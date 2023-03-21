ЕС зарядит украинские пушки: что скрывается за историческим решением о поставке 1 млн снарядов

Жозеп Боррель звонит к началу «исторической встречи» министров иностранных дел и обороны ЕС. 20.03.2023

Европейский союз и Норвегия выделят 2 миллиарда евро на поставку одного миллиона снарядов (в течение года), которые остро необходимы Украине для противодействия наступлению российских войск, а также на закупки для восстановления своих запасов. Решение было принято 20 марта в Брюсселе на заседании Совета ЕС по иностранным делам, в котором, помимо глав МИДов, приняли участие и министры обороны стран ЕС и Норвегии.

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Принимавший участие в заседании (по видеосвязи) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал принятое решение, отреагировав на твит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Жозепа Борреля, который написал: «Историческое решение. Следуя моему предложению, государства-члены согласились поставить 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. У нас есть 3 подхода: 1) €1 млрд для немедленных поставок 2) €1 млрд на совместные закупки 3) комиссия по наращиванию производственных мощностей».

Кулеба откликнулся: «Я благодарен Жозепу Боррелю и государствам-членам ЕС за это судьбоносное решение. Именно то, что нужно: срочная доставка + надежные совместные закупки. ЕС в очередной раз демонстрирует решительное лидерство перед лицом исторических вызовов, порожденных российской агрессией».

«Сегодня 17 стран-членов ЕС и Норвегия подписали соглашение о совместных закупках боеприпасов для Украины и их национальных запасов. Я приветствую этот стратегический шаг, который приблизит нашу победу», — также уточнил глава МИД Украины.

В заявлении, опубликованном по итогам заседания, уточняется, что 1 миллиард евро будет использован для возмещения государствам-участникам соглашения боеприпасов, которые будут срочно изъяты из их собственных запасов для поставки Украине. Возмещение — по цене от 1000 до 1300 евро за снаряд. При том, что новый снаряд сейчас стоит около 4000 евро, и цены растут, отмечает AFP.

«18 стран подписали соглашение, которое предусматривает объединение заказов и размещение их вместе с промышленностью через Европейское оборонное агентство (EDA — Прим. Ред). Украинская власть четко определила свои потребности, и этот проект EDA является частью ответа Евросоюза», — заявил Боррель.

К договору пока присоединились Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия, подписавшие так называемое проектное соглашение.

Норвегия хоть и не член Евросоюза, но участвует в EDA.

В любом случае список участников еще пополнится. Например, мало сомнений, что к документу присоединятся друзья Украины из Литвы и Латвии (латвийский премьер-министр несколько дней назад в интервью «Европейской правде» высказался в поддержку этой договоренности).

Как пояснил Жозеп Боррель, некоторые страны пока не смогли присоединиться к соглашению «по техническим причинам».

В одобренном ЕС документе говорится о «срочном предоставлении Украине боеприпасов класса „земля-земля“, артиллерийских боеприпасов, а также, по запросу, ракет».

Детали о поставке ракет в публичных документах не раскрыты. Не исключено, что речь идет о запасах для систем ПВО, но в документе нет только такого целевого ограничения, подчеркивает «ЕП».

Что касается артиллерийских снарядов, то приоритетом станут поставки снарядов большого, 155-миллиметрового, «натовского» калибра.

Как отмечает «ЕП», план Борреля стал знаковым шагом для Евросоюза еще и потому, что ранее оборонные закупки в основном были прерогативой каждого отдельного правительства.

В ближайшее время, и до 31 мая, государства-члены ЕС смогут передать Украине боеприпасы, взятые из своих запасов (многие уже начали делать это не дожидаясь 20 марта, рассказал газете Le Monde анонимный европейский дипломат). Затем эти запасы будут восполнены за счет Европейского фонда мира (EPF).

С 24 февраля 2022 года EPF уже профинансировал передачу Украине военной техники на сумму 3,5 миллиарда евро от государств-членов ЕС. Из этой суммы 450 миллионов пошли на закупки 350 тысяч боеприпасов.

Благодаря «плану Борреля» стоимость каждого боеприпаса, снятого со складов европейских армий, будет компенсирована стране-владельцу в размере от 50% до 60%. Остальное покроют сами государства. Украина ничего платить не будет.

«Режим военной экономики»

Важно обратить внимание и на третий пункт «плана Борреля». Потому что одним миллионом снарядов, к сожалению, вряд ли удастся отделаться, учитывая настойчивое желание Путина не прекращать войну. «Эта война обречена на долгую „жизнь“, а потребности украинских сил очень велики. ЕС должен перевооружиться», — пояснил европейский дипломат.

«Мы должны двигаться очень быстро, война в Украине, которую развязал Владимир Путин, трагичная, теперь выливается в окопную войну, лицом к лицу, и очевидно, кто посылает больше боеприпасов», — сказал в эфире радио RMC еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, соавтор «плана Борреля».

Больше боеприпасов пока по-прежнему у России.

Российские войска выпускают на головы украинцев каждый день около 20 000 снарядов, в то время как украинская армия вынуждена использовать в четыре-пять раз меньше из-за отсутствия достаточных запасов.

9 февраля, выступая в Европарламенте, президент Украины Владимир Зеленский попросил как можно скорее предоставить его стране миллион снарядов, поскольку иначе украинские войска не только не имеют возможности наступать, но им даже очень трудно обороняться.

9 марта, на заседании министров обороны стран ЕС в Стокгольме, было достигнуто принципиальное соглашение одобрить «план Борреля» о поставке ВСУ 1 миллиона снарядов в течение года.

По данным министра обороны Украины Резникова, ВСУ нуждаются как минимум в 90-100 тысячах снарядов в месяц дополнительно.

«Мы должны помогать Украине больше и быстрее, ускоряя поставки оружия», — заявила глава МИД Франции Катрин Колонна по прибытии в Брюссель на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

«Мы вступили в опасную фазу войны. У русских есть более 300 000 бойцов, собранных для наступления, и мы должны помочь украинским силам выстоять», — пояснил Le Monde высокопоставленный европейский чиновник.

«Идея состоит в том, чтобы покупать европейское», а не пополнять свои запасы за счет закупок в Израиле или США, пояснил в понедельник, 20 марта, еврокомиссар Тьерри Бретон во время посещения заводов во Франции. Идею «покупать европейское», по данным источников, продвигали как раз французские власти. Бретон заявил: «Мы определили 15 компаний в 11 странах. Я увижу их все». И подчеркнул:

«Наращивание промышленных мощностей необходимо. Мы должны перейти на режим военной экономики». Соглашение о поставке 1 миллиона снарядов де-факто стало первым шагом в деле такого перехода.

Министр обороны Германии Борис Писториус (справа) беседует с еврокомиссаром по внутреннему рынку Тьерри Бретоном. Брюссель. 20.03.2023 AP - Geert Vanden Wijngaert

Цель Тьерри Бретона выявить на указанных 15 предприятиях 11 европейских стран все «узкие места», мешающие наращивать производство.

Как только эти десятки, а то и сотни «узких мест» будут выявлены, необходимо будет найти решения для каждого из них, и изыскать финансирование, отмечает Le Monde.

В финальной договоренности по итогам встречи 20 марта главы МИД и министерств обороны стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой предоставить «конкретные предложения по срочной поддержке наращивания производственных мощностей европейской оборонной промышленности, обеспечению безопасности цепей поставок, содействию эффективным процедурам закупок, устранению дефицита производственных мощностей и поощрению инвестиций».

Также договорились «рассмотреть возможность» дальнейшего увеличения общего финансового потолка Европейского фонда мира (ЕФМ) на 3,5 млрд евро, что, вероятно, обсудят лидеры ЕС на саммите глав государств и правительств 23 и 24 марта.

Венгерская аномалия

Как обычно, показали свои прокремлевские взгляды власти Венгрии. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сказал, что хотя его страна и «не будет мешать» (хотя на самом деле и не могла — Прим. Ред.) заключению соглашения о поставке 1 млн боеприпасов Украине, но сама в нем участвовать не станет.

Венгерский премьер-министр Орбан, который до войны открыто поддерживал тесные связи с Путиным, также осуждает европейские санкции против России, хотя и вынужден голосовать за них вместе со своими «европейскими партнерами».

«Западные лидеры раздувают пламя войны», — заявил он 10 марта, «осуждая» продолжающийся рост европейских поставок оружия в Украину.

В понедельник, 20 марта, Венгрия заблокировала другое решение ЕС — реакцию решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина.

В противовес Венгрии стоит привести пример нейтрального государства Австрия, которое еще в начале года отказывалось поставлять Украине оружие, но отошло от «принципов нейтралитета» и стало одним из государств-участников «плана Борреля».

«Наша цель должна состоять в том, чтобы отправить значительное количество вооружений в Украину до конца этого года», — пояснил Борис Писториус, министр обороны Германии, еще одного государства, которое в первые месяцы войны всеми силами старалось, не дай бог, не поставить Украине какое-нибудь оружие. Сегодня и в Германии есть консенсус относительно того, что без увеличения поставок оружия Украине российскую агрессию не остановить.

P. S. «Мы должны признать, что миллион снарядов — это минимум, необходимый Украине, но это все еще далеко от того, что ей нужно для контрнаступления», — сказал изданию EURACTIV министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Так что хотя Евросоюз и наращивает — очень существенно — поставки для поддержки украинской победы, помощь других стран, в первую очередь — США, а затем и Великобритании остается крайне важной.

Боеприпасы украинской армии на передовой в Донецкой области, Украина, среда, 23 ноября 2022 г. AP - Roman Chop

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