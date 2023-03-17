Турция и Венгрия объявили о запуске процедур ратификации вступления Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу, 17 марта, объявил о передаче на ратификацию в парламент страны заявки Финляндии на вступлении в НАТО. Об этом он сообщил после встречи в Анкаре с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Почти одновременно в пятницу правительство Венгрии объявило, что венгерский парламент проголосует уже 27 марта по вопросу о вступлении Финляндии в НАТО.

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17 марта в Анкаре после встречи с финским коллегой Саули Ниинистё турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил: «Мы решили начать процесс ратификации заявки на вступление Финляндии в НАТО в нашем парламенте».

В эту же пятницу пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу Финляндии венгерский парламент рассмотрит уже 27 марта. «Фидес», правящая в стране партия, «поддерживает вступление Финляндии» в НАТО, цитирует агентство France-Presse заявление главы парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиша, который сообщил, что вопрос о ратификации заявки Швеции будет рассмотрен «позже».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину. Для одобрения заявки необходима ее ратификация всеми странами-членами альянса. Турция и Венгрия — единственные из 30 государств блока, которые до сих пор не ратифицировали кандидатуры Хельсинки и Стокгольма.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявления Анкары и Будапешта о скорой ратификации заявки Финляндии, напомнив двум странам-партнерам о необходимости завершить и процедуру присоединения Швеции к военно-политическому блоку. «Самое главное, чтобы Финляндия и Швеция скорее стали полноправными членами НАТО, но не обязательно в точности в одно и то же время», — цитирует AFP слова Столтенберга.

Турция блокировала заявки Швеции и Финляндии, выдвинув жесткие требования в вопросах, связанных с политикой этих стран в отношении курдских активистов, в том числе связанных с «Рабочей партией Курдистана».

17 марта на встрече в Анкаре с финским президентом глава Турции отметил «конкретные меры», принятые Финляндией в последние месяцы в спорных двусторонних вопросах. Реджеп Эрдоган также «выразил надежду», что ратификацию заявки Хельсинки на вступление в НАТО турецкий парламент проведет «до выборов». Президентские и парламентские выборы в Турции намечены на 14 мая, парламентская сессия завершается примерно за месяц до дня голосования.

Саули Ниинистё на пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом дал понять, что сожалеет о невозможности для Финляндии вступить в НАТО одновременно со Швецией, как ранее планировали две скандинавские страны. «Кандидатура Финляндии остается неполной без кандидатуры Швеции», — цитирует AFP слова финского президента.

Эрдоган, со своей стороны, вновь обвинил Швецию в невыполнении требований Турции. По его словам, Стокгольм «не предпринял никаких позитивных шагов» по требованиям Анкары о выдаче 120 курдских активистов, которых турецкий режим называет «террористами».

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём, как передает AFP, выразил сожаление тем, что его страна все еще ожидает от Турции ратификации своей заявки в НАТО. Он также отметил «готовность» Швеции к тому, что Финляндия вступил в альянс первой.

Как напоминает AFP, в январе после акции в Стокгольме, в ходе которой экстремистом был сожжен Коран, переговоры между Турцией, Финляндией и Швецией были приостановлены. Тогда Эрдоган допустил, что Турция ратифицирует присоединение Финляндии к НАТО отдельно от решения по кандидатуре Швеции.

Во минувший вторник премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признавал, что вероятность вступления Финляндии в НАТО раньше, чем Швеции, в последнее время возросла. Он, правда, выразил надежду на присоединение своей страны к альянсу до саммита НАТО, который пройдет в июле в Литве.

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