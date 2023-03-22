Сейм Литвы одобрил законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси подавать на гражданство

Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий гражданам РФ и Беларуси подавать на гражданство и приобретать недвижимость. Приостанавливается также рассмотрение уже поданных заявок.

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Сейм Литвы одобрил законопроект, согласно которому приостанавливается прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси, а также рассмотрение уже поданных заявок.

За проект закона проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было ни одного голоса.

«Эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство», — заявили авторы поправок министр внутренних дел Агне Билотайте и председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

В визовых службах Литвы за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы), прекратят принимать от граждан РФ и Беларуси заявления на визы и на вид на жительство. Исключение сделано для обладателей национальной или шенгенской визы, а также для, тех, кто уже является обладателем ВНЖ или решением о его предоставлении.

Законопроект также предполагает, что при пересечении внешней границы Евросоюза на территорию Литвы российские граждане «подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке».

Предусматривается также временный запрет на покупку недвижимости для граждан РФ и Беларуси. Исключение сделано только для обладателей ВНЖ, полученного на основании статуса политического беженца.

Еще одним новым положением является публикация сведений о компаниях, связанных с литовскими политиками и поддерживающих экономические связи с Россией и Беларусью.

«Подавляющее большинство граждан России поддерживают захватнические военные действия своей страны, они не принимают меры для прекращения агрессии режима своей страны, поэтому ответственность ложится и на граждан этих стран. Для того чтобы изменить их поведение, целесообразно установить ограничительные меры, связанные с возможностью граждан России и Беларуси посещать Литву и въезжать на территорию Европейского Союза», — сказала замминистра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене на заседании Сейма, представляя законопроект.

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