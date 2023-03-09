Greensand: Дания первой в мире приступила к захоронению импортируемого СО2

КЛИМАТ

Специальное хранилище для промышленного углекислого газа было торжественно открыто 8 марта в территориальных водах Дании в Северном море. Проект Greensand, получивший название по цвету донных зеленых песков в этом секторе — один из этапов плана Дании по достижению углеродной нейтральности к 2045 году. Геологическая закачка углекислого газа, считается необходимым инструментом для сдерживания глобального потепления.

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Установки комплекса Greensand находятся в 220 км от побережья Дании. Газ закачивается на глубине 1800 метров под Северным морем, на месте бывшего месторождения нефти. Ожидается, что Greensand позволит Дании к 2030 году закачивать до 8 миллионов тонн углекислого газа в год, что эквивалентно, 1,5% выбросов во Франции.

Дания готова закачивать сжиженный СО2 других стран

Как сообщает Geo, проект Greensand пилотируется британским химическим гигантом Ineos и немецкой энергетической компанией Wintershall Dea. Датское государство контролирует в проекте 20% акций. В отличие от существующих сегодня в мире проектов сбора и хранения углекислого газа, которые осуществляют забор CO2 соседних с ними промышленных объектов, Greensand в Дании предназначен для захоронения импортируемого углерода.

На начальном этапе комплекс Greensand должен принимать СО2 из Бельгии. Он доставляется по морю на платформу Nini West в сжиженном виде. Этот углекислый газ — отход производства этиленоксида, развернутого недалеко от Антверпена, который используют для производства фармацевтических и чистящих средств.

Поворотный момент

«Для властей Дании, которые стремятся достичь углеродной нейтральности в 2045 году, это — «незаменимый инструмент в нашем распоряжении для борьбы с изменением климата» — пишет агентство France-Presse. Министр климата и окружающей среды пояснил AFP, что поскольку недра Дании содержат гораздо больший потенциал хранения, чем её собственные выбросы, страна может хранить углерод из других стран.

В речи по случаю открытия в Дании проекта Greensand председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность «поворотного момента», когда начинается закачка углекислого газа в шахты, откуда прежде добывали нефть —ископаемое топливо, ставшее причиной потепления климата. «Это важный момент для перехода Европы на „зелёные“ , чистые промышленные технологии, — сказала Урсула фон дер Ляйен. — Это первый в Европе полный цикл улавливания и хранения углерода». Она приветствовала датский проект Greensand, который «доказал возможность решить» такую задачу, «развивать отрасль за счет инноваций и конкуренции», а также «удалять выбросы углерода из атмосферы благодаря изобретательности и сотрудничеству».

Совместно с французской TotalEnergies

Еще один проект захоронения углекислого газа готовится в государственных водах Дании в сотрудничестве с французской TotalEnergies. В феврале этого года фирма получила от правительства Дании две лицензии на захоронение СО2 в Северном море. Нефтегазовый гигант является сегодня оператором газовых месторождений Харальд, в 250 км от западного побережья Дании. Лицензии отводят под проект под названием Bifrost площадь более 2 000 км².

Как и в рамках проекта Greensand, государственная компания Nordsøfonden будет владеть 20% акций, а TotalEnergies получит 80% Bifrost. Считается, что проекты Greensand и Bifrost в общей сложности позволят улавливать и закачивать в поздемные ёмкости ежегодно до 13 миллионов тонн CO2.

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