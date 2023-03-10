Палата представителей Бельгии признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Бельгии (нижняя палата бельгийского парламента) 9 марта одобрила резолюцию о признании Голодомора 1932–33 годов, спровоцированного сталинским режимом, геноцидом украинского народа. Президент Украины выразил благодарность бельгийским парламентариям.

Реклама Читать далее

Президент Украины выразил благодарность за это решение. «Я благодарен Бельгии за это решение, важное для каждого украинца, за этот глубоко символический шаг», — написал Владимир Зеленский в твиттере.

A historic voting in 🇧🇪 House of Representatives: one more state recognized the Holodomor of 1932-1933 as genocide of the Ukrainian people! I’m thankful to Belgium for this important decision for every Ukrainian, for this deeply symbolic step today! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 10, 2023

В Украине Голодомор был признан геноцидом в 2006 году. Парламенты двух десятков государств, включая США, Канаду, Польшу, Австралию, также признали Голодомор геноцидом. Резолюция Европейского парламента от 23 октября 2008 года признает Голодомор преступлением против украинского народа и против человечества.

Во Франции в ноябре 2022 года в парламенте подготовили проект резолюции о признании Голодомора 1932–33 годов в Украине преступлением против человечности. Текст содержит призыв к французскому правительству «официально признать насильственный и спланированный советскими властями голод украинского крестьянства в 1932 и 1933 годах преступлением против человечности» и публично его осудить. Согласно проекту резолюции, к правительствоу Франции также обращен призыв способствовать на международном уровне свободному доступу к архивам, связанным с Голодомором, чтобы позволить историкам «продолжать исследования, установить и задокументировать факты».

«С 1930 по 1933 годы несколько сельскохозяйственный регионах СССР, включая Казахстан, Северный Кавказ и Украину, пережили ужасный голод. (...) В Украине этот искусственно вызванный голод отличался своими масштабами», — отмечается в тексте проекта резолюции Национального собрания Франции. В документе при этом не упоминается термин «геноцид».

► «Преступления коммунизма забыты и даже прощены» : Агнешка Холланд о том, почему во Франции мало знают о Голодоморе

► Эмманюэль Макрон в день памяти жертв Голодомора: «Россия продолжает использовать голод как средство давления, пищу — как оружие»

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться