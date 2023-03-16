Парламент Молдовы утвердил румынский язык как государственный.

Парламент Молдовы проголосовал во втором чтении за проект смены государственного языка на румынский. Оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде.

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Парламент Молдовы на пленарном заседании 16 марта принял в окончательном втором чтении законопроект о замене синтагмы «молдавский язык» на «румынский язык» во всем законодательстве, включая Конституцию.

Решение поддержали 58 депутатов правящей президентской партии «Действие и солидарность» (ПДС). Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) потребовали исключить из сегодняшней повестки дня этот пункт, но большинство ПДС выступило против. Тогда в знак протеста они развернули плакаты «Конституция: Молдавия, молдаване, молдавский» и «Государство это люди, ПДС — тиран». Оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде.

За основу разработчиками этой поправки было взято решение Конституционного суда от 2013 года, который определил приоритет текста Декларации о независимости, где государственным языком назван румынский, над текстом Конституции РМ, в которой указан молдавский.

В течение 30 дней со дня вступления закона в силу органы государственной власти, обладающие компетенцией принимать, утверждать или издавать нормативные акты, внесут необходимые изменения.

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