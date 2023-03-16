Дания учредит в 2023 году фонд помощи Украине размером в 940 млн евро

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (в центре), министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен и исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен (справа) на пресс-конференции в честь создания фонда в Мариенборге, Дания, среда, 15 марта 2023 г. Правительство и подавляющее большинство в датском парламенте договорились о создании фонда, который обеспечит постоянную сильную поддержку Украины со стороны Дании.

Почти все политические партии Дании объявили в среду о запуске фонда помощи Украине в размере 7 млрд крон (940 млн евро) в 2023 году.

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«Правительство согласилось создать фонд для Украины с общим объемом около 7 миллиардов крон в 2023 году», — говорится в заявлении министерства финансов Дании.

Проект поддержали 159 депутатов парламента из 179. Фонд будет финансироваться, в частности, благодаря смягчению налоговой политики и переориентации части государственной помощи, выделенной на развитие датской экономики.

Военная, гражданская и коммерческая поддержка

Этот новый фонд имеет три назначения. Самой большой, с точки зрения субсидий, будет военная поддержка – в 2023 году на нее будет выделено около 5,4 миллиарда крон (725 миллионов евро).

Поддержка гуманитарных операций в Украине и операций по реконструкции получит 1,2 миллиарда крон (161 миллион евро); а сумма в размере 400 миллионов крон (54 миллиона евро) будет распределена на поддержку различных коммерческих проектов.

Кроме того, правительство выделит средства в 2024-2027 годах для покрытия расходов на военные пожертвования, сделанные в 2022 и 2023 годах, говорится в сообщении правительства.

Благодаря этому новому фонду Дания удвоила свой вклад в военную помощь Украине.

По сообщению ежедневной газеты «JyllandsPosten», власти подчеркнули, что правительство пользуется большой поддержкой населения в вопросе помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил «искреннюю благодарность» правительству Дании за создание «фонда поддержки Украины», говорится в сообщении, опубликованном в его Twitter-аккаунте. «Это почти миллиард евро военной, гуманитарной и экономической помощи, которая позволит нам одержать общую победу над агрессией и восстановить мир в Европе», – написал он.

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