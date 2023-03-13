Что Макрон скажет Орбану про Украину: премьера Венгрии принимают в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон принимает вечером, 13 марта, в Елисейском дворце премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сразу после встрече на крыльце президентского дворца государственные мужи отправились на «рабочий ужин».

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«Встреча пройдет в контексте подготовки заседания Европейского совета 23 и 24 марта. Два лидера обсудят текущие дискуссии на европейском уровне, в частности, относительно поддержки Украины, укрепления европейской конкурентоспособности, энергетических вопросов и поддержки европейской оборонной промышленности», — заявили в Елисейском дворце незадолго до этого ужина. «Кроме того, президент обсудит со своим коллегой вопросы, связанные с верховенством закона*. Также будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества», — добавили в макроновской администрации.

Что касается Украины, то разговор может получиться непростым, так как Орбан — пожалуй, единственный лидер страны Евросоюза, который открыто выступает в роли «адвоката» Путина, развязавшего войну, унесшую уже сотни тысяч жизней.

Орбан, напротив, постоянно критикует «непрямую войну», которую Европа якобы ведет против России. С начала полномасштабного путинского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года правительство Венгрии, чья страна сильно зависит от российского импорта углеводородов, придерживается двусмысленной позиции, воздерживаясь от критики президента РФ.

Венгерский премьер-министр, который до войны открыто поддерживал тесные связи с Путиным, также отказывается посылать оружие украинской армии и осуждает европейские санкции против России, хотя и вынужден голосовать за них вместе со своими «европейскими партнерами». В прошлом месяце в своем ежегодном обращении «О положении страны» он вновь высказался за «сохранение экономических отношений» с Москвой.

«Западные лидеры раздувают пламя войны», — заявил он в пятницу, 10 марта, в эфире государственной телерадиокомпании MTVA на фоне продолжающегося роста европейских поставок оружия в Украину. «Мы никогда не были так близки к мировой войне», — пугал он, фактически повторяя кремлевские нарративы.

«Эта встреча станет возможностью подтвердить важность европейских ценностей и единство европейских стран в их поддержке Украины перед лицом российской агрессии, в частности, путем применения санкций против России», — также объявил Елисейский дворец

за несколько часов до начала встречи Макрона с Орбаном.

Среди французских запросов в адрес Будапешта также «необходимость ратификации Венгрией вступления Финляндии и Швеции в НАТО».

Макрон и Орбан в последний раз проводили двустороннюю встречу в декабре 2021 года, когда французский президент приезжал в Будапешт. (Тот визит стал первым для французского президента в эту страну с 2007 года). Одной из целей той поездки была попытка сгладить острые углы в отношениях между двумя лидерами, каждый из которых открыто называл другого идеологическим противником.

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