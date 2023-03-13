Днепр впадает в Ла-Манш: большинство британцев, принявших беженцев из Украины, готовы сделать это снова

Беженцы из Украины реагируют на исполнение национального гимна во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, южная Англия, суббота, 27 августа 2022 года. Чичестер был назван самым щедрым районом в стране для размещения украинских беженцев.

Большинство британцев считают, что прием украинских беженцев — это хорошо, показало исследование, проведенное неправительственной организацией More in Common. Согласно данным опроса, 88% британцев принявших украинцев, бежавших от войны, готовы сделать это снова (и только 3% сказали, что «не готовы»). Кроме того, 68% опрошенных заявили, что тот факт, что Великобритания приняла более 150 000 беженцев из Украины — это хорошо (и только 17% считают, что это «плохо»).

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Исследование также показало, что хозяева британских домовладений оценили свои общие впечатления от правительственной программы по приему украинских беженцев «Homes for Ukraine» (действующей уже год) в среднем на 7,72 балла из 10*, а опыт общения со своими украинскими гостями — на 8,43 балла.

Более двух из пяти хозяев (43%) готовы принять еще одного, «дополнительного», украинского беженца.

И все это, несмотря на то, что некоторые из хозяев столкнулись с трудностями при приеме гостей, включая помощь людям с травмами, культурные различия (такие как языковой барьер или разные пищевые привычки), получение доступа к врачебной помощи для беженцев, недостаточная доступность общественного транспорта за пределами крупных городов, хождение по инстанциям государственной бюрократии…

Один из опрошенных британских хозяев сформулировал свои впечатления так: «Это было тяжело. Но видеть маленькую девочку, играющую в саду, когда в ее родной стране идет война, и видеть, как она расцветает здесь — это останется со мной навсегда».

«Как показывает исследование, для подавляющего большинства хозяев, более 95% из которых никогда раньше не участвовали в поддержке беженцев, этот опыт оказался чрезвычайно позитивным и обогащающим. Несмотря на естественные взлеты и падения, связанные с необходимостью делить свой дом с незнакомыми людьми, хозяева гордятся тем, что внесли свой вклад, и многие готовы сделать это снова»,

— заявил Люк Трил, директор проводившей исследование организации More In Common.

Опрошенные хозяева сослались на ряд факторов, которые побудили их открыть свои двери для украинских гостей. Это и желание внести свою лепту в противостояние российским оккупантам, и освещение в СМИ войны в Украине, и более практические соображения, например, наличие свободной комнаты для гостей.

В отчете о своем исследовании организация More In Common также подчеркнула: украинцев одинаково хорошо принимают представители совершенно разных слоев населения, имеющих разные политические предпочтения: «Хозяева отражают политическое разнообразие Великобритании. На последних всеобщих выборах 27% хозяев проголосовали за консерваторов, 37% — за лейбористов и 25% — за либерал-демократов, что свидетельствует о том, что гостеприимство по отношению к украинцам выходит за рамки прогрессивных кругов».

Организация также напомнила, что опрос, проведенный в ноябре 2022 года, показал:

большинство граждан считает, что Великобритания должна продолжать принимать беженцев и что эти беженцы должны иметь возможность оставаться в стране столько, сколько им необходимо.

«По всей стране десятки тысяч простых граждан готовы предложить свой дом тем, кто бежит от конфликта, — это далеко не похоже на разделительные, поляризующие дебаты об иммиграции и беженцах, которые мы слышали на прошлой неделе», — также отметил Трил.

Газета The Guardian уточняет, что речь идет о спорах в британском обществе по поводу политики премьер-министра Риши Сунака, решившего ужесточить подход к беженцам, перебирающимся из Франции в Великобританию через Ла-Манш на небольших лодках. Сунак решил сделать борьбу с такими беженцами (в основном — из Афганистана и Африки) приоритетом своей политики, полагая, что именно этого ждут избиратели.

* При этом опрошенные менее позитивно оценили поддержку программы со стороны правительства, оценив ее в 5,04 балла, а взаимодействие с местными властями после прибытия беженцев — в 5,86 балла.

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