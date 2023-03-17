По 12 лет тюрьмы каждой — в Минске объявили приговор гендиректору и главному редактору TUT.by

На суде при вынесении приговора 17 марта гендиректор крупнейшего белорусского портала TUT.by Людмила Чекина и главред Марина Золотова находились в наручниках. Закрытый процесс длился более двух месяцев, суть обвинений осталась неизвестной. Приговор максимально жесткий — 12 лет тюрьмы. В эту пятницу суд в Минске также приговорил к 10 годам колонии общего режима двух исследовательниц, политологов Татьяну Кузину и Валерию Костюгову.

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Приговор максимально жесткий — по ранее озвученным статьям, которые вменялись в вину фигурантам «дела TUT.by», 12 лет — это верхний предел наказания. Что вполне соответствует нынешнему духу времени в Беларуси — недавно правитель Александр Лукашенко пообещал очередную «жесточайшую зачистку» в стране.

Накануне вечером по телеканалу БТ показали «расследование» государственных пропагандистов, которое, видимо, должно было пояснить в чем, собственно, состоит вина коллектива крупнейшего на момент разгрома властями новостного портала страны. Оказалось, это освещение событий Майдана в Украине в 2013–2014 годах, протестов в Беларуси в 2010 году, протестов и последующих репрессий в Беларуси в 2020 году и т. п.

На суде не было журналисток Ольги Лойко и Елены Толкачевой, юрисконсульта предприятия Екатерины Ткаченко — они покинули Беларусь. Ткаченко находилась под домашним арестом. Главный редактор политико-экономического блока в TUT.by Ольга Лойко 17 марта 2022 года была отпущена из СИЗО-1 под подписку о неразглашении, обвинения не сняты. Журналистка Елена Толкачева 18 июля 2022 года после 14 месяцев заключения была отпущена из СИЗО-1 под подписку о неразглашении, обвинения не сняты. В октябре 2022 года КГБ включил Лойко и Толкачеву в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Предыстория

Задержания журналистов портала, как и сотрудников других белорусских СМИ, происходили с момента выборов 9 августа 2020 года. Провластные телеграм-каналы и государственные СМИ неоднократно указывали на деструктивную и враждебную государства, по их мнению, деятельность самого популярного медиапортала в стране.

Утром 18 мая 2021 года силовики пришли домой к некоторым сотрудникам и сотрудницам компании, представителям партнерских организаций, в офисы TUT.by в Минске и областных центрах. Некоторых задержали в статусе свидетеля, вечером того же дня поместили в ИВС на Окрестина как подозреваемых по уголовному делу. Всего тогда задержали 15 человек.

Комитет госконтроля сообщил 18 мая, что в отношении должностных лиц компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Суть претензий государства — являясь резидентом Парка высоких технологий, «ТУТ БАЙ МЕДИА» якобы получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов.

По каким статьям обвиняли

Боле чем через полтора года власти обвинили гендиректора Людмилу Чекину по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 130 (организация умышленных действий, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой либо иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц или повлекшие тяжкие последствия);

ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 361 (руководство призывами к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенное с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

Главного редактора Марину Золотову:

ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой либо иной социальной принадлежности, совершенное группой лиц или повлекшее тяжкие последствия);

ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

Журналисток Ольгу Лойко и Елену Толкачеву:

ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой либо иной социальной принадлежности, совершенное группой лиц или повлекшее тяжкие последствия);

ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет).

Юрисконсульта Екатерину Ткаченко:

ч. 6 ст. 16, ч. 2 ст. 243 (пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере);

ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

По этим статьям обвиняемым грозило от пяти до 12 лет лишения свободы.

Расправа над экспертным сообществом

Сейчас в Беларуси практически не осталось представителей экспертно-академического сообщества — все в вынужденной политической эмиграции. Две известные исследовательницы, политологи Татьяна Кузина и Валерия Костюгова не успели уехать. Обращения европейских коллег, в том числе представителей академических центров Франции, не повлияли на решение белорусского режима.

Сегодня, 17 марта, в Минске их приговорили к 10 годам колонии общего режима каждую. Суд признал их «виновными в заговоре с целью захвата власти, разжигании вражды и призывах к действиям против нацбезопасности».

«Любая вменяемая власть предпочла бы использовать их интеллектуальный потенциал в такое трудное для страны время, — написала в своем телеграм-канале белорусский демократический лидер Светлана Тихановская. — Но у нас в стране действуют другие правила: ближе к власти предпочитают оставлять лояльных и молчаливых прислужников, а настоящих экспертов изгоняют или сажают в тюрьму. Этим людям не нужен интеллектуальный ресурс, им не интересно сделать нашу страну сильнее, они наоборот хотят остановить развитие, чтобы еще немного пожить в удобных для себя условиях. История учит: чтобы заглянуть в ближайшее будущее государства, стоит посмотреть на интеллектуалов. И если вы найдете их в тюрьме — у такого государства нет будущего».

По информации правозащитного центра «Весна», на 17 марта в Беларуси признаны политическими заключенными 1460 человек.

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