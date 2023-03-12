Испания первой в Европе узаконила «менструальный отпуск». Последует ли Франция этому примеру?

16 февраля 2023 года парламент Испании одобрил закон, предусматривающий особые отпуска в случае болезненных менструаций, оплачиваемые системой социального обеспечения. Во Франции сенатор Элен Конвей-Муре (Hélène Conway-Mouret) планирует внести аналогичную законодательную инициативу. Впрочем, эта идея вызывает неоднозначную реакцию среди ассоциаций.

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В соответствии с новым законом в Испании, болезненные менструации, вызванные, например, эндометриозом, будут признаваться «особой ситуацией временной нетрудоспособности». В этом случае можно будет взять отпускные больничные дни, оплачиваемые государственной системой социального обеспечения.

Эту меру поддержало левое правительство Испании, где говорят о необходимости уничтожить табу, бороться со стереотипами и мифами о менструации и признать менструальное здоровье частью права на охрану здоровья, доступ к которому должен быть открыт и равен для всех.

Однако «менструальные отпуска» вызвали в Испании дебаты и критику, в том числе со стороны левых и одного из основных профсоюзов — UGT. В этом профсоюзе социалистической направленности выразили обеспокоенность по поводу возможного ограничения приема на работу женщин работодателями, желающими избежать дополнительного отсутствия сотрудниц.

«Менструальный отпуск» — одна из мер более обширного закона, предусматривающего, например, расширение доступа к абортам в государственных больницах. Испания считается одной из самых передовых стран Европе в вопросах женских прав. Еще в 2004 году в стране был принят закон по защите от гендерного насилия.

«Менструальные отпуска»: скоро и во Франции?

Еще до Испании «менструальные отпуска» были законодательно введены в некоторых странах. Например, такие отпускные дни предусмотрены в Японии еще с 1947 года, но они не оплачиваются государством, и от компаний не требуют их оплачивать. По данным правительственного исследования от 2017 года, только 0,9% женщин в Японии брали «менструальные отпуска», сообщает CNN.

Во Франции несколько предприятий уже предоставляют «менструальные отпуска» своим сотрудницам. Французская сенатор Элен Конвей-Муре (Hélène Conway-Mouret) из фракции социалистов собирается в ближайшее время внести проект закона о предоставлении женщинам, страдающим от болезненных менструаций, одного или двух дней отпуска, оплачиваемых государственным медицинским страхованием.

Помимо собственно отпуска, мера направлена на то, чтобы позволить «нарушить табу менструаций и нормализовать их», — сказала в комментарии RFI Элен Конвей-Муре. Цель — «обеспечить женщинам, испытывающим неудобства в течение нескольких дней, возможность остаться дома и лечить боли, просто уведомив об этом работодателя», отмечает сенатор.

По данным недавнего исследования французского Института изучения общественного мнения (Ifop), две трети женщин, работающих по найму, поддерживают «менструальные отпуска» на предприятиях. При этом 82% опрошенных работниц опасаются, что это может послужить и «тормозом» при найме.

Ряд ассоциаций, которые выступают за поддержку и возможность отдыха в случае болезненных менструаций, тоже опасаются, что особые «менструальные отпуска» способны усугубить неравенство на рынке труда. Они также указывают, что такого рода отпуска женщины, вероятно, нечасто бы брали на практике: некоторые женщины, имеющие временные рабочие контракты, вероятно, опасались бы потерять работу, другие — из-за возможных критических ремарок со стороны начальства или коллег.

Cенатор Элен Конвей-Муре признает, что «менструальный отпуск» «не решит всех долгосрочных проблем», но, по ее мнению, он необходим для инициирования культурных изменений. «Женщинам не должно быть стыдно страдать. Такая мера — это небольшой шаг для их благополучия на работе, но большой шаг в более масштабной дискуссии», — считает она.

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