существу, вынесенное судом ЕС в подобных делах.

По одному из таких дел 1 марта принято временное постановление в ожидании рассмотрения дела по существу. Частично приостановлено действие санкций ЕС, введенных против Никиты Мазепина, российского автогонщика «Формулы-1» и сына совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Попавший под визовый запрет, Мазепин-младший вернул себе право участвовать в соревнованиях на территории Евросоюза. В санкционный список ЕС его внесли вместе с отцом-бизнесменом, чья деятельность «обеспечивает существенный доход» властям РФ.

В ответ на российскую агрессию против Украины — начиная с 2014 года — Евросоюз ввел индивидуальные санкции в общей сложности против 1473 физических лиц. Речь идет о визовом запрете и замораживании европейских авуаров этих людей.

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